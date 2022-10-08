الذهب أم العقارات أم العملات المشفرة.. نصائح خبراء أميركيين لأفضل الاستثمارات الآمنة

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومع مخاوف الركود العالمي المحتمل واستمرار رفع معدلات الفائدة في العديد من البلدان لمحاربة التضخم، يصعب على المستثمرين تحديد اختياراتهم بشأن أفضل آليات الاستثمار المتاحة.

لذلك يلجأ المستثمرون لتنويع استثماراتهم والاستعانة بالمستشارين الماليين، لتحديد الأصول الآمنة والأقل مخاطرة.

وقد نشر موقع "أنالاتيكس إنسايت" (analyticsinsight) مقالا لمجموعة من المستشارين الماليين عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال في الوقت الحالي، وفيما يأتي إليك بعض أفضل طرق الاستثمار التي نصح بها التقرير.

شراء عقار للإيجار

من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها تأجير العقارات، لأنك قادر على تحقيق دخل من المستأجرين لديك. ويمكن أن تكون العقارات المؤجرة طريقة رائعة لتنويع محفظتك الاستثمارية وحماية نفسك من تقلبات سوق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكنت من العثور على مستأجر على استعداد لدفع إيجار أعلى من مدفوعات الرهن العقاري، فستتمكن من تحقيق دخل ثابت كل شهر. وبمجرد أن تجني أموالا أكثر من سعر الشراء الأولي، سيكون لديك مصدر ثانوي للدخل إلى الأبد.

الاستثمار الجزئي في العقارات

تسمح لك منصات مثل "فند رايز" (Fundrise) و"غراوندفلور" (Groundfloor) بالاستثمار الجزئي في العقارات، أو الاستثمار في صناديق المؤشرات العقارية. وهذا يعني أنه يمكنك امتلاك قطعة من عقار -مثل مجمع سكني- من دون حاجة إلى تحديد سعر الشراء بالكامل بنفسك.

تمنحك الملكية الجزئية جميع مزايا امتلاك العقارات، مثل التدفق النقدي الشهري والتقدير، من دون متاعب أو نفقات كونك مالكا للعقار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء بمبلغ ضئيل لا يتجاوز 10 دولارات، ولا توجد رسوم إدارية.

وهناك أيضا العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة للمستثمرين العقاريين التي تستحق المراجعة، وهذا من أفضل الطرق لاستثمار أموالك في عام 2022، مع توفر العديد من الخيارات، ومن المهم إجراء البحث واختيار الاستثمار المناسب لك. كذلك تذكّر تنويع محفظتك لتقليل المخاطر وعدم الاستثمار في شيء لا تفهمه.

شراء العملات المشفرة

غالبا ما يكون تداول العملات المشفرة في البورصات اللامركزية، ويمكن استخدامها أحيانا لشراء السلع والخدمات.

يعتقد بعض الناس أن العملات المشفرة ستحل محل العملات الورقية التقليدية (مثل الدولار الأميركي) في المستقبل. وبالرغم من أن هذا لا يزال موضوعا مثيرا للجدل، فإن هناك عددا من المزايا التي تتميز بها العملات المشفرة عن العملات الورقية. على سبيل المثال، لا تخضع العملات المشفرة لضغوط تضخمية، ويمكن استخدامها بشكل مجهول، ولديها أيضا القدرة على توفير عائد مرتفع على الاستثمار.

وفي تقرير آخر كتبه جيمس رويل ونشره في موقع "بنك ريت" (bankrate) المعني بشؤون الاستثمار، حدد فيه طرق أخرى للاستثمار، منها ما يأتي:

استثمر مع تقنية الذكاء الاصطناعي

إذا لم تكن جيدا في انتقاء الأسهم أو لم يكن لديك الوقت للقيام بذلك بنفسك، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اتخاذ قرارات الاستثمار.

في الماضي كان بإمكان المؤسسات الكبيرة فقط الوصول إلى هذه التكنولوجيا. ومع ذلك، يوجد الآن عدد من الشركات التي تقدم خدمات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستثمرين الأفراد، مثل "ديلفن" (Delphin). فمع هذا النوع من منصات الاستثمار تقوم الخوارزمية بالعمل نيابة عنك، بحيث لا تحتاج إلى إدارة استثماراتك على أساس منتظم.

كذلك تقدم مثل هذه الخدمات منصة "أكورنس" (Acorns)، وهي شركة أخرى سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية.

افتح حساب تقاعد فرديا ذهبيا

حساب التقاعد الفردي الذهبي هو حساب تقاعد يتيح لك توفير المال لمستقبلك. يمكن أن يكون وسيلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وكذلك النقد والأسهم. إن حساب التقاعد الفردي الذهبي هو نوع معين من الحسابات، يسمح لك بالامتلاك المادي للأصول التي تستثمر فيها، مثل المعادن الثمينة والعقارات.

وعلى غرار الأنواع الأخرى من خطط التقاعد، هناك مزايا ضريبية مرتبطة بحساب التقاعد الفردي الذهبي. فعلى سبيل المثال، يمكن للأموال التي تضعها في حسابك أن تصبح مؤجلة الضرائب، وقد تتمكن من خصم مساهماتك من ضرائبك.