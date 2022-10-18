أفضل 3 كتب لتنمية قدراتك لتعلم إستراتيجيات الاستثمار.. تعرف عليها

الاستثمار هو أي وسيلة يمكنك بها تنمية رأس المال بطرق قانونية ومشروعة، وهو مهارة مهمة يجب امتلاكها في عالمنا اليوم، فتعلم الاستثمار بالشكل السليم يسمح لك بتنمية ثرواتك واتخاذ قرارات ذكية تساعدك في الوصول إلى أهدافك المالية.

ومن الضروري لكل من يفكرون في خوض أول عملية استثمار أن يفهموا قواعد الاستثمار واتجاهاته جيدًا.

وتمثل قراءة كتب الاستثمار أهمية كبيرة للمستثمرين، لأنها تساعدهم على الاستفادة من خبرات المستثمرين الناجحين ونصائحهم وأفكارهم، ومعرفة ما يقومون به وكيفية تحقيقهم للنجاح وأسبابه.

تعدّ الكتب الجيدة أهم المصادر لتعلّم أساسيات الاستثمار وقواعده، وتكمن أهميتها أيضا في أنها ترفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية لدى الفرد، فالوعي بآليات الاستثمار يجنّب المستثمر الوقوع في المخاطر ويمكّنه من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.

وقد نشر موقع "ستارت آب توكلي" (Startuptalky) المعروف والمتخصص في ريادة الأعمال تقريرا عن أهم الكتب التي حظيت بتقييمات مرتفعة بين مشاهير ورواد الأعمال، اخترنا منها 3 كتب لعرضها في التقرير التالي.

"لا تقسم الفرق أبدًا: تفاوض كما لو كانت حياتك تعتمد عليها" (Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It)

للكاتبين كريس فوس وتاهل راس

يقدم الكتاب إستراتيجية جديدة ومجربة وحقيقية للمساومة من قبل مفاوض سابق ضد المجرمين من محتجزي الرهائن، كان يعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

انضم كريس فوس إلى مكتب التحقيقات الفدرالي بعد أن قضى وقتًا يعمل ضابط شرطة في كانساس سيتي، وهناك بدأ عمله مفاوضا ضد جرائم الاختطاف وكان عليه التعامل مع الإرهابيين وقادة العصابات ولصوص البنوك.

يحاول الكاتب أن يأخذ القارئ إلى داخل بيئة تفاوض عالية المخاطر، ويكشف في كتابه عن المبادئ التسعة الحاسمة التي جعلته وزملاءه ينجحون عندما كان الأمر يتعلق بحياة الناس على المحك.

ستمنحك قراءة هذا الكتاب ميزة أن توازن بين كل المعطيات المتوفرة بين يديك والاستفادة منها جميعا، وأن يجعل يدك هي العليا في أي نقاش لأنه يعتمد على تجارب الحياة الواقعية لخبير استخبارات في ذروة مجاله.

"لا تأكل وحدك" (Never Eat Alone)

للكاتب كيث فيراتزي

هل ترغب في التقدم في حياتك العملية؟ هل تود أن تصعد درجات النجاح في الحياة بسهولة؟

يعدّ الوصول إلى الآخرين، وفقًا للكاتب كيث فيراتزي، هو المفتاح.

في وقت مبكر من حياته، أدرك فيراتزي أن القدرة على تسخير قوة الاتصالات لمصلحة جميع الأطراف هي ما يميز الأشخاص الناجحين عن أي شخص آخر.

يقول فيراتزي "يجب أن تضع خطوات دقيقة ومحددة للتفاعل مع زملائك في العمل ومع الأصدقاء".

تتمثل طريقة فيراتزي في التفاعل مع العالم في مساعدة الأصدقاء على التواصل مع الأصدقاء الآخرين بناء على العمل الخيري.

ويؤكد الكاتب أن ما يميز إقامة العلاقات الحقيقية بين الناس بناء على التعاون الخيري والترابط الوثيق وتطبيق إستراتيجية التعاون بلا حدود هو ما يجعلك تحصد أفضل ما في وجدان من يتعامل معك بسهولة.

"من صفر إلى واحد" (Zero To One)

للكاتب ورجل الأعمال الشهير بيتر ثيل

يبني الكاتب نظريته على أن العالم لا تزال فيه مناطق مجهولة لاكتشافها وابتكارات جديدة يجب تطويرها، وهذا هو السر العظيم لعصرنا.

فهو يرى أن الإيمان بالأسرار ضروري إذا كنت تريد أن تتخيل شيئًا كبيرًا، وأن قطاع الأعمال مثله مثل مجالات التكنولوجيا قائم على التطوير الذي لا ينتهي والتكنولوجيا المبتكرة.

وكل رائد أعمال ناجح يستمد قدرته على التفوق من قدرته على استشراف المستقبل، وتبنّي إستراتيجيات فريدة في الإنتاج، واستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة لتطوير الأداء. باختصار، هو يرى أن نجاح رجال الأعمال أو الصناعة قائم على استشراف المستقبل والقدرة على التفكير فيه.

ويرى أن كل رواد الأعمال الذين حققوا نجاحات باهرة مثل بيل غيتس وإيلون ماسك وغيرهم فكروا في الغد وليس اليوم.

ومن يعمل لليوم لن يكون الفائز في الغد، فكما أن المنافسة شرسة في سوق اليوم أما في سوق المستقبل فهناك شركاء من طراز فريد.