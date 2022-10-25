أحدهما بقائمة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط.. كيف قاد شابان مصريان شركة ناشئة لاستثمارات بـ 40 مليون دولار؟

القاهرة– رغم عشرات الشركات الناشئة في مصر والمنطقة العربية، بدت هناك فجوة رقمنة في فئة الأثاث والمنزل والمعيشة، ليقرر الشاب المصري إبراهيم محمد استغلال خبراته السابقة، في مجال التجارة الإلكترونية، لاقتحام هذا السوق الذي يتجاوز حجمه 60 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

انطلق إبراهيم مع شريكه الشاب محمود إبراهيم، ليؤسسا منصة "هومزمارت" (HOMZMART) عام 2019، كأول منصة مصرية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تركز على سوق الأثاث والسلع المنزلية.

وخلال 3 سنوات فقط، نجحت منصة هومزمارت في أن تصبح أحد اللاعبين الأساسيين فى سوق بيع الأثاث في مصر، والأكبر إلكترونيا، وتمكنت عبر جولات تمويلية عدة من جمع 40 مليون دولار، وأصبحت تمتلك أكثر من مليون مستخدم رقمي، وقد يتضاعف حجم مبيعاتها سنويا، وتوسعت في أسواق جديدة.

وسرعان ما سطع اسم الشريك المؤسس ومدير العمليات إبراهيم، ليحتل مكانا بارزا في قائمة فوربس للشباب الواعد في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، والتي تضم 35 من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين ممن أعمارهم دون 30 عاما.

تحديات وفرص

كان تأسيس منصة للتجارة الإلكترونية في الأثاث والأدوات المنزلية تحديا كبيرا لرائدي الأعمال الشابين، حيث تهيمن المتاجر التقليدية على صناعة الأثاث في مصر، كما يمثل نقل المنتجات ذات الأوزان الثقيلة تحديا لسلسلة التوريد.

لكن التحديات لم توهن عزم المؤسسيْن اللذين عملا سابقا في شركة التجارة الإلكترونية "جوميا" وبتمويل ذاتي أطلقا منصة هومزمارت بداية 2020 لتبدأ عملها في ربط مصنعي وبائعي الأثاث والسلع المنزلية بالمستهلكين النهائيين.

كان سوق الأثاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا منافس على الإنترنت، بينما هناك 25 مليون عميل محتمل ينتظرون من يخدمهم، وهو ما شكل الدافع الأساسي لإطلاق هومزمارت، بحسب تصريحات إبراهيم لموقع فوربس.

جرأة الفكرة وحماس رائدي الأعمال جذبا اهتمام المستثمرين، لتنجح الشركة الناشئة بجمع 1.3 مليون دولار في أول جولة تمويل تأسيسية في فبراير/شباط 2020، شاركت فيها مؤسسة "إم إس إيه كابيتال" (MSA Capital) الصينية، والصندوق العماني للتكنولوجيا و"إيكوي تراست" (Equitrust) الذراع الاستثمارية لمجموعة الشويري، بجانب شركة "500 ستارت أبس" ومجموعة من المستثمرين.

وقد وجهت المنصة التمويل الجديد لزيادة فريق عملها وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية.

منحة كورونا

في الشهور الأولى من عام 2020 واجه العالم جائحة كورونا، وبينما كانت خسائر الاقتصاد العالمي فادحة نتيجة الإغلاق والإجراءات الاحترازية، كان قطاع التجارة الإلكترونية على النقيض يزدهر ويزداد أهمية.

وفي مصر، كان الاهتمام بالتسوق عبر الإنترنت ينمو بشكل سريع، ومع جائحة كورونا تحول جزء كبير من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، مما ساهم في تعزيز نمو هومزمارت بشكل كبير.

وكانت المنصة الوليدة توفر للعملاء اكتشاف الأثاث وشراءه بشكل أسهل، وتوفر أمامهم قاعدة أوسع للاختيار من بين آلاف الوحدات ومئات البائعين، وتمنحهم خيار رفض استلام المنتج من شركة الشحن إذا لم يطابق الوصف أو كان في حالة سيئة.

بينما وفرت هومزمارت للبائعين والمصنعين نافذة قوية للوصول إلى العملاء، دون الحاجة إلى تحمل تكلفة صالات عرض خاصة لمنتجاتهم.

وقدمت المنصة 7 أقسام أساسية تندرج تحتها أقسام فرعية لمنتجاتها هي: الأثاث ووحدات التخزين والأثاث المكتبي والديكور والمطبخ والأجهزة المنزلية والأدوات الرياضية.

وفي مارس/آذار 2020 كان هناك حوالي 10 آلاف منتج على المنصة الإلكترونية، يقدمها أكثر من 80 بائعا، ليتضاعف هذا العدد بشكل مذهل خلال الشهور التالية، ليصل في مايو/أيار 2021 إلى نحو 55 ألف منتج، وقد نمت مبيعات المنصة لأكثر من 30 ضعفا خلال 12 شهرا.

ازدهار وتوسع

وبالتزامن مع زيادة الإقبال على المنصة، نجح الفريق الشاب الذي يقود هومزمارت في جذب المزيد من المستثمرين، وتمكن بجولته الاستثمارية الأولى في مايو/أيار 2021 من جمع تمويلات تصل إلى 15 مليون دولار، بقيادة مستثمرين أبرزهم "إم إس كابيتال" والشركة السعودية الإماراتية "نواة كابيتال" (Nuwa Capital).

وساعدت الاستثمارات الجديدة إبراهيم ومحمود وفريقهما على المضي قدما في خططهم الطموحة بالتوسع في المنطقة، وتطبيق إستراتيجية قائمة على دمج سلسلة القيمة بأكملها.

وقد فكر فريق العمل الشاب في ضرورة اتخاذ خطوة واسعة لتسهيل نقل قطع الأثاث إلى العملاء، لتقوم الشركة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بإطلاق ذراع استثمارية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وقبل أن ينتهي عام 2021، الذي تضاعفت فيه عمليات هومزمارت المحلية 3 مرات، وضعت الشركة المصرية أقدامها في السوق السعودي، بقوائم تضم أكثر من 45 ألف منتج، لتصبح لاعبا أساسيا في سوق تقدر قيمته بنحو 15 مليار دولار، وينمو بمعدل 10% سنويا.

واختتمت الشركة العام الماضي باحتلال المرتبة 48 في قائمة فوربس للشركات الخمسين الأكثر تمويلا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021.

خطط طموحة

دخل فريق هومزمارت العام الجديد 2022 بطموحات أكثر وخطط جديدة للتطوير، بينما كان عدد مستخدمي المنصة يتزايد بشكل مطرد ليتراوح تلك الفترة ما بين 100 ألف و200 ألف مستخدم.

وفي سبيل تقديم تجربة أكثر تطورا وإمتاعا لعملائها، نفذت منصة الأثاث المصرية في مارس/آذار الماضي صفقة استحواذ، مثيرة للاهتمام، على الشركة الألمانية "موك أب ستوديو" (MockUp Studio) المتخصصة في التصميم الداخلي للمنازل.

وأوضح مسؤولو الشركة وقتها أن الصفقة تهدف للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة في "موك أب ستوديو" بقياس وتصميم المساحة تلقائيا، لتمنح المستخدمين القدرة على تصور قطع الأثاث والتشطيبات في منازلهم بخطوات معدودة قبل الشروع في عملية الشراء.

واستمرت الشركة الناشئة في تطوير عملياتها، وبحماس شديد أعلنت هومزمارت في مايو/أيار 2022 بدء عمليات الاستيراد والتصدير بين فرعيها في مصر والسعودية، وهي الخطوة التي وصفها إبراهيم بأنها تمثل علامة فارقة لهومزمارت والتجارة الإقليمية.

ومنتصف العام الجاري بدأت الشركة افتتاح صالات عرض ذكية شرق وغرب القاهرة الكبرى، قالت إنها تساهم في إثراء تجربة المستخدمين بمعاينة المنتجات، قبل تنفيذ عملية شراء فعلية عبر الإنترنت.

وساهم تطور عمليات هومزمارت في نجاح جولتها التمويلية الثانية نجاحا مذهلا، لتحصل على تمويلات جديدة بقيمة 23 مليون دولار، بمشاركة صندوق الاستثمار السعودي (إس تي في) إلى جانب مجموعة من المستثمرين الحاليين، وفق ما أعلنت المنصة مطلع أغسطس/آب الماضي، ليصل إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة إلى نحو 40 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، احتفلت هومزمارت بوصول عدد مستخدمي المنصة إلى مليون مستخدم، يقوم على خدمتهم فريق يضم أكثر من 550 موظفا، عبر شراكة مع شبكة تضم ألفي مورد من الصناع والحرفيين يقدمون قرابة 250 ألف منتج متنوع.