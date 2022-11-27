كيف كوّن أغنى 5 مديرين تنفيذيين في العالم ثرواتهم؟

توجد 5 أنواع من الأثرياء، وهم الورثة، ومؤسسو الشركات، والمالكون، والمديرون التنفيذيون، والمتصلون بالسياسة والموارد والقطاعات المالية.

بلا شك، يعد المديرون التنفيذيون ذوي أبرز قصص النجاح في العالم وأشهرها، لأنه لا تمكن إدارة أي شركة أو مؤسسة بدون مدير، فهو صاحب السلطة الأعلى في منظومة العمل، حيث يتابع كل مُجريات الأمور الإدارية داخل الشركة وله صلاحيات التدخل في كل ما يتعلق بسير العمل.

وفي التقرير التالي، نستعرض أغنى 5 أثرياء من أصحاب المليارات ممن جمعوا ثرواتهم بسبب عملهم مديرين تنفيذيين في أهم الشركات العالمية.

1. ستيف بالمر Steve Ballmer

الشركة: "مايكروسوفت" (Microsoft)

صافي الثروة: 75 مليار دولار

الجنسية: أميركي

وُلد ستيف بالمر يوم 24 مارس/آذار 1956 في ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية لعائلة ميسورة.

درس ستيف في جامعة "هارفارد" (Harvard) وتخرج فيها بمرتبة شرف في الرياضيات التطبيقية والاقتصاد عام 1977، وخلال دراسته تعرف على بيل غيتس وأصبحا صديقين.

بعد أن أنهى ستيف بالمر دراسته انضم إلى شركة "بروكتر آند غامبل" (Procter & Gamble) في منصب مدير إنتاج مساعد لمدة سنتين، قبل أن يلتحق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة "ستانفورد" (Stanford).

انضم بالمر يونيو/حزيران 1980 إلى مايكروسوفت، وكانت من أولى مهامه البدء في اختيار وتعيين الموظفين الجدد للشركة المتنامية، ترقى بالمر في الشركة حتى وصل إلى منصب المدير التنفيذي عام 2000، وبقي كذلك حتى عام 2014 قبل أن يعلن تقاعده.

بعد ذلك بفترة قصيرة تولت مايكروسوفت مهمة برمجة نظام تشغيل لخط إنتاج جديد لحواسيب شركة "آي بي إم" (IBM)، وبينما تولى بيل غيتس وشريكه بول ألين المهمات التقنية والبرمجية، تولى ستيف بالمر مسؤولية الأعمال الإدارية والتجارية.

قام بالمر بإعادة تنظيم الشركة لتكون شركة مساهمة عام 1981 حيث امتلك بيل غيتس فيها 53% من الأسهم وألين 35% وبالمر 8%، كما وضع بالمر خطة تسمح للموظفين أيضا بامتلاك أسهم في الشركة.

يحتل بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، المركز 11 بين أثرياء العالم. وبعد تقاعده عام 2014، اشترى فريق كرة السلة لوس أنجلوس كليبرز، مقابل ملياري دولار. وعام 2018، استثمر 59 مليون دولار في شركة "سوشال سولوشنز" (Social Solutions) التي تطور البرمجيات للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية.

2. إريك شميت Eric Schmidt

الشركة: "غوغل" (Google)

صافي الثروة: 17.1 مليار دولار

الجنسية: أميركي

هو رجل أعمال ومهندس برمجيات أميركي ولد يوم 27 أبريل/نيسان 1955، واشتهر بكونه المدير التنفيذي لغوغل من 2001 حتى 2011، والرئيس التنفيذي من 2011 حتى 2015، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" (Alphabet) الشركة الأم لغوغل من 2015 حتى 2017، والمستشار التقني لها من 2017 حتى 2020.

عمل إريك شميت متدربا في معامل شركة "بل" (Bill)، كما شارك شميت عام 1975 في تأليف برنامج "لكس" (lux)، وهو برنامج لتوليد تحاليل معجمية لنظام تشغيل الحاسوب يونكس. من 1997 حتى 2001، كان المدير التنفيذي لشركة "نوفل" (Novel).

تولى العمل في العديد من المناصب في الأوساط الأكاديمية والصناعية من أبرزها جامعة برنستون، ومؤسسة مايو كلينيك.

في عام 2010، شارك في تأسيس شركة الاستثمار"إنوفيشن إنديفورز" (Innovation Endeavors) التي ضخت استثماراتها في كل من شركتي "أوبر" (Uber) و"صوفي"(SoFi). كما حصل شميت على زمالة الابتكار من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT).

ويحتل شميت الترتيب 54 في قائمة أغنياء العالم.

3. صن بياويانغ Sun Biaoyang

الشركة: "جيانج سو هنجرو ميديسن" (Jiangsu Hengrui Medicine)

صافي الثروة: 17.1 مليار دولار

الجنسية: الصين

عمل بياويانغ -المسؤول التنفيذي في مجال الأدوية الحيوية- على تحويل شركة الأدوية "جيانج سو هنجرو ميديسن" (التي كانت تديرها الدولة سابقًا) إلى إحدى أكبر الشركات المنتجة للأدوية المضادة للعدوى وعلاج الأورام في الصين. وقد تولى قيادة الشركة في عام 1990 عندما كان عمره 32 عامًا، وبعد عقد من الزمن، أُدرجت الشركة في بورصة شنغهاي.

استقال بياويانغ من منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2020، في حين ترأس زوجته، تشونغ هويجوان، مجلس إدارة شركة الأدوية "هانسو فارماسيوتيكال" (Hansoh Pharmaceutical) التي أُدرجت في بورصة هونغ كونغ يونيو/حزيران 2019.

4. هوانغ شيلين Huang Shilin

الشركة: "كاتل" (CATL)

صافي الثروة: 15.7 مليار دولار

الجنسية: الصين

شغل شيلين (55 عامًا) منصب نائب الرئيس السابق في الشركة سريعة النمو والمصنعة للبطاريات الكهربائية "كاتل"، ويعد ثاني أغنى شخص فيها، قبل استقالته من مجلس الإدارة أغسطس/آب الماضي.

وقد ضمت الشركة الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية 9 أشخاص من أصحاب المليارات، بما يتجاوز ما لدى "فيسبوك" (Facebook) وغوغل، إذ يبلغ العدد 8 بكل منهما. وتشمل قائمة عملاء كاتل كلًا من "بي إم دبليو" (BMW)، و"فولكس فاغن" (VolksWagen)، و"جيلي" (Geely).

في عام 2018، طُرحت الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنجن الصينية.

5. تشانغ تشيدونغ Zhang Zhidong

الشركة: "تنسنت" (Tencent)

صافي الثروة: 8.7 مليارات دولار

الجنسية: الصين

انضم تشيدونغ، المعروف أيضًا باسم توني تشانغ، إلى صفوف الأثرياء بفضل العمل في مجال الإعلام الإلكتروني، حيث شغل الملياردير المحب للعزلة، والبالغ من العمر 50 عامًا، منصب مدير التكنولوجيا في مجموعة "تنسنت" لمدة 16 عامًا حتى تقاعده سبتمبر/أيلول 2014.

وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات، ومن بينها الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وتشمل محفظتها الاستثمارية تطبيق المحادثات "وي شات" (WeChat) ومطور ألعاب الفيديو "ريوت غيمز" (Riot Games)، وتملك حصص أقلية في شركة بث الموسيقى "سبوت فاي" (Spotify) وشركة التواصل الاجتماعي "سناب" (Snap).