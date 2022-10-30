4 طرق يقدمها لك الخبراء للاستثمار في البيتكوين.. تعرّف عليها

لاقى الاستثمار في البيتكوين اهتمامًا كبيرًا في معظم دول العالم، فالاستثمار في العملات الرقمية ولا سيما البيتكوين يمثل فرصة جيدة لكثير من المستثمرين، ولكن له مخاطر عديدة يجب مراعاتها قبل البدء فيه، لهذا السبب يتساءل كثيرون: كيف استثمر في البيتكوين، وما الذي يجب تجنبه للحد من مخاطره؟

تعتبر البيتكوين من أكثر العملات الرقمية ارتفاعًا من حيث زيادة قيمتها السوقية، ولذلك يرغب الكثير في الاستثمار فيها من خلال إدارة استثمارات طويلة الأجل، أو مضاربات سريعة من خلال منصات تداول العملات الرقمية المختلفة.

وقد نشر موقع "إنفستد والت" (Invested Wallet) تقريرا مفصلا عن الاستثمار في البيتكوين، قدّم فيه تعريفا ونصائح بشأن الاستثمار فيها باعتبارها العملة المشفرة الأولى عالميا.

ونقل الكاتب عن مايكل ديني المستثمر في مجال العملات المشفرة ورئيس قسم المعلومات في مؤسسة "إنفستمنت نارد" (The Investment Nerd)، قوله إن "الاستثمار في البيتكوين حاليا يعادل الاستثمار في الإنترنت في منتصف التسعينيات"، فكما حدث مع الإنترنت فإن الاستثمار في البيتكوين سوف يستغرق سنوات عديدة حتى تتحقق إمكاناته الكاملة.

والاستثمار في البيتكوين أصبح أسهل بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب التغلب عليها. وهناك أكثر من طريقة مقترحة للاستثمار في البيتكوين.

كيفية الاستثمار في البيتكوين

يمكن مقارنة الاستثمار في البيتكوين بالاستثمار في الذهب الرقمي، ويمكن الاستثمار في البيتكوين عن طريق تعدينها باستخدام قوة حاسوبك، أو شرائها مباشرة من خلال تبادل العملات المشفرة، أو الاستثمار في صندوق تحوط يتحكم فيها، أو شراء أسهم في الشركات المتداولة علنًا التي تستخدم البيتكوين وتقنيتها من "البلوك تشين"، ولكل واحدة من هذه الطرق مزايا وعيوب مختلفة، والاختيار بينها يعتمد على الأهداف وتحمّل المخاطر النهائية.





الاستثمار في شركات "البلوك تشين"

هذا النوع من الاستثمار لا يمنحك ملكية مباشرة للبيتكوين، لكنه يسمح لك بالاستثمار في شركات مبتكرة تعمل على تطوير تقنيات البلوك تشين، ومن الأمثلة على هذه الإستراتيجية هو صندوق التداول الاستثماري في البيانات التحويلية الضخمة (Amplify Transformational Data Sharing ETF).

وميزة هذا النوع من الاستثمار -كما يقول الكاتب- الاستحواذ على أسهم في الشركات التي أُسّست لتطوير البيتكوين و"البلوك تشين"، لكن رغم أن أسعار أسهم هذه الشركات تميل إلى الارتباط بالبيتكوين، فإن هذا الاستثمار لا يُشبه الاحتفاظ بعملة البيتكوين نفسها.

استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة

يرى العديد من الخبراء أن إدخال صناديق الاستثمارات المتداولة في البيتكوين (ETF) يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تمكين اعتماد البيتكوين على نطاق أوسع كاستثمار، لأن صناديق الاستثمار المتداولة أداة استثمارية متخصصة تتعقب أداء أصل معين من دون أن يضطر المستثمر إلى امتلاك الأصل نفسه، ويؤدي هذا إلى التخلص من مخاطر المتاعب والأمان في ملكية البيتكوين المباشرة، ويفتح الأبواب لأي شخص لديه حساب وساطة للاستثمار في البيتكوين.

وفي تقرير آخر نشره موقع "نيردوالت" (nerdwallet) المتخصص في شؤون الاستثمار، حدد طرقا أخرى للاستثمار في البيتكوين، منها ما يأتي:

شارك في تعدين البيتكوين

مصطلح "تعدين البيتكوين" يقصد به طريقة لتلقي البيتكوين الفعلي مقابل إقراض قوة حاسوبك لحل المشاكل الحسابية المعقدة واستكمال كتل معاملات البيتكوين التي تم التحقق منها على "البلوك تشين"؛ فإنشاء مزيد من العملات المعدنية وتسجيلها يقلل مكافأة حلّ الكتلة المتتالية اللاحقة ويزيد الصعوبة.

يمتلك معظم مُعدِّني البيتكوين أجهزة خاصة محسّنة لعملية التعدين، وتكلفة هذه الآلات يمكن أن تبلغ آلاف الدولارات، وفضلا عن ذلك تستهلك أجهزة الحاسوب هذه قدرًا كبيرًا من الطاقة، لذلك تجب مراعاة تكلفة الكهرباء عند التفكير في الأفضلية بين تعدين البيتكوين وشرائه مباشرة.

شراء البيتكوين مباشرة

آخر طريقة للاستثمار في البيتكوين هي شراء العملة مباشرة، فإذا كنت جديدًا في مجال العملات المشفرة، فإن امتلاك البيتكوين يختلف عن امتلاك أصول أخرى، إذ يمكن للمستثمرين شراء البيتكوين من منصة تداول مثل "كوين بيز" (Coinbase) والحصول على الملكية في محفظة مشفرة.

وهناك مخاطرة عالية من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وتقلّب سعر البيتكوين نفسه، إضافة إلى وجود خطر كبير آخر في امتلاك البيتكوين بشكل مباشر، وهو المخاطرة في حمايتها.

فعلى سبيل المثال، إذا فقدت مفتاح محفظتك المشفرة، فقد فقدت فعليًّا استثمارك من دون أمل في استرداده، وإذا خزنت مفاتيح البيتكوين في محفظة يتم التحكم فيها بواسطة بورصة تبادل أو متصلة بالإنترنت (وهو ما يعرف باسم المحفظة الساخنة)، فهناك مخاطرة بخسارتها من خلال القرصنة أو السرقة.

ولهذا، حتى تحمي عملتك من البيتكوين حقًّا، فإن معظم الخبراء ينصحون بالاحتفاظ بها في محفظة باردة غير متصلة بالإنترنت، وأقل عرضة للقرصنة.