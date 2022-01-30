7 خطوات لتصبح رائد أعمال ناجحا.. تعرف عليها

حلم أن تكون رائد أعمال ناجحا، هو حلم أي شاب طموح بأن يمتلك مشروعا خاصا يستطيع من خلاله أن يحقق ثروة مالية، ولا يضطر إلى عمل حكومي.

نشر موقع "إنديد" (indeed) الأميركي المعروف الخاص بالبحث عن الوظائف تقريرا يساعد الشباب على أن يكونوا رواد أعمال ناجحين.

ورائد الأعمال الناجح هو الذي يمتلك القدرة على إنشاء مشروع تجاري ناجح ذي قيمة إضافية ويتجاوز المخاطر.

وتعتمد مهارة ريادة الأعمال على المهارات الأساسية للمسؤولين عن تنفيذ هذه الأعمال، ومفهوم ريادة الأعمال يقوم على مبدأ اكتشاف الفرص وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

ويلخص التقرير 7 خطوات رئيسية تساعد رائد الأعمال على استكمال مسيرته بنجاح، وهي كالتالي:

１. تحديد المشكلة

لا بد أن تكون الخطوة الأولى هي فكرة رائعة ثم خطة ناجحة.

ويجب أن تكون فكرة رائد الأعمال فكرة غير تقليدية ولكن في الوقت نفسه قابلة للتنفيذ.

２. توسيع نطاق التعليم

التعليم ضروري في مهنة تنفيذ المشاريع. ولا بد أن يكون رائد الأعمال مؤهلا سواء بحصوله على درجة جامعية أو تدريب مهني أو مجموعة متنوعة من الخبرات العملية.

ويجب أن يرغب رائد الأعمال في تعلم أساسيات العمل ومعرفة المفردات الخاصة به، بالإضافة إلى امتلاك فطنة تجارية قوية، إذ تحدث المشاكل بشكل متكرر عند بدء عمل تجاري، ومعرفة كيفية التغلب عليها أمر حيوي لكيان يزدهر.

من الأفضل أن يكون المستثمر مؤهلا في الخبرات التالية:

– إدارة الأعمال.

– تحليل الأعمال.

– الاقتصاد والتمويل.

– المحاسبة.

– التسويق والإعلان.

– علاقات العمل.

– الأعمال العالمية.

– إستراتيجيات المشاريع وإدارتها.

３. بناء شبكة من العلاقات

قد يكون بدء مشروع تجاري أمرًا صعبًا، ولكن يمكنك تسهيل تلك المهمة من خلال طلب المساعدة من متخصصين أو مرشدين آخرين.

ويمكن لأولئك الذين لديهم القدرة على التواصل وإجراء اتصالات جديدة بمن لديهم الخبرة الحصول على فوائد قيّمة.

كما أن جهات الاتصال هذه تقدم في بعض الأحيان نصائح قيّمة أو فرصًا جديدة كبرى.

ابحث عن رواد الأعمال من بين أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران أو شبكات خريجي الجامعات وتواصل معهم لإجراء مقابلات. واعتبر نفسك مراسلًا استقصائيا واجعل هدفك أن تتعلم شيئين إلى 3 أشياء من كل منهم حول ريادة الأعمال. وقم بتدوين ملاحظات وفيرة.

أيضًا، خذ الوقت الكافي للتعرف على المستثمرين والجهات التي تمنح تمويلا لرواد الأعمال والشركات الصغيرة.

4. الوصول إلى الاستقرار المالي

على الرغم من أنه من الممكن الحصول على رأس مال إضافي، ينصح الخبراء بأن يمتلك رواد الأعمال الجدد قدرًا مناسبًا من المدخرات، لأنهم قد يخسرون المال في بداية العمل.

لا تتردد في العمل مع خبير مالي لمدة عام أو عامين أو 3 أعوام، إذ يجد العديد من رواد الأعمال أنهم بدؤوا بالفعل في جني الأرباح في غضون 3 إلى 5 سنوات ويمكن أن يتغير الكثير في السوق خلال تلك الفترة.

وإذا كان لديك مال احتياطي سواء من الدخل أو من المدخرات، فيمكن أن يجعل هذا الانتقال إلى فكرة عمل جديدة أسهل للإدارة ويساعد في رفع سقف توقعاتك.

5. حل المشكلات

لا يوجد عمل بلا مشاكل وتزداد المشاكل كلما كان العمل ناشئا.

وتعد مهارة حل المشكلات من مهارات رواد الأعمال الضرورية، حيث يجب أن تكون لديهم القدرة على التعامل مع المشكلات بالطريقة الصحيحة، من أجل الوصول للحلول المناسبة، التي تساعد على التخلص من العقبات، مع فعل ذلك بأفضل فاعلية ممكنة من خلال توفير الوقت والمجهود والتكلفة المدفوعة لتنفيذ الحل.

6. اختبر الفكرة

فكرة صاحب المشروع من المؤكد أنها راسخة في ذهنه، لكن لا بد من اختبارها.

وتعد مرحلة الاختبار من أساسيات ريادة الأعمال، فلا يمكن تجاهل قيمتها وأثرها الكبير على المشروعات، إذ يمكن من خلالها توفير الكثير من الوقت والمجهود والمال، فيوضح الاختبار مدى رضا العملاء عن الفكرة، وبالتالي يمكن الاستمرار في العمل بناءً على ذلك، أو إجراء التعديلات المناسبة.

7. الحصول على تمويل

من الجيد أن تكون لديك مدخرات يمكنك الاعتماد عليها، لكن رائد الأعمال قد يحتاج إلى الكثير لبدء العمل.

هناك 3 طرق أساسية للحصول على رأس المال:

التمهيد: يشير هذا المصطلح إلى بدء عمل تجاري دون مساعدة، ويمكن القيام بذلك عن طريق خفض التكاليف أو استخدام أموال الفرد الخاصة.

التقدم بطلب للحصول على قرض: طريقة شائعة لزيادة رأس المال هي التقدم بطلب للحصول على قرض مصرفي. وقد لا يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري صغير في وقت مبكر. ومع ذلك، يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على قروض عامة لتغطية تكاليف بدء التشغيل.

ابحث عن مستثمر: تساعد شبكات رواد الأعمال في العثور على أولئك الذين يمكنهم تقديم المساعدة المالية.

ويُعد طرح خطة عمل على مستثمر ملاك (Angel investor) -شخص ثري يقدم رأس المال للشركات الناشئة غالبا مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع- خيارًا رائعًا.

وخلاف ذلك، قد يحتاج الفرد إلى الاتصال بشركة رأس المال الاستثماري. وتطلب هذه الشركات من رواد الأعمال طلبات محددة لتقديم وتقييم مشروعاتهم.