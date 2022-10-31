شركة مصرية ناشئة تطبق فكرة "الجمعية" تحصد تمويلا بقيمة 31 مليون دولار

تعدّ فكرة تكوين "جمعيات" لتوفير المال عند الضرورة أو لشراء مستلزمات رئيسة للبيت العربي جزءًا من الثقافة الشعبية في جميع البلدان العربية والعالم عمومًا. ومع تطور شركات التقنية المالية وتسللها إلى أدق تفاصيل حياتنا اليومية، جاءت فكرة شركة "ماني فيللوز" (Money Fellows) للتقنية المالية التي تتخذ من مصر مقرًّا لها.

فبدلًا من التقاء مجموعة من الأصدقاء والمعارف بشكل دوري وجمع المبالغ المالية وتسليمها لصاحب الدور، بات بالإمكان القيام بكل ذلك عبر تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف الذكية طوّرته شركة "ماني فيللوز" المصرية الناشئة للتكنولوجيا المالية.

وهي شركة مصرية ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، أُسّست في عام 2016 بواسطة رائد الأعمال المصري أحمد وادي، وبدأت نشاطها في بريطانيا قبل أن تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًّا لعملها.

وتعتمد فكرة "ماني فيللوز" بشكل أساسي على تحويل فكرة جمعيات توفير المال من شكلها التقليدي إلى أسلوب رقمي عصري من خلال تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة، الذي يتيح لمستخدميه إمكانية المشاركة في جمعيات مع غيرهم من المستخدمين، من دون الحاجة لأن يكون هؤلاء الأشخاص من دائرة المعارف أو الأصدقاء.

بمعنى آخر هي منصة قائمة على الهاتف المحمول، تقوم برقمنة دوائر المال أو جمعيات الادخار والائتمان الدورية المعروفة على نطاق واسع باسم "جمعيات توفير المال".

ويوفر تطبيق "ماني فيللوز" لمشتركيه العديد من الخدمات والمزايا المهمة، مثل إمكانية تحديد المبلغ وموعد القبض المناسب، بالإضافة إلى العديد من وسائل الدفع والقبض كالبطاقات الائتمانية أو الكاش أو عبر خدمة "فوري بلس".

كما تعدّ خدمة "ماني فيللوز" مضمونة، إذ يترتب على كل المشتركين توقيع عقود قانونية قبل بدء الجمعية، بالإضافة إلى التقييم الائتماني الخاص بالشركة الذي يضمن عدم قيام المشتركين بالخداع أو التهرب من الدفع.

حصدت شركة "ماني فيللوز" للتقنية المالية جولة تمويلية بقيمة 31 مليون دولار، من الفئة (ب)، وذلك بقيادة مجموعة من شركات التمويل الإقليمية الجديدة بالإضافة إلى مجموعة المستثمرين الحاليين.

وستسمح هذه الجولة لـ"ماني فيللوز" بتسريع نموها، وتوسيع عروض منتجاتها للائتمان في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز توسعها الجغرافي عبر أفريقيا وآسيا.