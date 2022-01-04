جبابرة التشفير.. تعرف على أكبر منصات تداول العملات الرقمية غير القابلة للاختراق في العالم

تعتبر كل من شركة "روبن هود" (Robinhood) و"صوفي" (SoFi) و"كراكن" (kraken) من الشركات الرائدة في مجال التشفير ومن المنافسين لمنصة "كوينباس" (Coinbase).

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إنك" (inc) الأميركية، استعرضت الكاتبة كريستين لاغوريو شافكين أشرس الشركات المنافسة لـ"كوينباس"، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية.

تأسست منصة "بينانس"في عام 2017.(الجزيرة)

منصة "بينانس"(Binance)

تأسست هذه المنصة في عام 2017، وهي أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول. تمتلك "بينانس" عملتها الخاصة التي يُطلق عليها اسم "عملة بينانس". ونقل تشانغبينغ تشاو مؤسس المنصة الشركةَ خارج الصين في عام 2017 بسبب القيود المتزايد المفروضة على العملات الرقمية.

في عام 2019، أطلقت الشركة منصة "بينانس. يو إس"(Binance.US) بعد أن حظرتها الولايات المتحدة لفترة وجيزة (لا تزال محظورة في العديد من الولايات). وتوسع منصة "بينانس" نشاطها في مجالات جديدة، بما في ذلك إطلاق سوق "بينانس إن إف تي" (Binance NFT) وهو سوق مزادات للرموز غير القابلة للاستبدال. ويُذكر أن حجم التداول اليومي الأخير للعملات الرقمية بلغ 35 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداولات على منصة "بينانس. يو إس" 1.26 مليار دولار، وعدد العملات المعروضة 398. و62 عملة على منصة "بينانس. يو إس".

أطلق رجل الأعمال جيسي باول منصة "كراكن" عام 2011.(الجزيرة)

منصة "كراكن"(Kraken)

أطلق رجل الأعمال جيسي باول منصة "كراكن" عام 2011، بعد توقع انهيار بورصة البتكوين "إم تي جوكس"(MT Jukes)، التي أوقفت التداول في عام 2014. ومع أن باول عارض بشدة اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، إلا أنه وسّع نشاط الشركة – التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو- ضمن عالم الخدمات المصرفية التقليدية المعروف بشدة تنظيمه.

ومنحت ولاية وايومنغ مؤخرا منصة كراكن ترخيصا لتصبح أول مؤسسة ودائع لأغراض خاصة، تحت اسم "بنك كراكن" للعملات الرقمية. وقد بلغ حجم التداول اليومي الأخير على المنصة 1.98 مليار دولار، وعدد العملات المعروضة 98.

تأسست منصة "كريبتو. كوم"في عام 2016 ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة.(الجزيرة)

تأسست هذه المنصة في عام 2016 ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. وبعد عامين من مشاركة رجل الأعمال كريس مارساليك في تأسيس شركة "موناكو" (Monaco) للعملات الرقمية والخدمات المالية، أعيد تسمية الشركة باسم "كريبتو. كوم". وتقدم هذه المنصة خدمة بطاقات الائتمان المشفرة الأكبر في العالم وأكبر بوليصة تأمين في هذه الصناعة. وقد بلغ حجم التداول اليومي الأخير 1.13 مليار دولار، فيما بلغت العملات المعروضة 137.

منصة "جيمناي"(Gemini)

تأسست هذه المنصة في عام 2014 من قبل التوأم الملياردير تايلر وكاميرون وينكليفوس، ويقع مقرها في مدينة نيويورك. وتعتبر أول منصة تداول منظمة ومرخصة من قبل ولاية نيويورك.

تُعرف "جيمناي" بأنها المنصة الأكثر أمنا وغير قابلة للاختراق، كما يسمح تطبيقها للمستخدمين بالاحتفاظ بعملاتهم الرقمية لاستخدامها لاحقا للدفع في المتاجر التي تتيح هذا الخيار. وقد بلغ حجم التداول اليومي الأخير 335 مليون دولار، بينما بلغ عدد العملات المعروضة للبيع 68.