البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. مستقبل الاستثمار على الإنترنت

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد" (MasterCard)، مايكل ميباتش، إن سنوات نمو المبيعات لدى الشركات قد تتقلص إلى أشهر في حال مواكبة مستجدات السوق الرقمية التنافسية. وهو ما يوجب على رواد الأعمال اليوم الحرص على الاطلاع الدائم على الاتجاهات السائدة في التجارة الإلكترونية.

وقد تجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 214 مليار دولار، وشكلت 13% من إجمالي المبيعات هناك.

في تقرير نشره موقع "إنتربرونور" (Entrepreneur) الأميركي، قال الكاتب إيهور ديبوفتسكي إن هذه الأرقام تكشف عن أن التجارة الإلكترونية أصبحت الآن جزءًا نموذجيًا من تجربة التسوق لجميع الأشخاص من مختلف الأعمار. وأصبح بإمكان المتسوقين تسلم البضائع بنقرة زر من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. وأكد أن رواد الأعمال عليهم متابعة أحدث الاتجاهات في التجارة الإلكترونية للوصول بشركاتهم إلى النجاح المأمول، ومن هذه الاتجاهات ما يلي:

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المنتج والتسويق

تطوَّر إضفاء الطابع الشخصي على عملية التسويق من مجرّد إرسال بريد إلكتروني يبدأ بالترحيب ثم يذكر "الاسم الأول" لكل عميل يشترك في النشرة الإخبارية للشركة أو يختار تلقي الإشعارات منها، فأصبح العملاء يتوقّعون الآن الحصول على تجربة سلسة ومتعددة القنوات؛ فبفضل التطورات التكنولوجية مثل التعلم الآلي والتتبع عبر الإنترنت وميزات مواقع الويب الذكية، بات العملاء قادرين على خوض تجربة تسوق مخصصة وشخصية للغاية، حتى إن المنصات أصبحت قادرة على إضفاء الطابع الشخصي على المنتجات -على نطاق واسع- وهو ما من شأنه أن يعزز فرص المبيعات ويزيد الأرباح.

البيع على مواقع التواصل الاجتماعي

تُظهر الدراسات أنه من المرجح أن يجري المتسوقون عمليات الشراء إلكترونيا -بناء على التوصيات التي يقدمها أصدقاؤهم بشأن موقع معين- أكثر من أي وسيلة أخرى؛ وهذا ما يفسّر تدفق الأموال خلال العقد الماضي إلى مجال البيع الاجتماعي.

ذكر المؤسس المشارك لشركة "بيغ كوميرس" (Big commerce)، إيدي مشعلاني، أن "الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية ومشاركتها في مبيعات التجزئة أسهم في بروز البيع الاجتماعي، وأي شخص يرغب في تحسين مبيعاته عبر الإنترنت ينبغي له الاستفادة من الاتجاهات الحديثة".

وأضاف الكاتب أن العملاء لم يعودوا مضطرين بعد الآن لإجراء عمليات الشراء مباشرة من موقع الويب؛ إذ توفر منصات التواصل الاجتماعي قنوات متعددة للتجارة الإلكترونية، فعلى سبيل المثال، تتيح تطبيقات مثل إنستغرام وفيسبوك عمليات الشراء مباشرة عبر النظام الأساسي، لتتحول بذلك من مواقع تواصل اجتماعي إلى منصات ذكية تُمكّن الشركات الاستهلاكية من تسويق منتجاتها بشكل إستراتيجي.

اعتماد معاملات الشركات عوضًا عن الإعلانات التقليدية

أثبتت معاملات الشركات أنها أكثر من مجرد اتجاه وأصبحت قطاعا تجاريا ضخما. تتمثل إستراتيجية التسويق الشائعة في الاستعانة بالمؤثرين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من التأثير والأصالة وبمستوى مذهل من الخبرة في أحد القطاعات، كما يجب أن يكون لهذا المؤثر رأي يحظى بتقدير المستهلك حتى يكون ناجحًا. قال مؤسس "أمازون" (Amazon)، جيف بيزوس، "إذا قدمت تجربة رائعة، فإن العملاء يخبرون بعضهم بعضا عن ذلك. وهذا الرأي له تأثير قوي للغاية".

وفي هذا السياق، نشر موقع "شوبيفاي" (shopify) -المتخصص في التجارة الإلكترونية الذي يعد من أوسع مواقع بيع التجزئة عبر الإنترنت- مقالا للكاتبة لورن أفورد تحدثت فيه عن أهم نصائحها لرواد الأعمال في متابعة أحدث اتجاهات في التجارة الإلكترونية وكان منها ما يلي:

خدمة دعم العملاء متعددة القنوات

قد يحتاج العملاء، السابقون والحاليون والمحتملون، إلى التواصل بطريقة ما مع الشركة للاستفسار عن خدمة العملاء. وبينما يفضل بعضهم خيارات الدردشة المباشرة، يفضل آخرون المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو المراسلات الاجتماعية أو النصية.

من خلال دمج أدوات روبوت الدردشة، يمكن لأصحاب الأعمال تخفيف بعض أعباء خدمة العملاء، مع الاستمرار في تحسين تجربة العملاء الشاملة وذلك من خلال دمج روبوتات الدردشة مباشرة في منصات التجارة الإلكترونية وكذلك في رسائل الوسائط الاجتماعية.

خيارات الدفع المتعددة

قام العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت مؤخّرًا بدمج أدوات تسمح للمستهلكين باختيار بدائل لخطة الدفع من دون أي رسوم إضافية. ومن خلال تزويد المتسوقين بخيارات دفع متعددة، من المرجح أن تشهد المتاجر الرقمية زيادة في معدلات التحويل مع استمرار كسب ولاء العملاء. مع ذلك، يحتاج تجار التجزئة الذين لديهم مقرّات ويقدّمون خدماتهم وجهًا لوجه إلى التخطيط أيضًا لاعتماد طرق الدفع عن بعد، من خلال توظيف أنظمة قراءة البطاقات الأكثر تقدمًا.

الواقع المعزز كجزء من تجربة التسوق

أثبت الواقع المعزز أنه عامل محوري في تغيير قواعد تجارة التجزئة بالنسبة للمتاجر الإلكترونية والمستهلكين على حد سواء، إذ تسمح هذه التكنولوجيا المتقدمة للمتسوقين برؤية المنتج الذي يرغبون في اقتنائه، مما يساعدهم على عملية اتخاذ القرار.

تساعد هذه الطريقة على التخلّص من أحد أكبر الاختلافات بين هذه المتاجر الإلكترونية والمتاجر التقليدية، إذ أصبح بإمكان العملاء الآن تجربة المنتج قبل شرائه. يتمتع الواقع المعزز بشعبية كبيرة في صناعة الأزياء والديكور المنزلي، بفضل التجربة الشخصية التي يوفرها، مما يمكن العملاء من رؤية ما ستبدو عليه المنتجات عند ارتدائها أو في منازلهم.

قنوات توزيع أسرع وأسواق أحدث

ظهرت عدّة أسواق كبيرة بفضل عمالقة البيع بالتجزئة مثل أمازون و"وول مارت" (Walmart)، لكن ذلك قد يمثل نعمة ونقمة في آن واحد بالنسبة لمنصات التجارة الإلكترونية الأصغر. فمع أن هذه الشركات توفر خيار توزيع إضافيا يلبي احتياجات جمهور أوسع، إلا أنها تضع البائعين في مأزق تسعير بسبب الرسوم والتكاليف الإضافية.

مع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه آخذ في الازدهار وينبغي لشركات التجارة الإلكترونية إعادة النظر في إذا ما كانت تلك الأسواق مناسبة لمنتجاتها. وهذا يعني أنه سيتعين على المتاجر الصغيرة عبر الإنترنت إيجاد طرق مبتكرة للتغلب على اللاعبين الكبار.

في هذا السياق، قال جويل أندرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وول مارت، إنه "لا يمكن الاكتفاء بإنشاء موقع ويب وتوقع تدفق الناس إليه، إذا كنت تريد حقًا النجاح، عليك أيضًا خلق حركية فيه".