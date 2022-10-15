بسبب العملات المشفرة.. 3 تحت سن الـ30 ضمن أغنى أثرياء العالم

عندما نشرت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية تقريرها الشهير الخاص بأغنى أثرياء العالم، انتبه الكثيرون إلى أنه ضمن هؤلاء 3 أشخاص لم يتعد عمرهم الـ30 عاما وأن الثلاثة عصاميون استطاعوا تكوين ثرواتهم بأنفسهم.

واللافت فعلا أنه لم يتجاوز سن أي منهم 30 عاما حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، علما أن الثروات المقدرة هي حتى تاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2022، وذلك وفقا تقديرات مجلة فوربس.

１- "سام بانكمان-فرايد" (Sam Bankman-Fried)

تقدّر مجلة "فوربس" الثروة الشخصية لـ"بانكمان-فرايد" بـ25 مليار دولار، ما يضعه على قائمة أغنى 70 شخصا في العالم.

"بانكمان-فرايد"، هو نجل أستاذين في كلية الحقوق في جامعة ستانفورد العريقة وتخرّج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا -الأشهر في العالم بمجال علوم الكمبيوتر والبرمجيات- في مجال الفيزياء، وعمل في بداية مشواره سمسارا في "وول ستريت" قبل أن يتحول إلى العملات الرقمية في العام 2017.

لاحظ "بانكمان-فرايد" الاختلافات الكبيرة في الأسعار بين منصات تداول العملات الرقمية، وبدأ الاستفادة منها عبر شراء أصول رقمية وإعادة بيعها بتواتر عال جدا.

ويقول إن الفارق في الأسعار عام 2018 كان يتراوح بين 5 إلى 25% بين البورصتين الأميركية واليابانية، ما يعني أنه بمجرد نقل الأصول من منصة إلى أخرى، يمكنه جني الأموال.

وأضاف "كان هناك طلب هائل على العملات الرقمية من اليابان، ولم يكن هناك عدد كاف من المزودين لدعم العرض".

وقد أنشأ رجل الأعمال الشاب صندوق "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research) للاستثمار في أسواق العملات الرقمية، وانتقل إلى هونغ كونغ ثم أطلق "إف تي إكس"(FTX) مع غاري وانغ الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في المنصة. ومعروف عنه أنه نباتي ينام 4 ساعات في الليلة.

يعيش "بانكمان-فرايد" حاليا في جزر الباهاما؛ حيث تكاد الضرائب تكون معدومة، كما أنه المقر الرئيسي لشركته. ويبرر اختياره لهذا البلد بأنه "أحد البلدان القليلة التي لديها نظام ترخيص شامل للعملات الرقمية".

2. "غاري وانغ" (Gary Wang)

تقدّر مجلة "فوربس" الثروة الشخصية لغاري بـ4.6 مليارات دولار، وهو أميركي الجنسية.

والمصدر الرئيسي لثروة وانغ هي العملات المشفرة، وهو الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" التي شارك في تأسيسها مع "سام بانكمان-فرايد" في عام 2019. وتخرج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشهادة في الرياضيات وعلوم الحاسوب، حيث كان زميلا لبنكمان.

ويملك حوالي 16% من أسهم منصة العملات المشفرة وحوالي 18% من أعمالها التجارية في أميركا. وبدأ مشواره المهني بالعمل في غوغل.

3. "أليكس عطا الله" (Alex Atallah)

تقدّر مجلة "فوربس" الثروة الشخصية لأليكس عطا الله بـ2.2 مليار دولار، وهو أميركي الجنسية ويشغل منصب رئيس التكنولوجيا في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال "أوبن سي" (OpenSea) التي شارك في تأسيسها عام 2017.

وأصبح عطا الله وشريكه الرئيس التنفيذي، ديفين فينزر، أول مليارديرين من قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال في يناير/كانون الثاني 2021، بعد جولة تمويل رفعت قيمة الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى 13.3 مليار دولار.

تخرج عطا الله في جامعة ستانفورد العريقة، وعمل مبرمجا في شركة البرمجيات "بالنتير" (Palantir) وفي شركتين ناشئتين قبل تأسيس"أوبن سي".