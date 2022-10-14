بنسبة 50%.. انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تراجعت حصيلة التمويل للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 173 مليون دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي.نتيجة احتمالات الركود المتوقعة للاقتصاد العالمي خلال عام 2023 المقبل، ومع استمرار سياسات البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة، لمكافحة ارتفاع التضخم ووسط حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية الدولية، تراجعت حصيلة التمويل للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماغنيت" (MAGNiTT) إلى 173 مليون دولار من خلال تنفيذ 51 صفقة خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 54% من حيث قيمة الاستثمار مقارنة بأغسطس/آب الماضي، وانخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وقد نجحت 20 شركة ناشئة في الحصول على تمويل أجنبي، وشارك 20 مستثمرا أميركيا في 11 صفقة، أما المستثمرون من المملكة المتحدة فكانوا في المركز الثاني بعد مشاركتهم في 7 صفقات، وعلى المستوى الإقليمي، كان المستثمرون المصريون الأكثر نشاطا بعد مشاركتهم في 14 صفقة، تلاهم المستثمرون في الإمارات بعد مشاركتهم في 11 صفقة.

أبرز الصفقات

وكان لشركة "تركر" (Trukker) السعودية الناشئة -وهي منصة للنقل بالشاحنات- النصيب الأكبر من التمويل؛ إذ حصدت أكبر صفقة تمويلية هذا العام حتي الآن بقيمة 100 مليون دولار في تمويل ما قبل الاكتتاب العام، وكانت الشركة قد أغلقت جولة تمويل من السلسلة "باء" قيمتها 96 مليون دولار في وقت مبكر هذا العام أيضا، ليبلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه 320 مليون دولار.

كما أن شركة "روبوست" (Roboost) المصرية -المعروفة سابقًا باسم "طيار" (Tayar)- التي تقدم حلولا لإدارة التسليم في مصر، والتي تم إطلاقها عام 2020، حصلت على جولة أوّلية مكونة من 6 أرقام من "فلك ستارت أبس" (Falak Startups) و"إيه يو سي إينجلز" (AUC Angels) وتمويل لاحق من "فلات 6 لابس" (Flat6Labs).

وتهدف الشركة لتقديم حلول لإدارة التسليم الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يحاكي رقميًا العمليات الواقعية ويتعامل مع المواقف اليومية، وهو قادر على التعلم الذاتي لتحسين كل جانب من جوانب عملية التسليم، والهدف من الحل هو منح شركات البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والمطابخ السحابية، ومزودي التوصيل، التحكم في عمليات التسليم الخاصة بهم عن طريق جعلها أبسط، وتقديم بيانات في الوقت الفعلي، ويتكامل النظام مع قنوات البيع الخاصة بالعميل، مما يمكّنه من أتمتة إدارة الطلبات، وتحسين المسار، والإرسال الآلي، وإدارة أداء وكيل التسليم، مع مراقبة كل هذه العوامل في الوقت الفعلي.

كما جمعت شركة "تلدا" (Telda) -منصة التقنية المالية المصرية المختصة في المدفوعات والحوالات المالية المباشرة- 20 مليون دولار في جولة استثمارية بقيادة "غلوبال فاوندرز كابيتال" (Global Founders Capital)، وبمشاركة "سكويا كابيتال" (Sequoia Capital) و"بلوك" (Block).

وأُسست شركة "تلدا" عام 2021، وأطلقت تطبيقها في أبريل/نيسان 2022، وتستهدف تسهيل عمليات الدفع والحوالات المالية بين المستخدمين -وخاصة صغار السن- عن طريق تمكينهم من قبول المدفوعات مباشرة عبر حساباتهم من أشخاص آخرين، وكذلك الدفع للغير من خلال التطبيق أو إتمام عمليات الشراء عبر بطاقات الدفع الخاصة بالتطبيق.