كيف تحمي نفسك كمستثمر من انهيار أسعار العملات المشفرة؟

قالت المجموعة المالكة لبورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) إنها بدأت إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، في حين استقال مؤسسها المشارك من رئاسة الشركة، في أحدث الفصول إثارة في مسيرة واحدة من أبرز بورصات التشفير في العالم.

وتبعا لذلك هبطت البيتكوين لنحو الـ 15 ألف دولار خلال اليومين الماضيين قبل أن تقلص من خسائرها وترتد إلى 16 ألفا و710 دولارات في الوقت الحالي هبوطا بـ 7.01%، في حين قلصت الإيثريوم هي الأخرى خسائرها بشكل طفيف لتعود لأعلى مستويات الـ 1200 دولار، وبالتحديد عند 1221.77 دولارا هبوطا بـ 1.48% في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكانت عمليات البيع الأخيرة للعملات المشفرة مفاجئة وقوية، وتوالت العديد من الشركات لإعلان إفلاسها الواحدة تلو الأخرى، ويبدو أن تقلبات السوق الأوسع نطاقا ستستمر. وعلى الرغم من أن البيئة المتقلبة لم تنته بعد، فإن هناك دروسا يمكن تعلمها مما شهدناه حتى الآن.

وقد نشر موقع "فوربس" (forbes) الأميركي مقالا للكاتبة إيلونا ليمونتا فولكوفا، قالت فيه إن التعرف على الأنماط يُعد أداة قوية في التحليل المالي، ومع ذلك يقع حتى أكثر المستثمرين مهارة في فخ التفكير الراسخ أو المتكرر الثابت بأن "هذه المرة ستكون كما كانت من قبل". وبالرغم من أن من المفهوم منطقيا أنه لا يوجد ركود يشبه الذي سبقه، فإن الغالبية العظمى من التخطيط السلبي يعتمد على الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية

وتساءلت الكاتبة عما سيحدث إذا استمر الركود التالي مرتين، حيث قالت إن من المستحيل التنبؤ بما إذا كان الانكماش التالي سيكون له نفس الحجم وخصائص طول الزمن، وإن الانخفاض في أسعار العملات المشفرة ليس حتميا بأي حال من الأحوال، ومع ذلك فمن الحكمة التذكير بأنه لا ينبغي الاعتماد على نتائج الأمس.

لا تتخلَّ عن الشكوك الصحية

وأشارت الكاتبة إلى أنها التحقت بمدرسة "وارتون" بجامعة بنسلفانيا، ولديها ماجستير في إدارة الأعمال، وأن وظيفتها اليومية في الخدمات المالية، ولديها جميع المؤهلات التي تمكّنها من فهم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي، ومع ذلك فقد اعترفت بأنها غالبا ما تواجه صعوبات في تحديد سياق وفهم تعقيدات عالم العملة الرقمية حقا، وصرّحت أنها في المحادثات مع خبراء في سوق التداول الرقمي تجد نفسها فجأة جاهلة أمام الذين هم على دراية أكثر منها. وأضافت الكاتبة إلى أنه لا بد من وجود ما يعرف بالشك الصحي، والتذكير بأهمية تكوين وجهة نظر مخالفة منطقية.

قد يكون من الجيد الاكتفاء بالمراقبة

وقالت الكاتبة إن مشهد التكنولوجيا المالية يتطور بسرعة، حيث تتطور المنتجات والتعريفات والمقاييس باستمرار، ومن المعقول تماما أن تكون مراقِبا، وليس مشاركا نشطا، ولا يتعين عليك تكوين رأي على الفور، أو في الواقع على الإطلاق، ويمكنك أن تأخذ وقتك في التعلم وطرح الأسئلة والتوصل إلى استنتاجاتك الخاصة.

وقد نشرت الكاتبة راشيل كريسين مقالا في موقع"ذا بيني هوردر" (thepennyhoarder) الأميركي المعروف المتخصص في تقديم النصائح المالية تحت عنوان "كيف تحمي نفسك من انهيار سوق العملات المشفرة؟ ومن أهم النصائح التي ذكرتها ما يلي:

يجب وضع إستراتيجية تداول واضحة يمكن أن تساعدك في التعامل مع انهيار العملات الرقمية لتخطي هذه الأوقات العصيبة عند انهيار سوق العملات الرقمية.

حافظ على الهدوء

ستحتاج إلى الحفاظ على هدوئك بينما ترى أسواق العملات المشفرة تتحرك بشكل أسرع من إمكانيتك لتحديد الفرص. ففي كثير من الأحيان، تتسبب حركات الأسعار المفاجئة بقرارات عاطفية، وهي أسوأ أنواع القرارات بالنسبة للمتداولين. هذا هو السبب في أهمية الحفاظ على هدوئك لتقييم الفرص.

ومع الوقت، قد تكون قادرا على إنشاء فكرة واعدة لإعادة تحليل محفظتك وتكرار الأسباب الكامنة وراء استثماراتك. ويجد معظم مستثمري العملات المشفرة أنفسهم على أحد الجانبين؛ فهم يريدون تحقيق ربح سريع أو الإيمان بالفرصة ذات الأجل الطويل. وقد يرشدك فهم أسباب تداول العملات المشفرة إلى التصرف وفقا لتوقعاتك وأهدافك المالية.

اشترِ وتحفّظ

أول نصيحة ستسمعها عند بدء الاستثمار في العملات الرقمية هي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

لكنك ستكتشف قريبا أنه لا يمكنك التنبؤ بالسوق. هذا هو السبب في أن بعض المستثمرين يتخذون نهجا طويل الأجل، ليس هناك داع للقلق بشأن تغيرات الأسعار على المدى القصير.

لا يزال من المهم أن تشتري عملة رقمية لمشروع تعتقد أنه يمتلك إمكانات حقيقية لتحقيق أداء جيد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يكون انهيار العملات الرقمية أيضا فرصة لاستثمار المزيد في مشروع العملة الرقمية المفضلة لديك. إذا كنت تنتظر الوقت المناسب لشراء توكن/فرع، والذي تعتقد أن لديه إمكانات قوية طويلة الأجل، فقد يكون وقت انهيار سوق العملات المشفرة هو الوقت المناسب. ومع ذلك، قد تميل إلى شراء الرموز المميزة الأخرى (عملات رقمية أخرى) أيضا.

تذكر أنه ليس من الجيد أبدا شراء عملة رقمية لم تبحث عنها بدقة لمجرد أنها معروضة للبيع. أيضا، يجب عليك فقط استخدام دخلك المتاح في شراء العملات الرقمية.