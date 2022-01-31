كيف تصل لمليون متابع على "تيك توك" في 4 خطوات؟

يعد تطبيق "تيك توك" المنصة المفضلة للمبدعين الذين يتطلعون إلى بناء جمهور في عام 2022، ومع الانتشار الجنوني لهذه المنصة فلا عجب من تكالب الناس في جميع مجالات العمل لعرض معلومات واستخدام هذه المنصة للترويج لأعمالهم.

نشرموقع "إنتربرينير"(Entrepreneur) تقريرا يشرح فيه كيف يمكن في 4 خطوات وصول المتابعين على تطبيق "تيك توك" إلى مليون متابع في أقل من 24 شهرا، وتتمثل هذه الخطوات في اختيار ما يمكن أن يميز حسابك، والتناغم والإيقاع المختلف، وإنشاء محتوى يجذب اهتمام المشاهدين وأخيرا أدوات التحسين.

بالطبع ليس من السهل الانتشار والوصول لرقم المليون على منصة تشهد مثل هذا التكالب من المبدعين، ومع ذلك، هناك دائما نصائح وإستراتيجيات يمكننا تعلمها من أولئك الذين سبقوك وفعلوا ذلك بالفعل.

"كايل إليوت" من الرياديين في "تيك توك"واستطاع جمع مليون متابع على المنصة في أقل من 24 شهرا.

سألنا "كايل" هذا السؤال كيف يمكن تحقيق هدف المليون في غضون عامين، ما الأشياء التي يجب القيام بها؟

إستراتيجية "كايل" كانت بسيطة للغاية، وتلخصت نصائحه في 4 خطوات.

1. اختيار مجال التميز

عند اختيار مجال المنافسة والتميز يجب اختيار مجال تكون لديك فيه الخبرة الكافية.

أهم شيء يجب عليك القيام به قبل اختيارك المجال هو إجراء بحث جيد. قم بالبحث عن كلمة رئيسية في هذا التخصص.

ألق نظرة على منافسيك المحتملين، ولاحظ عدد المشاهدات على وسم (هاشتاغ) الكلمات الرئيسية (تأكد من أن لديها حوالي مليار مشاهدة أو أكثر). وتحقق جيدا من نوع المحتوى المنتشر في هذا المجال بالذات.

ومن خلال هذا البحث يجب عليك التأكد من اختيار الزاوية الفريدة التي تساعدك على التأثير.

ثم يجب عليك ألا تكون مثل أي شخص آخر، فأنت تحتاج إلى أن تكون قادرا على التمييز بنفسك بطريقة أو بأخرى.

لكي تصل لمليون متابع على "تيك توك" يجب أن يكون هدفك هو أن تصبح جزءا من الروتين الخاص بجمهورك، أو جزءا صغيرا من حياتهم اليومية

2. التناغم والإيقاع

لا يمكنك الانطلاق لزيادة عدد متابعيك بطريقة لافتة دون وجود تناغم. الكثير من الناس متحمسون للغاية في البداية، وينشرون من 5 إلى 7 فيديوهات في اليوم. هذا أمر غير سليم، وبمجرد أن يفوتك يوم واحد فقط دون نشر، ستصبح غير متحمس وتتوقف عن العمل.

لا بأس إذا كان كل ما يمكنك الالتزام به هو مشاركة واحدة فقط في اليوم. فإن هدفك هو أن تصبح جزءا من الروتين الخاص بجمهورك، أو جزءا صغيرا من حياتهم اليومية. لذا تذكر، وحافظ على تناغمك، بغض النظر عن الإيقاع.

3. إنشاء المحتوى

أهم شيء عندما يتعلق في هذا الأمر هو إنشاء محتوى مألوف في تطبيق "تيك توك".

أولا، اعرف أن لديك بضع ثوان فقط لجذب انتباه المشاهدين. فمدة الانتباه لدى البشر تنخفض بشكل كبير. وعادة، إذا استطعت أن تلفت انتباههم فإنهم سيحترمون ما ستقوله. ولكن إذا كنت لا تستطيع الحفاظ على متابعة المشاهدين، فلا أهمية ألبتة لبقية الفيديو الخاص بك.

ثانيا، يجب أن يكون المحتوى الخاص بك يحمل ذلك الملمح الخاص بـ"تيك توك". وأسرع طريقة لعدم جعل المحتوى الخاص بك يحمل هذا الملمح هو أن يكون من الواضح وبشكل صارخ أن إنشاءه لم يتم داخل التطبيق ذاته.

ومن المستحسن جدا أن يكون التصوير، والتحرير، والنشر قد تم بشكل أساسي داخل التطبيق لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والعرض.

4. أدوات التحسين

عندما يتعلق الأمر بالوسوم (الهاشتاغات)، و"التريند" منها -أعلاها تداولا- فهي ليست سوى أدوات للتحسين، ولا شيء من هذه الأشياء سوف يتيح لك الانتشار، أو يمنعك من الانتشار، ومع ذلك، فهي أدوات مهمة لتحسين المحتوى الخاص بك.

عند الحديث عن الوسوم (الهاشتاغات)، يكاد يكون من المؤكد أنك سمعت بمجموعة من التكتيكات من العديد من معلمي "تيك توك".

وأهم شيء يجب عليك فهمه هو الدور الذي يلعبونه على "تيك توك"، إذ تختلف علامات الوسم (الهاشتاغ) على "تيك توك" عن تطبيق مثل "إنستغرام"، فعلامة الوسم (الهاشتاغ) في "تيك توك" مخصصة فقط لتصنيف المحتوى. لذلك، فإنك سترغب في استخدام أكبر علامات الوسم (الهاشتاغ) في المحتوى المميز الخاص بك، فهذا يفيد خوارزمية "تيك توك" بأن محتواك مناسب لمجموعة واسعة من الأشخاص.

وما لا يجب القيام به هو استخدام وسوم (هاشتاغات) متعددة لكل منشور، فهذا يعرض المحتوى الخاص بك للأشخاص الذين قد لا يكون لديهم القليل من الاهتمام بما يدور حوله الفيديو الخاص بك. وعليك فقط الاحتفاظ بما بين 3 إلى 5 وسوم (هاشتاغات) لكل منشور.

وبالحديث عن "التريند"، والاستفادة منه على نطاق التطبيق وتفصيل ذلك على المحتوى المميز الخاص بك، فإن ذلك يصنع العجائب، وتذكر أن الأشخاص يتابعونك لأنك تقوم بإنشاء محتوى لا يمكنهم العثور عليه في أي مكان آخر، ليس ذلك لأنك تطبق نفس "التريند" التي يقوم بتطبيقها ملايين الأشخاص الآخرين يوميا.

الأصوات يمكن أن تحصل على اهتمام من المشاهدين، إن كنت ترغب في استخدام الأصوات لصالحك. ولكن إذا كانت لا تتناسب بشكل جيد مع الفيديو، فلا تبالغ في استخدامها.

وعند اختيار صوت مألوف للأشخاص على التطبيق لا بد أن يطابق أيضا الأجواء العامة للفيديو.

لذا سواء كنت قد بدأت للتو أو أنك أنشأت "تيك توك" بالفعل، فهذه هي الخطوات الأربع المؤكدة لزيادة حسابك إلى مليون متابع في أقل من عامين.

وتماما مثل معظم الأمور في هذه الحياة، بالصبر والانضباط والتماسك، يمكن تحقيق المستحيل.