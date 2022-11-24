أكبر شركة تمويل بالشرق الأوسط تطلق برنامجا خاصا لتعزيز قدرات شركات تكنولوجيا البناء الناشئة بمصر

أعلنت شركة "فلات 6 لابس" (Flat6Labs) على موقعها إطلاق برنامج "ميكرز" (Makers) لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا البناء في مصر، بالتعاون مع كل من "سياج" (SIAC)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال التشييد والبناء، ودار الهندسة (Dar)، الشركة العالمية للاستشارات في القطاع الهندسي.

وتعد "فلات 6 لابس" الشركة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، وأكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة في قطاع حلول تكنولوجيا البناء في مصر.

يتضمن البرنامج شقين، الأول يدعم الشركات الناشئة خلال مراحلها المبكرة، والبرنامج الثاني يسرّع الأعمال ذا المكون الاستثماري للشركات الناشئة الأكثر تطورًا.

يهدف الشق الأول إلى تعزيز الابتكار في قطاع البناء من خلال التواصل والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية ذات الخبرة الواسعة، بالإضافة إلى إنشاء بيئات أعمال ابتكارية مستدامة وقادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه مجال البناء بشكل عام.

سيساعد برنامج "ميكرز" الشركات الناشئة في التوجيه الإستراتيجي والتدريب الذي يركز على ريادة الأعمال، وصُمم البرنامج لدعم رواد الأعمال عبر توجيههم إلى كيفية تطوير أفكارهم وحلولهم المبتكرة، مع احتمال اختيارهم لتشغيل برنامج تجريبي مع شركتي "سياج" و"دار الهندسة".

كما يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية التحولات الهائلة الجارية في قطاع البناء والتشييد واعتماد تكنولوجيا رقمية جديدة في قطاع الإنشاءات بهدف تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية للقطاع، مما يقرب قطاع الإنشاءات خطوة إضافية من بناء بيئة أعمال مُستدامة ومتطورة تقنيًا وعالية الإنتاجية.

بعد الانتهاء من البرنامج، ستكون الشركات الناشئة في وضع ملائم يسمح لها بالحصول على جولات تمويلية.

تعدّ التكنولوجيا الحديثة من أهم الأدوات المستخدمة في مواجهة التحدي المتمثل في تطوير قطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ونماذج الأعمال الجديدة المقدمة من "ميكرز" ستساعد المهندسين عمومًا، وقطاع البناء خصوصا، في البناء والتصميم والنمو بطريقة مستدامة وآمنة ومنخفضة التكلفة.

وفقًا لبيانات شركة "كرانش بيس" (CrunchBase)، نجحت شركات تكنولوجيا البناء في جمع ما يقرب من 17 مليار دولار أميركي بدعم من شركات رأس المال الاستثماري. كما تم الاستحواذ على 125 شركة عقارية بدعم من رأس المال الاستثماري في العام 2021.