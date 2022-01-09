قضى 80 عاما في استثمار الأسهم.. 5 نصائح من وارن بافيت لتحقيق الثروة

يعد المستثمر الأميركي وارن بافيت، مؤسس إمبراطورية "بيركشاير هاثاواي"( Berkshire Hathaway) التي تضم تحت مظلتها أكثر من 60 شركة، من أشهر المستثمرين العالمين في العصر الحالي، مع خبرته الاستثمارية الضخمة التي تمتد عقودا طويلة.

يبلغ وارن بافيت من العمر 91 عاما، وتخطت ثروته 100 مليار دولار، وقد بدأ في تكوينها في سن مبكرة جدا عندما كان ابن 11 عاما من العمر، حين اشترى أول سهم في حياته، ثم تقدم لدفع الضرائب في سن 13 عاما.

تضاعفت ثروة بافيت خلال الأشهر الـ15 الماضية فقط لتصل إلى 101.1 مليار دولار، على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على معظم الاستثمارات.

وقفز سعر سهم "بيركشاير هاثاواي" من الفئة "ب" بنسبة 41.6% خلال عام واحد، ليصل إلى 278.1 دولارا أميركيا، كما زاد سعر السهم من الفئة "أ" بأكثر من 40% أيضا، ليصل إلى 418.8 ألف دولار.

ويتمتع بافيت بأسلوب خاص في حياته واستثماراته، تبناه على مدى سنوات طوال، حيث لا يزال يعيش في المنزل نفسه الكائن في أوماها بولاية نبراسكا الذي اشتراه مقابل 31.5 ألف دولار عام 1958.

نشر موقع "ذي أسينت" (The Ascent) تقريرا عن أهم 5 نصائح استثمارية لوارن بافيت، وجاءت كما يأتي:

ادخر قبل أن تنفق

ادخار المال، فهو تذكرتك لتنمية الثروة. إذ يؤمن بافيت إيمانا راسخا بقوة الاستثمار، ولكن لكي تستثمر عليك أولا أن تضع المال جانبا. وإذا كنت تنفق كل راتبك، فلن يمكنك فعل ذلك.

كن دائما مستعدا لما هو غير متوقع

لا تعرف أبدًا متى قد تهبط فاتورة غير مخطط لها بين يديك، وإذا لم يكن لديك المال اللازم لتغطيتها، فقد تضطر إلى تراكم الديون ودفع فوائد باهظة الثمن. لهذا السبب، فإن بافيت من أشد المعجبين بأموال الطوارئ. القاعدة الأساسية الجيدة هي الاحتفاظ بأموال كافية في حساب التوفير الخاص بك، لتغطية 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة الأساسية.

لا تشتر سهما لن ترغب في امتلاكه خلال الـ20 عاما القادمة

يعتقد بافيت أنه يمكنك جني الكثير من المال من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، لكن من المهم اتباع نهج طويل الأجل لشراء الأسهم، فإن فترة الاحتفاظ المثالية لأي سهم معين هي "إلى الأبد". لكن بشكل عام، هو يدعو إلى شراء الأسهم التي تخطط للاحتفاظ بها مدة طويلة جدًا.

استثمر في نجاحك

مثلما يمكنك الاستثمار عن طريق شراء الأسهم المناسبة لمحفظتك، فإن الاستثمار في نفسك قد يكون تذكرتك لزيادة ثروتك. لا تخف من العودة إلى المدرسة للحصول على درجة علمية متقدمة، أو حضور دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو القيام بكل ما هو ضروري لتضع نفسك على طريق التطور الوظيفي.

الاستفادة من الرهن العقاري الطويل الأجل

بافيت من أشد المعجبين بتمويل منزل برهن عقاري لمدة 30 عاما، خاصة عندما تكون المعدلات منخفضة (وهو ما يحدث اليوم). عندما تحصل على قرض طويل الأجل، فإنك تشتري لنفسك المرونة من خلال عدم تقييد نفسك في المدفوعات الأعلى التي تأتي مع قرض قصير الأجل.