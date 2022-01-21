لزيادة فرصك في سوق العمل.. تعرف على أكثر 11 وظيفة طلبا في 2022

خلال الأشهر القليلة الماضية، مرّ الاقتصاد بتحولات كبيرة شملت العديد من القطاعات، حيث أصبح العثور على الوظيفة المناسبة وتحقيق الاستقرار المالي يتطلب معرفة أفضل باحتياجات السوق والمهارات الأكثر طلبا.

ويستعرض موقع "إمبرنديندو إستورياس" (Emprendiendohistorias) الإسباني في هذا التقرير أبرز الوظائف التي يمكن أن تساعدك على الاندماج في سوق العمل خلال عام 2022.

1. إدارة المشاريع

تتطلب إدارة المشاريع مهارات محددة من قبيل تحديد أهداف واضحة واختيار فريق العمل المناسب وتقسيم المهام بشكل واضح.

كما ينبغي على مدير المشاريع أن يحدد بكل دقة الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط، ويضع الآليات لتوفير تلك الموارد، كما يجب أن يتحلى بالمسؤولية والقدرة على التفاوض ومشاركة المهام.

2. برمجة الويب

تعتبر برمجة الويب من المهارات الوظيفية المطلوبة بشدة في الوقت الراهن، وقد اكتسبت مزيدا من الأهمية منذ انتشار الوباء.

فقد أصبحت الرقمنة مطلبا ملحا للشركات التي تريد الحفاظ على مكانتها في السوق. وفي ظل الطلب المتزايد على برمجة الويب، وقلة الكفاءات التي تمتلك المهارات الضرورية لهذه الوظيفة، فإن العمل في هذا المجال قد يساعدك على ضمان مستقبل مالي مستقر.

3. الكتابة

إذا كنت تحب الكتابة وتجيدها، يمكنك تقديم خدماتك وتحقيق دخل جيد. للعثور على أفضل الفرص، يجب أن تروّج لنفسك بأفضل الوسائل على المنصات المختلفة.

إعداد محتوى مميز للعلامات التجارية ليس مهارة في متناول الجميع، لذلك فإن الكتابة من الوظائف التي توفر عائدات جيدة، خاصة عندما تُتقن الترويج لموهبتك عبر الإنترنت.

4. التحدث أمام الجمهور

تعد هذه المهارة مهمة للغاية في الوقت الراهن، ويمكن لمن يحسن التواصل المباشر مع الجمهور أن يجد الكثير من فرص العمل.

تتطلب هذه المهارة الانضباط والإرادة والممارسة، وتتضمن الحديث إلى جمهور من العملاء، أو تقديم عرض أمام مجلس إدارة، وغيرها من المهام التي تقوم على التواصل مع الآخرين.

5. تحليلات الويب

تقوم تحليلات الويب على قراءة البيانات المختلفة وتحديد التحسينات المطلوبة في أي عمل تجاري، وإتقان هذه المهارات قد يفتح لك المجال للعثور على فرص كثيرة للتوظيف.

6. الإعلان عبر الإنترنت

يدرك رواد الأعمال أكثر من أي وقت مضى أهمية الاستعانة بالخبراء في مجال الإعلانات للترويج لمنتجاتهم وتحسين المبيعات.

إذا كنت ترغب في اقتحام هذا المجال، هناك مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت يمكن أن تساعدك على تعلم الأساسيات لتصبح خبيرا في الإعلان الرقمي.

7. برنامج "إكسيل"

رغم وجود مجموعة كبيرة من البرامج الرقمية لإدارة المهام وإنشاء التقارير، فإن "إكسيل" (Excel) لا يزال من أكثر الأدوات استخداما.

ومع تطور تقنيات وآليات العمل المكتبي، واصل برنامج "إكسيل" تطوير خدماته، لكن من الضروري أن يتم تحديثه باستمرار للاستفادة من جميع مزاياه.

8. مطوّر مواقع ويب

وجدت الشركات التي لم يكن لها موقع ويب واحد على الأقل صعوبات أكثر من غيرها خلال أزمة كورونا، وأصبح من الواضح أن امتلاك موقع على الشبكة لم يعد مجرد اختيار للشركات في أي مكان.

ورغم وجود العديد من الطرق المجانية والسهلة لإنشاء مواقع الويب من الصفر، ما زالت وظيفة مطّور مواقع الويب من الوظائف الأكثر طلبا.

9. إنشاء تطبيقات الويب

أصبحت العلامات التجارية تحتاج إلى تطبيقات على الويب للتواصل بشكل أفضل مع جمهورها.

لإنشاء تطبيقات متطورة، تبحث الشركات عن أفضل الخبراء في هذا المجال، لذلك كلّما زادت معارفك ومهاراتك، استطعت تحقيق دخل أفضل من هذه الوظيفة.

10.تصميم تجربة المستخدم

يُقصد بذلك أساسا التصميم الذي يركز على تحديد كيفية ارتباط العميل بمنتج أو خدمة، وتأثير ذلك على استدامة المشروع.

11. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

من بين المهارات المطلوبة بشدة في سوق العمل حاليا: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى امتلاك المعرفة بالمنصات الاجتماعية وكيفية استغلالها لتسويق المنتجات والخدمات، من المهم جدا تطبيق الإستراتيجيات المناسبة وفقا لأهداف الشركة.