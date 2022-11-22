شركة مصرية ناشئة تعمل على توفير مستلزمات الصيدليات، تجمع تمويلا بقيمة 8 ملايين دولار

نجحت منصة "جرينتا"(grinta) -التي تتخذ من مصر مقرًا لها، وتعمل على توفير مستلزمات الصيدليات- في جمع تمويل بقيمة 8 ملايين دولار، ليصل التمويل الذي حصلت عليه المنصة -حتى الآن- إلى 9.5 ملايين دولار، من أجل استثمار التمويل في زيادة وتطوير الخدمات التقنية للمنصة، واستقطاب المزيد من الكفاءات المتميزة لفريق العمل، والاستمرار في التوسع والانتشار في السوق المصري.

وتعدّ "جرينتا" منصة إلكترونية تعمل على تطوير سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية؛ من خلال توفير نطاق واسع من المنتجات الطبية والدوائية، لتلبية جميع احتياجات الصيدليات، بالإضافة إلى خدمات التمويل بضمان المخزون.

وتقدم المنصة تجربة فريدة تتّسم بالسهولة عبر نظام شامل يرتكز على البيانات، ويجمع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المُصنّعين والموزعين وتجار الجُملة والصيدليات، لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المُصنّعة للأدوية في القارة الأفريقية، بسوق يبلغ حجمه أكثر من 6 مليارات دولار، مع وجود 3 شركات كبيرة للتوزيع، وأكثر من 3000 شركة لتجارة الجُملة، تستهدف حوالي 60 ألف صيدلية تعمل على البيع بالتجزئة، ولا يوجد لديها خدمات رقمية حتى الآن.

وكانت "جرينتا" قد تأسّست على يد رواد الأعمال محمد عزب، ويسرا بدر، وعلي يوسف، وحمزة محمد، والذين نجحوا في إنشاء العديد من الشركات في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا، ونجحوا -كذلك- في جذب الكثير من المواهب في مختلف المجالات للعمل في الشركة، التي وصل عدد موظفيها لأكثر من 300 موظف خلال سنة واحدة منذ البدء في نشاطاتها.

وتتيح "جرينتا" للصيدليات الوصول إلى مجموعة كاملة من المنتجات الصيدلانية والطبية، التي يمكن تتبعها من بائعين متعددين، بالإضافة إلى توفير الدواء وتخطيط الطلب وتمويل المخزون.

وتخطط "جرينتا" للتوسع لتوفير الخدمات للصيدليات في مختلف المراكز الرئيسية لقطاع الأدوية في أفريقيا، وتسعى لدعم صُنّاع الأدوية في مصر والمنطقة للدخول في الأسواق الأفريقية، التي يقدّر حجمها بحوالي 50 مليار دولار.

وقد نجحت "جرينتا" -منذ تأسيسها في 2021- في الاستحواذ على شركتين؛ هما: "بي إتش ستور"(PH store)، وهي منصة رقمية تعمل في النشاط نفسه في مصر، ومنصة "إي إم إي"(EME)، وهي شركة تعمل في تطوير البرمجيات، ولديها فريق عمل تقني متميز. ونتيجة لذلك، فقد توسّعت الشركة على نحو كبير في 7 محافظات مصرية، مع وجود أكثر من 14 ألف صيدلية مسجّلة في المنصة، وأكثر من 20 ألف منتج، وأوصلت "جرينتا" أكثر من 100 ألف طلبية خلال العام الماضي.