كم ستكسب إذا استثمرت ألف دولار في أفضل 4 عملات مشفرة؟

أصبحت العملات المشفرة وسيلة الربح السريع الأحدث في عالم الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ذلك لا يعني أن جميع الاستثمارات رابحة في هذا المجال، قد يحتاج الأمر إلى الخبرة والحكمة ومزيد من المتابعة الدقيقة والمستمرة لسوق العملات الرقمية.

وفي هذا الشأن، نشرت شبكة "سي إن بي سي" (Cnbc) مقالا كتبه "نيكولاس فيغا" استهله بالتأكيد على أن عام 2021 كان عاما مميزا للعملات المشفرة، وذكر أن القيمة السوقية تجاوزت 3 تريليون دولار في فترة وجيزة، وأورد الكاتب مقدار ما يمكن الحصول عليه من استثمار ألف دولار في 4 عملات هي "بتكوين" (Bitcoin) و"أثيريوم" (Ethereum) و"سولانا" (Solana) و"دوغكوين" (Dogecoin).

وقدم بعض النصائح المهمة للذين يريدون الدخول في عالم العملات المشفرة، منوها إلى أن إجراء عملية شراء كبيرة في مرة واحدة خطوة محفوفة بالمخاطر، وقال إن العملة المشفرة "سولانا" تم إطلاقها لأول مرة عام 2020، ورغم ذلك فقد نمت بأكثر من 13.800% خلال العام الماضي.

والمعروف أن "بتكوين" و"دوغكوين" لهما مستويات مختلفة من التطور التكنولوجي والندرة، فقد شهد كلاهما نموا قويا في عام 2021، إلى جانب عملات معدنية أخرى.

والآن تابع القراءة لتعرف قيمة استثمار ألف دولار في 4 عملات مشفرة شهيرة منذ بداية العام الماضي حتى نهايته.

(الأسعار التي تم احتسابها هي اعتبارا من الساعة 3:30 بعد منتصف 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي).

ولكن خذ في اعتبارك ما يلي عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، تذكر أن الأداء السابق ليس ضمانا للعائدات في المستقبل، ويحذر الخبراء المستثمرين من وضع المزيد من المال في العملات المشفرة تجنبا للخسارة .

إذا قررت الدخول في العملات المشفرة، ففكر في عدم إجراء عمليات شراء كبيرة في مرة واحدة، ولكن بدلا من ذلك قم باستخدام إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار عن طريق توزيعه إلى مشتريات أصغر بمرور الوقت.

بتكوين

السعر في الأول من يناير/كانون الثاني 2021: 29 ألفا و290 دولارا.

السعر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021: 47 ألفا و795 دولارا.

إن استثمار ألف دولار في البتكوين ببداية العام بسعر 29 ألفا و290 دولارا كان سيشتري لك بمقدار 0.034 من العملة، والتي ستكون قيمتها حوالي 1632 دولارا بسعر 28 ديسمبر/كانون الأول البالغ 49 ألفا و150 دولارا للعملة الواحدة.

شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم في عام 2021 ارتفاعا، حيث ازدادت قيمتها بنحو 65% بين الأول من يناير/كانون الثاني وأواخر ديسمبر/كانون الأول.

وفي فبراير/شباط الماضي، بلغ سقف السوق تريليون دولار للمرة الأولى، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 900 مليار دولار.

"أثيريوم"(Ethereum)

السعر في الأول من يناير/كانون الثاني 2021: 730 دولارا.

السعر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021: 3816 دولارا.

ارتفعت قيمة "الأثيريوم" الواحد بأكثر من 400% على مدى الأشهر الـ12 الماضية. فشراء ألف دولار من عملة الأثيريوم في الأول من يناير/كانون الثاني 2021 بسعر 730 دولارا و30 سنتا ستكون قيمته الآن حوالي 5226 دولارا بسعر بعد منتصف 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث كان السعر حينها 3816 دولارا.

يقول مؤيدو الأثيريوم إن البلوك تشين سيصبح أكثر قابلية للتطوير والأمان والاستدامة بعد تحديث "إث 2" (Eth2)، المقرر إجراؤه في عام 2022، والتي ستتحول خلالها الشبكة إلى نموذج "إثبات الحصة" (proof of stake) ، أو نموذج الـ"بي أو إس" (PoS).

وفي الوقت الراهن، تعمل الإيثريوم على نموذج "إثبات العمل" (proof of work). وكثيرا ما ينتقد هذا النموذج لتأثيره البيئي لأنه يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الحاسوبية.

وسيسمح التحول إلى نظام "بي أو إس" للمستخدمين بالتحقق من صحة المعاملات وفقا لعدد العملات التي يحملونها بها، بدلا من أجهزة التعدين كثيفة الطاقة المستخدمة الآن.

"سولانا"(Solana)

السعر في الأول من يناير/كانون الثاني 2021: 1.53 دولار.

السعر في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021: 181 دولارا و18 سنتا.

إذا كنت قد استثمرت ألف دولار في العملة المشفرة "سولانا بلوك تشين" في بداية عام 2021، عندما كان سعر العملة الواحدة بـ1.53 دولار؛ سيكون استثمارك قد نما إلى حوالي 118 ألف و418 دولارا بسعر الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 البالغ 181 دولارا و18 سنتا.

على الرغم من إطلاقها لأول مرة في عام 2020، فقد نمت "سولانا" بأكثر من 13.800% خلال العام الماضي، وهي حاليا رقم 5 من بين أكبر العملات المشفرة مع قيمة سوقية تزيد على 57 مليار دولار. وينظر إلى سولانا كمنافس لسلسلة "الإثيريوم".

وقد قام مؤسسها أناتولي ياكوفينكو بتصميمها لدعم العقود الذكية، وهي تشكيلة من الشفرات البرمجية التي تنفذ مجموعة من التعليمات على البلوك تشين، وإنشاء تطبيقات لامركزية، أو ما يعرف بـ"دابس" "dapps".

"دوغيكوين"(Dogecoin)

السعر في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021: 0.0056 دولار.

السعر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021: 0.18 دولار.

إذا وضعت ألف دولار في "دوغيكوين" في بداية العام بسعر 0.0056 دولار للعملة الواحدة، فإن قيمتها الآن 32 ألفا و142 دولارا بسعر الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 البالغ 18 سنتا.

ليس سيئا بالنسبة لرمز رقمي بدأ كمزحة مستوحاة من فكرة انتشرت بسرعة .

نمت "دوغيكوين" التي غذّى شعبيتها جزئيا إيلون ماسك، بنسبة تصل إلى 12.000% في النصف الأول من عام 2021. ومع ذلك، انخفضت قيمة دوغيكوين في النصف الأخير من العام المنصرم.