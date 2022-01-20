هل ترغب في تغيير مسارك المهني؟.. إليك 7 وظائف بديلة مربحة

على الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لعدد الوظائف التي قد يضطر البعض لتغييرها خلال حياتهم المهنية، فإن معظمها لا ينحصر فقط في تغيير الجهة أو الشركة في نفس مجال العمل، بل في تغيير المجال نفسه الذي قد لا يتطابق مع مجال الدراسة الأساسية.

على سبيل المثال، كثير من العاملين الأميركيين يشغلون 12 وظيفة في المتوسط خلال حياتهم.

وفي السياق، نشر موقع "ذا بالانس كاريرز" (The Balance Careers) مقالا للكاتبة أليسون دويل، رصدت فيه 10 مهن يمكنك اختيار إحداها لتكون مهنتك الثانية الافتراضية إذا أردت أن تحدث تغييرا مهنيا كبيرا.

تقول دويل إنه بالنسبة للعامل أو الموظف العادي الذي يقوم بتغيير وظيفته يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات للنجاح في مهنته الجديدة، مثل تغيير اهتماماته، وتغيير النظرة المهنية.

وقالت إن من يريدون التغيير يحتاجون إلى خريطة. وقدمت لهم كيفية تقييم خياراتهم، وأفضل وظيفة بديلة يمكن الاعتماد عليها، وكيفية البدء.

ونصحت من يريد التغيير -سواء كان يستكشف مهنة ثانية بالاختيار أو الضرورة- أن يضع في اعتباره أن المهنة الجديدة يمكن أن تكون مختلفة تماما من مجال عملك السابق.

كيف تبدأ؟

عند إنشاء خريطة طريق للمهنة الثانية، تأكد أنك لا تهرب من وضعك المهني الحالي فقط، بل يجب التخطيط للسفر نحو أفق جديد. ونصحت باستخدام الخطوات التالية للتأكد من السير في الاتجاه الصحيح.

تقييم اهتماماتك

حتى إذا كنت تقوم بتغيير مهنتك لأنك لم تعد متحمسا لما تفعله، من المحتمل أن يكون هناك شيء ما أعجبك في وظيفتك السابقة. لذلك ضع الجوانب الإيجابية في الاعتبار عند التفكير في حياتك المهنية التالية.

بعد ذلك، حان الوقت لمعرفة ما لا تفعله الآن والذي يروق لك.

ويمكن أن تساعدك اختبارات الكفاءة المهنية، وهناك الكثير من الاختبارات المهنية المجانية عبر الإنترنت لمساعدتك على البدء.

تحديد المهارات القابلة للانتقال في مهنتك الجديدة

المهارات القابلة للاستمرار في مهنتك الجديدة هي تلك التي اكتسبتها في حياتك المهنية الحالية ويمكن أن تنتقل بها إلى المرحلة التالية. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعمل في مجال مبيعات التجزئة، لكنك تريد الانتقال إلى دعم الكمبيوتر. مهارات خدمة العملاء التي تعلمتها في البيع بالتجزئة قابلة للتطبيق بشكل مباشر على حياتك المهنية الجديدة التي توفر المساعدة في تكنولوجيا المعلومات.

الاستعداد لتحسين المهارات

قد لا تكون لديك كل المهارات التي تحتاجها للنجاح في منصبك الجديد حتى الآن، ولكن لا تقلق. استخدم مرحلة البحث في انتقالك الوظيفي لتحديد المهارات التي يجب عليك إضافتها والبدء في سد الثغرات.

قد تتفاجأ أن المهارات التي تحتاجها ليست صعبة ولا تحتاج إلى فصول دراسية جديدة للالتحاق بمجال عمل جديد، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الفصول الدراسية أو بعض التدريب أثناء العمل.

تحديد الميزانية

يعمل معظمنا جزئيا على الأقل لأننا مضطرون لذلك، لذا فمن الجيد أن ندقق في الأرقام ونكتشف المبلغ الذي نحتاج إلى ربحه قبل إجراء تغيير مهني كبير.

لذلك قبل اتخاذ أي قرار مهني في حياتك، عليك إجراء مقارنة بين نفقاتك ودخلك المتوقع من وظيفتك الجديدة.

استشر الخبراء

لا تتردد في الاتصال بالخبراء عندما تصل إلى نقطة شائكة في بحثك عن مجالك المهني الجديد.

الخيارات الوظيفية البديلة

فيما يلي، مجموعة من الخيارات الوظيفية البديلة التي يمكنك التفكير فيها قبل اتخاذ قرار تغيير وظيفتك الحالية:

مطور ويب

مطورو الويب مسؤولون عن شكل ومظهر مواقع الويب، بالإضافة إلى الأسس التقنية الخاصة بهم. لا تحتاج بالضرورة إلى درجة البكالوريوس لكي تصبح مطور ويب، ولكنك تحتاج إلى مزيج من المعرفة بتصميم الرسوم والمعرفة الفنية.

إذا كنت تفتقر إلى هذه المهارات حاليا، فقد تستطيع دراسة هذا المجال عبر الإنترنت، والتواصل مع ذوي لخبرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد يساعدك التواصل كثيرا في الرد على استفساراتك، وشرح الأمور الفنية والتعرف على جهات العمل التي قد توفر الفرص الوظيفية التي تحلم بها.

قد تستطيع دراسة هذا المجال عبر الإنترنت، والتواصل مع ذوي الخبرة عبر منصات التواصل الاجتماعي (شترستوك)

مدرس

يعد التدريس مهنة ثانية شائعة لدى الكثيرين. هناك نقص في المعلمين المؤهلين في معظم دول العالم، بينما يتعطش سوق العمل لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة على حد سواء. وهناك أيضا فرصة لإحداث فرق خلال حياتك المهنية التالية.

ألقت أزمة جائحة كورونا الضوء على أهمية دور المعلمين، خاصة في الفترات الصعبة التي تضمنت الإغلاق والتعليم عن بعد.

كما وسعت التكنولوجيا نطاق وظائف التدريس خارج الفصل الدراسي. و89% من المعلمين عملوا عن بُعد لبعض الوقت على الأقل خلال العام الماضي. فإذا كنت تحب التدريس ولكنك تريد العمل من المنزل، فهناك كثير من الخيارات المتاحة لك.

الدعم الفني

هل أنت دائما الشخص المناسب للرد على الأسئلة المتعلقة بالدعم الفني؟ قد تكون قادرا على استثمار معرفتك التقنية ومهاراتك في التعامل مع مهنة ثانية كمتخصص في مجال الدعم الفني.

معد الضرائب

إذا كنت مهتما بالأرقام وتهتم بالعمل المرن، فقد يكون مجال إعداد الضرائب خيارا جيدا لك. لا تحتاج إلى أن تكون محاسبا عاما معتمدا أو حتى سنوات من الخبرة في المحاسبة للبدء بهذه الوظيفة في بعض المناطق.

تقدم بعض شركات إعداد الضرائب دروسا لتدريب المرشحين المهتمين للقيام بمهمة مساعد معد الضرائب، والتي قد تؤهلك فيما بعد لوظائف محاسبية أخرى.

وكيل عقارات

حوّل مهارات البيع وحب العقارات إلى مهنة جديدة تماما كوكيل عقارات. يمكنك أن تبدأ بالحصول على بعض الدورات العقارية، والحصول أيضا على الترخيص المناسب إذا كنت تعمل في دولة تشترط ذلك.

فني بيطري

إذا كنت تحب الحيوانات فقد تحتاج إلى بعض الدورات التدريبية التي تمكنك من أن تصبح فنيا بيطريا، لتساعد الأطباء البيطريين في إجراء الفحوصات وإجراء الاختبارات المعملية.

إذا كنت تحب الحيوانات فقد تحتاج إلى بعض الدورات التدريبية التي تمكنك من أن تصبح فنيا بيطريا (شترستوك)

مساعد افتراضي

هل لديك خبرة إدارية ومهارات تنظيمية ودرجة عالية من التمكن من العمل على البرامج والتطبيقات التكنولوجية؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تفكر في مهنة كمساعد افتراضي. يعمل هؤلاء المحترفون الإداريون من المنزل في ترتيب الجداول الزمنية وحجز المواعيد وإدارة البريد الإلكتروني واستقبال المكالمات الهاتفية. باختصار، يمكن القيام بكل الأشياء التي يقوم بها السكرتير أو المساعد الإداري في المكتب.