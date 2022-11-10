اعمل بالمنزل واربح بالدولار.. كيف تجني المال من تعليم العربية للأجانب؟

أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي، وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد.

يتساءل الكثيرون عن إمكانية جني المال من المنزل، والإجابة بكل بساطة هي: نعم.

أي شخص يمكن أن يقوم بالعمل انطلاقا من منزله، إلا أن هناك صفات يجب أن تتوفر فيه مثل روح المبادرة والتنظيم والمسؤولية والحرص على تجاوز الصعوبات.

نشرت صفحة ريادة بموقع الجزيرة نت سابقا تقريرين حول كيفية العمل بالمنزل والربح بالدولار: التقرير الأول كان في مجال العمل بالتفريغ الصوتي، والتقرير الثاني يتناول مجال العمل بالترجمة.

اليوم نتحدث عن مجال آخر يتوفر فيه نفس مقومات العمل من المنزل وكسب المال بالدولار، وهو تعليم العربية للأجانب أو غير الناطقين بها.

يمكنك أن تبدأ فورا بتعليم العربيّة عبر الإنترنت من خلال إحدى المنصات المخصصة لذلك، والتي سيتم استعراضها من خلال هذا التقرير.

تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليار شخص يتحدثون العربية، مما يجعلها خامس أكثر اللغات استخدامًا في العالم.

ورغم استخدامها على نطاق واسع، فإن العربية لا يتم تدريسها بشكل شائع في المدارس خارج البلدان التي تكون فيها اللغة الرسمية.

قد يكون هذا بسبب الاعتقاد بأن العربية لغة صعبة التعلم. ولكن مع تزايد أهمية العالم العربي بالشؤون الدولية، أصبح المزيد والمزيد من الناس مهتمين بتعلم لغة الضاد.

كما أن هناك العديد من المسلمين في بلاد أوروبية أو أسيوية أو حتى في الأميركيتين يودون قراءة العربية من أجل قراءة القرآن ودراسة الإسلام.

كما يوجد العديد من المهاجرين العرب المقيمين في بلدان غير عربية، ويودون تعليم العربية لأولادهم لكونها لغتهم الأم، وهنا يأتي أهمية تعليم العربية لهؤلاء وهو ما يتم في غالب الأحيان من خلال التواصل عبر الإنترنت. وهناك ميزات عديدة لتعليم العربيّة. إحداها أنها لغة موجزة للغاية.، وأن لديها تراثًا ثقافيًا غنيًا جدًا.

أفضل مواقع تعليم العربية

من أجل تحقيق أقصى استفادة من المزايا التي يجب أن تقدمها المنصات لتعليم العربيّة عبر الإنترنت، يجب على المدرسين عبر الإنترنت أن يضعوا في اعتبارهم أن التعلم النشط هو أحد مفاتيح النجاح . وسيحتاج المعلمون إلى استخدام تقنيات جديدة للتأكد من أن دوراتهم التدريبية تحقق أقصى استفادة من الوسائط عبر الإنترنت.

ليس شرطًا أن تكون معلمًا العربية، ولا أن تكون ذا علم واسع في مجال النحو والصرف وغير ذلك من فنون اللغة، بل يكفي أن تكون قادرًا على تعليم القراءة والكتابة لغير الناطقين بالعربية.

وليس شرطًا أيضًا أن تكون متقنا الإنجليزية أو أي لغة أخرى، بل يكفي أن تكون على دراية متوسطة بالإنجليزية ليسهل التواصل بينك وبين المتعلم غير الناطق بالعربية.

يتراوح سعر ساعة تدريس العربية للأجانب من 5 دولارات إلى 30 دولارا، ويمكنك تحديد أوقات عملك، وسعر ساعتك، وذلك اعتمادًا على مستواك في اللغة، وعلى أعمار من تقوم بالتدريس لهم وأماكن معيشتهم.

وهناك العديد من الدورات التدريبية على يوتيوب لتوضح لك كيفية تعليم القراءة والكتابة للأجانب، وكيفية تسهيل الشرح لهم، وكيفية وضع إستراتيجية ومنهج لتدريسه.

كما يوجد العديد من المواقع التي تعمل كجسر لتوصيلك كمقدم للخدمة بمن يريدون تعلم العربية.

كل ما عليك لبدء العمل كمدرس لدى الموقع هو تسجيل بياناتك، ثم رفع صورة شخصية لك، وكتابة نبذة مختصرة عنك، ثم تحميل فيديو قصير لا يتعدى الدقيقتين يتضمن شرحك لأحد الدروس القصيرة.

يتميز الموقع بسهولة التعامل معه والانضمام له، وهو يتيح لك التسجيل عبره كمعلم عربية أو أي من اللغات التي يتيحها، ثم البحث عن طلاب، وبدء ربح الدولار من التدريس لهم.

ويعد هذا الموقع موثوقا من قِبل الطلاب والمعلمين، فهو يضمن للمتعلم درسًا مجانيَا إضافيًا في حالة حضوره لأحد المدرسين ولم يرضى عن شرحه، ويضم الموقع طلابا من أكثر من 180 دولة.

أما بالنسبة للمعلمين فيوفر الموقع بعض الدورات التدريبية لهم لتطوير مهاراتهم، ومن أهم ميزات موقع بريبلاي أنه لا يشترط حصولك على شهادة تدريس.

يعد هذا الموقع من المواقع الموجودة منذ فترة زمنية طويلة، وهي من أقدم المنصات في تعليم اللغات والتخصصات الأخرى عبر الإنترنت. متوسط سعر الدرس البالغ 45 دقيقة هو 22 دولارًا.

يجب عليك أن تسجل في المنصة، يمكنك من خلال هذه المنصة تحديد ساعات وجودك عبر الإنترنت، وكذلك تحديد سعر الساعة الواحدة.

3. موقع"جاست ليرن"(just learn)

يتيح هذا الموقع إمكانية تدريس العربية لطلاب من جميع أنحاء العالم. زمن الدرس الواحد محدد بـ 25 دقيقة فقط تستطيع أن تربح خلالها ما بين 10-30 دولارا. يوجد لدى الموقع تطبيق خاص على متجر غوغل وآبل، ويسمح بتحويل الأموال على حساب "باي بال" أو تحويل بنكي.

كل ما عليك هو تسجيل حساب على الموقع عن طريق إدخال بياناتك الأساسية، وإضافة صورتك الشخصية، وشرح خبراتك السابقة لاجتذاب أكبر عدد من الطلاب، ويفضل الموقع توظيف المعلمين الذي يريدون تدريس لغتهم الأم.

ويعمل الموقع من خلال توفير فصول افتراضية "أون لاين" تجمع المعلمين بطلابهم عن طريق الفيديو، كما تتيح إمكانية التواصل عبر الرسائل، وتحميل الملفات "بي دي إف" للشرح.

ويوفر الموقع إمكانية عمل درس تجريبي بسعر مخفض، ويستطيع الطالب حضور التدريس التجريبي قبل أن يتخذ قراره بالانضمام إلى فصول هذا المعلم.