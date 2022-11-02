وسيلة للترويج والربح.. كيف تستخدم واتساب في إدارة مشروعك؟

أطلقت شركة ميتا تطبيق "واتساب الأعمال" (WhatsApp business) استجابة من الشركة تجاه الرغبات المتزايدة من المستخدمين حول انعدام القدرة على استخدام أكثر من حساب واتساب على الهاتف الواحد، ومن ثم الحاجة إلى استخدام هاتف آخر.

ويعدّ تطبيق واتساب الأعمال من البرامج الريادية في تقديم خدمات الدعم للعملاء ومساعدتهم في الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم في الأوقات التي تلائم صاحب المشروع بمعزل عن حساباته وعلاقاته الشخصية، الأمر الذي أسهم بإضفاء مزيد من الرسمية والاحترافية على إدارة المشاريع وتنظيمها.

ومن خلال التقرير التالي نشرح لك كيف يمكن الاستفادة من مميزات هذا التطبيق في تطوير أعمالك التجارية.

ميزات واتساب الأعمال وفوائده

يتمتع واتساب الأعمال بعدد من الميزات في تعزيز خدمة العملاء، إذ يمتلك خصائص تساعد أصحاب المشاريع على إدارة أعمالهم باحتراف.

ويأتي "واتساب بزنس" على رأس قائمة التطبيقات الاقتصادية التي تعد بديلًا ناجحًا لكل وسائل تنظيم الردود والتواصل مع العملاء.

ويعدّ التطبيق داعمًا كبيرا للشركات والمنشآت التجارية الصغيرة والناشئة، ويؤمن لها القدرة على توفير النفقات والأموال، ومن ثم تحقيق النجاح في مجالها من دون تكبد عناء إيجاد وسائل باهظة لتنظيم التواصل مع العملاء.

كما يتميز بشكل أساسي في تقليل النفقات المتعلقة بمراسلة العملاء لإبلاغهم بأي عروض أو تحديثات تتعلق بالمشروع.

يمكن الاستفادة من واتساب بزنس في إنشاء حساب مخصص للأعمال التجارية، يختلف عما هو عليه الحال في واتساب التقليدي، حيث تتاح إمكانية تخصيص الحساب بمساحة أكبر ليعكس هوية الشركة بصدق، مما يسهل التواصل مع العملاء ويقلل من العوائق والعقبات.

ومن خلال واتساب بزنس يمكنك الاستفادة من العديد من المميزات:

1.إنشاء حساب تجاري

ومن خلال الحساب التجاري يمكنك توصيف مشروعك بشكل أفضل وإضافة كل البيانات التالية:

وصف العمل أو النشاط التجاري.

تحديد ساعات العمل.

وضع عنوان النشاط التجاري.

توفير معلومات إضافية حول الموقع الإلكتروني للنشاط التجاري.

إضافة البريد الإلكتروني للتواصل.

تحديد تصنيف النشاط التجاري من بين عشرات التصنيفات مما يسهل على العملاء معرفة هوية النشاط التجاري.

2. بناء معرض منتجات ضمن التطبيق

يسمح التطبيق لأصحاب المشاريع بتوفير معرض كامل لأعمالهم وخدماتهم التي يقدمونها.

3. آليات المراسلة

يتيح واتساب الأعمال آليات مختلفة للمحادثة مع العملاء، حيث يوفر إمكانات إضافية أوسع من إجراء محادثة فورية مع العميل.

4. تنظيم المحادثات وتصنيف العملاء

يعطي واتساب بزنس لأصحاب العلامات التجارية والمشاريع إمكانية تصنيف العملاء والمحادثات، لكي يساعدهم على تجنب الوقوع في الأخطاء.

5. إمكانية تفعيل خاصية الردود السريعة

بالإضافة إلى القدرة على تصنيف وترتيب المحادثات، يمكن لأصحاب المشاريع على واتساب بزنس الاستفادة من ميزة الردود السريعة، التي تعني إعادة استخدام عبارات يكثر استعمالها مع العملاء، الأمر الذي يساعد على توفير الوقت.

6. خاصية الرسائل التلقائية عند عدم التواجد ورسائل الترحيب

7. التسويق للوصول إلى مزيد من العملاء

يتجاوز برنامج واتساب بزنس كونه برنامج محادثة فورية، بل يساعد أيضًا في إنشاء وسائل دعائية تزيد من وصول الأفراد إلى العلامة التجارية.

8. إضافة واتساب الأعمال إلى فيسبوك وإنستغرام

يتيح واتساب الأعمال إمكانية الوصل بين جميع حسابات التواصل الاجتماعي، ومن ثم تسهيل وصول المستخدم لخدمة العملاء المتعلقة بالعلامة التجارية أو المنشأة.

9. دعوة العملاء عبر روابط مختصرة أو"كيو آر كود" (QR code)

ميزة اختصار الروابط أو "كيو آر كود" (QR code) التي يقدمها تطبيق واتساب بزنس تأتي أهميتها من سهولة استخدامها، فكل ما يحتاجه الأمر تفعيل الرابط المختصر ونسخه ونشره بين المستخدمين، لتسريع وصولهم إلى المحادثة من دون أي عناء يذكر.

ما أنواع واتساب الأعمال؟

حاولت شركة واتساب التوسع في فئتها المستهدفة من مستخدمي التطبيق، لتشمل أصحاب العلامات التجارية الناشئة والكبيرة على حد سواء، عبر تقديم إصدارات من برنامج واتساب الأعمال تتوافق مع احتياجات كل شركة.

أولًا: واتساب الأعمال التقليدي

هو التطبيق الذي يمكن تحميله عبر أي متجر للتطبيقات سواء لهواتف أندرويد أو آيفون، إذ تعد المنشآت الصغيرة والأعمال التجارية الناشئة هي المستهدف الرئيسي بهذا التطبيق.

ثانيًا: واتساب الأعمال"إيه بي آي" (API)

لا يعدّ واتساب الأعمال "إيه بي آي" تطبيقًا بحد ذاته، أي إنه لا يملك واجهة مستخدم معينة ولا يمكن تنصيبه بسهولة على الأجهزة والهواتف المحمولة، بل هو عبارة عن لغة برمجية خاصة تمكّن الشركات من الاستفادة من تطبيق واتساب للأعمال بشكل أكبر يتناسب مع احتياجات هذه الشركات، التي تتسم عادة بكونها من المنشآت التجارية المتوسطة أو الكبيرة في مجالاتها، ولذا تحتاج إلى وسائل أكثر تقدمًا في إدارة آليات التواصل مع العملاء بشكل أكبر.