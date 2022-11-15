ترك العمل بالطب ليربح 100 ألف دولار شهريا من الترويج للمنتجات عبر الإنترنت

تخرج شارلي تشانغ عام 2014 في كلية الطب، وفي أثناء البحث عن وظيفة بمجال دراسته قرر جني بعض الأموال من خلال بعض الأعمال التجارية مثل عرض الأزياء، والدروس الخصوصية، والعمل وكيلا للعقارات.

نشر تشانغ مقال على موقع "سي إن بي سي" (CNBC) يشرح فيه كيف يحقق دخل شهري قدره 114 ألف دولار شهريا خلال عام واحد فقط من بدء نشر فيديوهاته على اليوتيوب.

يقول شارلي، في عام 2018 بدأت نشر مقاطع فيديو عن التمويل الشخصي على اليوتيوب. لم تجد تلك الفيديوهات رواجا في البداية حتى تفشى وباء كورونا في عام 2020، في تلك اللحظة غير المخطط لها أصبحت هذه الفيديوهات عن التحفيز وكيف يمكن تنمية رأس مالك من خلال ريادة الأعمال، وأن تبدأ مشروعات بدون رأس مال كبير تنتشر بشكل ملفت، وبدأت نسب المشاهدة ترتفع بشكل ملحوظ كل يوم.

قمت بالتسجيل في"يوتيوب أدسنس"(YouTube Adsense) للحصول على عائد مالي من انتشار قناتي بشكل أكبر، ومن هنا بدأت رحلتي للدخل الثابت بدون جهد. وبعد عام حققت أرباحا بقيمة 1.5 مليون دولار.

وبداية من عام 2021، حققت ما متوسطه 114 ألف دولار شهريا من الدخل الثابت من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بي والدورات التدريبية عبر الإنترنت ومنشورات الوسائط الاجتماعية.

وفيما يل المشاريع التي بدأت بها ولم أكن بحاجه إلى أي رأس مال.

التسويق بالعمولة

التسويق بالعمولة هو عندما تكسب عمولة للترويج لمنتجات أو خدمات بعض العلامات التجارية من خلال مشاركتها على مدونتك أو منصة التواصل الاجتماعي أو موقع الويب الخاص بك. يتم الدفع لك في كل مرة ينقر فيها شخص ما على الرابط أو يقوم بعملية شراء.

ونظرا لأن إنشاء المحتوى مجاني، فإن هذا النوع من الأعمال يمكن الوصول إليه بسهولة. التحدي الحقيقي في كسب المال من التسويق بالعمولة هو إنشاء محتوى هادف يصل إلى الجمهور المناسب.

لنفترض أنك بدأت مدونة حول تجديد أنماط حياة الشباب. يمكنك استخدام أداة "غوغل ترند" (Google Trends) لجمع البيانات حول ما يبحث عنه الأشخاص في تلك الشريحة العمرية. قد تجد، على سبيل المثال، ارتفاعا حادا في عدد الأشخاص الذين يبحثون على غوغل عن "أفضل العلامات التجارية لمنتجات الاعتناء بالشعر"، ابدء فورا بكتابة مقالات عن تلك المنتجات.

وهكذا كلما وجدت ترند يرتفع ويبحث القراء المستهدفين لك عنه أسرع في تبني وجهة نظر ما هو حول هذا الموضوع واشترك في النقاش واطرح منتجاتك.

سيكون من المفيد أيضا التفكير في إنشاء مقطع فيديو على اليوتيوب وعرض هذه المنتجات عمليا.

ولا بد أن تتعامل مع شركات حسنة السمعة تقدم منتجات أو خدمات عالية الجودة، ويجب أن تفتخر بمنتجاتك في هذه المرحلة وتجنب قدر المستطاع احتمالية عودة العملاء لك بالشكوى.

المنتجات لديها معدلات تحويل عالية. هذا يعني أن العديد من الأشخاص الذين يشاهدون المنتج ينتهي بهم الأمر بشرائه.

التربح من خلال يوتيوب

يدفع "يوتيوب أدسنس" أكثر من نصف العائدات لمنشئ المحتوى، ولا تزال العديد من مقاطع الفيديو القديمة تدر دخلا ثابتا مستقرا حتى بعد أكثر من عام من بثها.

تحتاج قناتك إلى ألف مشترك على الأقل و4 آلاف ساعة مشاهدة لكي تبدأ جني الأرباح.

نصيحتي هي تحميل مقاطع الفيديو باستمرار. أنا حاليا أنشر 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. لكن عندما بدأت في تطوير قناتي لأول مرة، كنت أنشر كل يوم تقريبا.

ويؤكد شارلي أن التسويق لمنتجات وخدمات من علامات تجارية أخرى ساعده على ربح المزيد من المال، وكان هدفه يتمثل في إنشاء منتج مرة واحدة وبيعه فترة طويلة من خلال الدورات الرقمية والاشتراكات عبر الإنترنت والتطبيقات.

يقول إن من أهم الإستراتيجيات التي ساعدتني على تحقيق هذا النجاح السريع ما يلي:

إنشاء مسارات المبيعات تلقائيا

ويشير شارلي إلى أن "مسار المبيعات" هو العملية التي يمر بها العميل قبل إجراء عملية الشراء. ومن خلالها يجد العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتم دفعهم من خلال مسار المبيعات الخاص بها للاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بها لإرسال عروض المنتجات لهم.

وأنشأ شارلي نظاما على الموقع الإلكتروني الخاص به ليقوم بإنشاء مسار للمبيعات، إذ تتم إضافة العملاء تلقائيا إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة به والذين يتلقون عروضا بشأن الخدمة التي يقدمها.

التفاعل مع جمهورك

وأوضح شارلي أن المنشورات الفردية على إنستغرام أو تيك توك تعد فعالة لتوفير القيمة والترفيه لجمهورك، ولكن يكاد يكون من المستحيل على جمهورك التعرف عليك من خلال هذه المنشورات.

وأفاد أنه من المهم وجود اتصال مع الجمهور، فعندما يتعرف الناس على هويتك، يبدؤون الوثوق بما تقوله وما تبيعه، مما سيؤدي إلى المزيد من المبيعات.

ويقول "أنا أتفاعل مباشرة مع جمهوري من خلال الرد على تعليقاتهم ورسائلهم، أو من خلال البث المباشر على إنستغرام وتيك توك. ويمنحني هذا فرصة لبناء اتصال شخصي معهم من خلال محادثة حقيقية".