شركة مصرية للتقنية المالية تعمل بالذكاء الاصطناعي تحصد تمويلا قدره 32 مليون دولار

نجحت شركة "بلينك" (Blnk) للتقنية المالية، التي تتخذ من مصر مقرًّا لها، في جمع 23.7 مليون دولار في شكل تمويل للأسهم والديون، و8.3 ملايين دولار من إصدارات السندات.

أُسّست الشركة في عام 2021 من قبل عمرو سلطان وطارق الشيخ، واستطاعت تطوير منصة إقراض رقمية تتيح للتجار تمويل مشتريات عملائهم عن طريق نقاط البيع، ودفع أقساط تراوح من 6 أشهر إلى 36 شهرًا.

ولكي تتمكن من استخدام تطبيق "بلينك" وخطط التقسيط المقدمة من خلاله، يجب أن يكون عمرك من 21 إلى 65 عامًا.

وتسعى الشركة من خلال التمويل الجديد لتطوير البنية التحتية للإقراض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومن المعروف أن انتشار الائتمان الاستهلاكي لا يزال محدودا في مصر، حيث يمتلك 4% فقط من السكان بطاقات ائتمان، وذلك يعني أن المستهلكين والشركات ليسوا قادرين على الاستفادة الكاملة من فرص التجارة الكاملة بالبلاد، وتهدف الشركة إلى حل هذه المشكلة.

وتقدم الشركة مزايا عديدة للعميل بهدف تنمية قطاع الائتمان في مصر ومنافسة بطاقات الائتمان العادية، حيث لا تقوم الشركة بحساب الفائدة على الفائدة، وتقوم باحتساب تراكم الفائدة فقط على المبلغ الرئيسي، كما تفرض رسوما مرة واحدة فقط بنسبة 5% على السداد المتأخر.

وقد قادت جولات التمويل الأولية شركة الإمارات الدولية للاستثمار "ايه آي آي سي" (EIIC) في أبو ظبي وشركة "سواري فنتشرز" -مقرها مصر- بمشاركة العديد من المستثمرين الممولين المحليين والدوليين.

وتعليقًا على جولة التمويل، قال عمرو سلطان الرئيس التنفيذي في بلينك "إن مهمتنا هي تسهيل شراء المزيد من المصريين للمنتجات والخدمات التي يرغبون فيها من خلال تقديم ائتمان استهلاكي شامل وملائم في نقاط البيع".