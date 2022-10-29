7 حقائق لا تعرفها عن البورصة والأسهم

يعج المجتمع الحديث بالعديد من البدائل التي تتيح للمرء كسب المال، ولا يقتصر الأمر على البحث عن وظيفة والحصول على راتب مقابل ذلك، ولا على إنشاء شركة وتصنيع منتج أو تقديم خدمة للناس.

وقد قال موقع "سوبر كوريوسو" (supercurioso) الإسباني -في التقرير الذي نشره- إن براعة الإنسان في خدمة الاقتصاد قامت بتوليد خيارات "رسملة" مثيرة للاهتمام، مثل الاستثمارات في سوق الأوراق المالية؛ حيث إن هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكن العثور عليها في هذا العالم الرائع المليء بالأدرينالين والأرباح الكبيرة والكثير من المخاطر والعديد من الإستراتيجيات.

7 معلومات قد لا تعرفها عن البورصة والأسهم

ويوضح الموقع أنه عندما نتحدث عن ماهية سوق الأسهم وكيف تطورت بمرور الوقت، نجد أنفسنا أمام عالم منفصل، حيث يتفق كبار المستثمرين مثل وارن بافت أو جورج سوروس على أن التدريب هو نقطة أساسية للقيام بهذا النشاط، ولا يمكن أن تقودك دائما ضربات الحظ العظيمة إلى ربح الكثير من المال في وقت قصير، ولكن بنفس الطريقة يمكن أن تخسر ثروات إذا قمت باستثمارات سيئة.

بهذا المعنى، يعد التعرف على حركة سوق الأوراق المالية أفضل وسيلة لاتخاذ قرارات استثمارية جيدة. وفي هذا التقرير ندعوك للتعرف إلى أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام في هذا العالم الرائع والتي ستساعدك على توسيع منظورك والتعرف عليه بعمق أكبر.

بورصة نيويورك..الأكبر في العالم

تختلف ممارسة أنشطة الاستثمار في كل دولة، فقد نما نشاط بورصة مدريد بطريقة مثيرة للاهتمام، ولكن تبقى بورصة نيويورك زعيمة سوق الأسهم بلا منازع. وفي الواقع، تعد بورصة نيويورك أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، سواء من حيث الحجم النقدي الذي يتم التعامل معه في عملياته اليومية أو من حيث عدد الشركات المشاركة.

أول بورصة في العالم في أنتويرب

من المعلومات المثيرة للاهتمام في تاريخ سوق الأوراق المالية؛ إنشاء أول بورصة بالعالم، وهي بورصة أنتويرب في بلجيكا عام 1460. وبعد ذلك، تم إنشاء بورصة أمستردام في هولندا عام 1602.

أصل مؤشر داو جونز

يعد "داو جونز" (Dow Jones) أحد مؤشرات الأسهم الأكثر نفوذا في العالم، ويعود أصله إلى القرن الـ19، وهو تابع لشركة "داو جونز" وشركائها التي أسسها تشارلز هنري داو، الذي كان أيضا محررا لصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal)‏ الشهيرة. وكانت الخطوات الأولى لمؤشر داو جونز متواضعة تماما، حيث بالكاد وصل إلى مشاركة 12 شركة، إلا أنه حاليا الأقدم والأكثر قوة.

مصطلح سوق الأوراق المالية

على الرغم من أننا معتادون عالميا على استخدام مصطلح "سوق الأوراق المالية"، فإن هناك بعض البلدان التي تستخدم مصطلح "سوق الأسهم" بدلا من ذلك، مثل بورصة "بوينس آيرس" الأرجنتينية أو "سانتياغو" التشيلية. ومع ذلك، فهو مصطلح ليس له أهمية كبيرة، فما يتم تداوله فيه هو مجرد أوراق مالية وليس سلعا أو أنواعا أخرى من الأصول.

الطبقة الوسطى المستثمرة

وفقا للبيانات الإحصائية، فإنه من العرف المتجذر أن الطبقة الوسطى في أميركا الشمالية هي التي تبين حقيقة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، لدرجة أنه من المقدر أن 60% من الناس يفكرون في القيام باستثمارات على المدى المتوسط والطويل، كطريقة لجعل مدخراتهم مربحة.

أشهر مؤشرات الأسهم العالمية

إذا كنت على وشك اتخاذ خطواتك الأولى في عالم الاستثمارات، فمن الضروري أن تكون لديك فكرة عن أشهر مؤشرات سوق الأسهم في جميع أنحاء العالم. وبهذه الطريقة يمكنك اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، والرهانات مع احتمالات أفضل. ومن بينها مؤشر "ميرفال" (Merval) الأرجنتيني ومؤشر "داكس 30″ (Dax 30) الألماني و"إيباكس 35" (ibex 35) الإسباني، فضلا عن مؤشر "كاك 40" (CAC 40) الفرنسي.

النساء في تحليل سوق الأوراق المالية

عادة ما نربط هذا العالم بشخصيات ذكور، لكن الحقيقة هي أنه وفقا للدراسات الإحصائية، تتمتع النساء بحدس أفضل ونتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بتحليل سوق الأوراق المالية بشكل صحيح، وهذه الحقيقة واحدة من أكثر الحقائق المثيرة للاهتمام حول سوق الأسهم.