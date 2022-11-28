شركة أميركية عملاقة تختار مصر مقرا إقليميا لها للاستثمار في الشركات الناشئة

قررت شركة "500 غلوبال" (500Global)، ومقرها الولايات المتحدة، افتتاح مكتب لها في مصر وهو الأول لها في القارة الأفريقية، ودخلت في شراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية لإطلاق مجموعة من برامج الدعم التي تركز على الاستثمار في الشركات الناشئة.

وقّع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وكورتني باول الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك الإداري لشركة "500 غلوبال".

وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق قيام شركة "500 غلوبال" بتأسيس مقر لها في مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة بمصر.

وبموجب التعاون، سيتم تنفيذ دورة سنويا من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة في مرحلة النمو "أ" (pre-Series A startups)، كذلك تنفيذ دورتين سنويا من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة في مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنويا من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة والذي يستهدف إعداد نحو 60 شابا وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محليا وإقليميا ودوليا، وتأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة بمصر.

وتعد شركة "500 غلوبال" من أكبر وأنشط مستثمري الشركات الناشئة على مستوى العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ولها مكاتب في 16 دولة.

والمعروف أن شركة "500 غلوبال" نجحت في تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التي تضم 49 شركة من شركات "اليونيكورن"، وهي الشركات الناشئة التي تجاوز رأسمالها مليار دولار.