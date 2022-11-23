شركة ناشئة مصرية ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية عالميا

أعلن مركز الشمول المالي (CFI) قائمته لأفضل 50 شركة ناشئة حول العالم تقدم حلول التكنولوجيا المالية التي تسهم في تحقيق الشمول المالي (Inclusive Fintech 50)، وضمت شركة "كسبانة" المصرية المتخصصة في توفير حلول تكنولوجية مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي الشركة الوحيدة التي تم اختيارها من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعد قائمة أفضل 50 شركة ناشئة مسابقة عالمية للابتكار، تستهدف تحديد ورفع مستوى التكنولوجيا المالية الناشئة التي لديها القدرة على دفع الشمول المالي. واختار مركز الشمول المالي الشركات وفقا لقدرتها على تجسيد قوة التكنولوجيا المالية للوصول إلى الأفراد والشركات غير المشمولين ماليا، عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات هؤلاء العملاء وتفضيلاتهم ومواردهم.

وتعمل شركة كسبانة في السوق المصري منذ عام 2020، وقد نجحت في تقديم حلولها التكنولوجية لأكثر من 25 ألف تاجر في أكثر من 24 محافظة في السوق المصرية وإدارة عمليات البيع الخاصة بعملائها، كما تتيح الشركة لعملائها من صغار تجار التجزئة شراء بعض المنتجات والبضائع بالآجل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة كسبانة بإتاحة حلول تكنولوجية -عبر تطبيق "كاش كاتب"- يستخدمها أكثر 150 ألف عميل في السوق المصرية من التجار والأفراد، وذلك لتمكينهم من إدارة مديونيات عملائهم ومتابعة تحصيل مستحقاتهم لدى العملاء، وكذلك إدارة تكاليفهم بشكل مبسط وسهل.

ويعتبر مركز التمويل المالي من أكبر المؤسسات المعنية بالشمول المالي، ويعمل على تعزيز الخدمات المالية الشاملة لمليارات الأشخاص الذين يفتقرون حاليًا إلى الأدوات المالية اللازمة لتحسين حياتهم.

ويقوم المركز بعقد شراكات عالمية لإجراء أبحاث دقيقة واختبار الحلول الواعدة، ثم تقديم المقترحات الملائمة.

وتأسس مركز التمويل المالي من قبل مؤسسة "أكسيون" (Accion) عام 2008، ليكون مركز أبحاث مستقلا في ما يتعلق بالتمويل الشامل.