6 شركات مصرية ناشئة تفوز بدعم البنك الأوروبي خلال قمة المناخ

وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اتفاقية لمنح 6 من أصل 18 شركة ناشئة فائزة، حزمة شاملة من الدعم الفني والتدريب وخدمات استشارات الأعمال.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيقدم الدعم لستّ شركات ناشئة من مبادرة الوزارة "محافظات خضراء ذكية".

وتعدّ المحافظات الخضراء الذكية مبادرة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تهدف إلى عرض المشاريع الخضراء المصرية خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومساعدتها على جذب الاستثمارات العالمية.

وتغطي المبادرة عدة فئات من المشاريع، مثل: المشاريع العملاقة، والمشاريع المتوسطة، والمشاريع الصغيرة، والمحلية خاصة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية للحياة الكريمة.

والشركات الناشئة للمبادرات الاجتماعية هي شركات غير الهادفة للربح، تختص بالمشاريع التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

ما الشركات الست المختارة؟

الشركات الناشئة المصرية الست المختارة هي: "رابيت موبيلتي" (Rabbit Mobility)، و"نورنيشن"(Noornation)، و"إنجازات" (Engazat)، و"بانلاستك" (Banlastic)، و"قضاة المستقبل" (Kadet el Mostakbal)، و"آرك تك"(Archtech).

وتتضمن حزمة الدعم الوصول إلى شبكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تضم أكثر من 400 مستشار أعمال محلي مؤهل، و1500 خبير دولي.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا قروضًا بقيمة 4.95 ملايين دولار لشركة الطاقة الكهروضوئية للطاقة الشمسية، كجزء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز التوسع في الطاقة المتجددة في مصر.

وستموّل الأموال بناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بقوة 7 ميغاوات في المنيا.