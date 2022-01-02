10 حماقات مالية تسببت في إفلاس الكثيرين.. كيف تتجنبها؟

في تقرير نشره موقع "انفيستوبيديا"(investopedia) الأميركي تم التطرق إلى بعض الأخطاء المالية الأكثر شيوعًا التي غالبًا ما تؤدي بالناس إلى ضائقة مالية كبيرة. وحتى لو كنت تواجه بالفعل صعوبات مالية، فإن الابتعاد عن هذه الأخطاء قد يكون مفتاح النجاة.

وتشمل هذه الأخطاء المالية الإنفاق المفرط للمال، وكثرة الدفع في أشياء غير أساسية، وكثرة الاقتراض، وشراء سيارة جديدة، حيث إن قلة من المشترين يستطيعون دفع ثمنها نقدًا، لأن عدم القدرة على الدفع نقدًا لشراء سيارة جديدة يمكن أن يعني أيضًا عدم القدرة على تحمل تكلفة السيارة.

وأبرز هذه الأخطاء هي:

1. الإنفاق المفرط والتافه

الثروات الضخمة تندثر من الإنفاق المفرط. قد لا يبدو الأمر وكأنه مشكلة كبيرة عند شرائك كابتشينو موكا أو تناول العشاء خارج المنزل أو الدفع للسينما كل أسبوع، ولكن كل بند صغير من هؤلاء يتضاعف في النهاية.

مثلاً إنفاق 25 دولارا في الأسبوع على تناول الطعام في الخارج يكلفك 1300 دولار في السنة، والتي يمكن أن توجه إلى سداد بطاقة ائتمان إضافية أو مدفوعات السيارات. فإذا كنت تعاني من ضائقة مالية، فإن تجنب هذا الخطأ مهم حقا.

2. المدفوعات التي لا تنتهي

اسأل نفسك إذا كنت حقا بحاجة إلى الأشياء التي تجعلك تدفع من أجلها كل شهر، سنة بعد سنة. أشياء مثل تلفزيون الكابل، وخدمات الموسيقى، أو عضوية الصالة الرياضية الراقية يمكن أن تجبرك على الدفع دون انقطاع ولا تمكنك من امتلاك أي شيء. وعندما يكون المال شحيحاً، أو تريد فقط توفير المزيد منه، فإن إنشاء نمط حياة بسيط يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً لتضخيم مدخراتك ويقيك من الضائقة المالية.

3. العيش على المال المقترض

أصبح استخدام بطاقات الائتمان لشراء الضروريات أمرا شائعا إلى حد ما. ولكن حتى لو كان عدد متزايد من المستهلكين على استعداد لدفع أسعار فائدة من رقمين على بعض المشتريات، إلا أنه ليس من قبيل المشورة المالية الحكيمة القيام بذلك. إن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان تجعل سعر المشتريات في النهاية أكثر بكثير. في بعض الحالات، قد يعني استخدام الائتمان أنك ستنفق أكثر مما تكسب.

4. شراء سيارة جديدة

تباع ملايين السيارات الجديدة كل عام رغم أن قلة من المشترين يستطيعون دفع ثمنها نقدا.

ومع اعتبار أنه من خلال اقتراض المال لشراء سيارة، فإن المستهلك يدفع فائدة على الأصول المستهلكة، مما يضخم الفرق بين قيمة السيارة والسعر المدفوع مقابلها. والأسوأ من ذلك، أن العديد من الناس يتاجرون في سياراتهم كل عامين أو 3 أعوام ويخسرون المال في كل صفقة.

في بعض الأحيان شخص يكون ليس لديه خيار سوى الحصول على قرض لشراء سيارة، وفي هذه الحالة يجب الوضع في الاعتبار شراء سيارة تستخدم وقودا أقل وتأمينا أقل وتكلفة صيانة أقل .

5. الإنفاق الكثير على منزلك

عندما يتعلق الأمر بشراء منزل، فإن المنزل الكبير ليس بالضرورة هو الأفضل. فما لم يكن لديك عائلة كبيرة فإن اختيار منزل بمساحة 6 آلاف قدم مربع يعني فقط تكلفة أعلى في الضرائب والصيانة والمرافق. فهل تريد حقا أن تضع مثل هذا الاختلال الكبير على المدى الطويل في ميزانيتك الشهرية؟

6. استخدام أسهم المنزل مثل الحصالة

إن إعادة التمويل وأخذ النقود من منزلك يعني التخلي عن الملكية لشخص آخر. في بعض الحالات، قد يكون إعادة التمويل منطقيا إذا كان بإمكانك خفض سعر الفائدة الخاص بك أو إذا كان بإمكانك إعادة تمويل وسداد ديون ذات فائدة أعلى.

7. العيش من الراتب إلى الراتب

في يونيو/حزيران 2021، كان معدل الادخار الشخصي للأسر في الولايات المتحدة 9.4%. وقد تعيش العديد من الأسر من الراتب إلى الراتب، ويمكن لمشكلة غير متوقعة أن تتسبب لك بسهولة في كارثة إذا لم تكن مستعدا.

إن النتيجة التراكمية لفرط الإنفاق تضع الناس في موقف حرج يحتاجون فيه إلى كل 10 سنتات يكسبونها، وفقدان راتب واحد سيكون كارثيا. هذا ليس الموقف الذي تريد أن تجد نفسك فيه عندما يحدث الركود الاقتصادي. فإن حدث هذا، سيكون لديك خيارات قليلة جدا.

العديد من المخططين الماليين سينصحونك بالحفاظ على ما قيمته 3 أشهر من النفقات في حساب حيث يمكنك الوصول إليها بسرعة. فإن فقدان فرص العمل أو التغيرات في الاقتصاد يمكن أن تستنزف مدخراتك وتضعك في دورة من الديون لدفع الديون. فحاجز 3 أشهر يمكن أن يكون فارقاً بين الحفاظ على منزلك أو فقدانه.

8. عدم الاستثمار في التقاعد

إذا لم تتمكن من استثمار أموالك في الأسواق أو من خلال استثمارات أخرى منتجة للدخل، فقد لا تتمكن أبدا من التوقف عن العمل. لذلك فإن تقديم مساهمات شهرية في حسابات التقاعد المعينة أمر ضروري لتقاعد مريح. وعليك فهم الوقت الذي يجب أن تنمو فيه استثماراتك ومقدار المخاطر التي يمكنك تحملها. استشر مستشارا ماليا مؤهلا لمطابقة ذلك مع أهدافك إذا أمكن.

9. سداد الديون مع المدخرات

يعتقد البعض أن مبادلة التقاعد بالدين يعني أنك سوف تستفيد، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فبالإضافة إلى فقدان حق التسوية الودية فإنه من الصعب جدا إعادة تسديد أموال التقاعد تلك، ويمكن أن يثقل كاهلك برسوم باهظة. وبالتفكير الصحيح، يمكن أن يكون الاقتراض من حساب التقاعد الخاص بك خيارا قابلا للتطبيق، ولكن حتى المخططين الأكثر انضباطا يمرون بوقت عصيب في وضع الأموال جانبا لإعادة بناء هذه الحسابات.

عندما يتم سداد الدين، فإن الحاجة الملحة لسداده عادة ما تزول. وسيكون من المغري جدا مواصلة الإنفاق بنفس الوتيرة، مما يعني أنه يمكنك العودة إلى الديون مرة أخرى. إذا كنت تنوي سداد الديون من المدخرات عليك أن تعيش وكأنك لا تزال لديك دين لتسدده لصندوق التقاعد الخاص بك.

10. عدم وجود خطة

مستقبلك المالي يعتمد على ما يجري الآن. يقضي الناس ساعات لا تحصى في مشاهدة التلفزيون أو التصفح في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ولكن تخصيص ساعتين في الأسبوع لشؤونهم المالية أمر غير وارد. أنت في حاجة لمعرفة إلى أين أنت ذاهب، اجعل من قضاء بعض الوقت في التخطيط لأموالك أولوية.

الخلاصة

لتوجيه نفسك بعيدا عن مخاطر الإفراط في الإنفاق، ابدأ بمراقبة النفقات الصغيرة التي تتزايد بسرعة، ثم انتقل إلى مراقبة النفقات الكبيرة. فكر بعناية قبل إضافة ديون جديدة إلى قائمة المدفوعات الخاصة بك، وتذكر أن القدرة على الدفع ليس كمثل القدرة على تحمل تكاليف الشراء. وأخيرا، اجعل توفير بعض ما تكسبه أولوية شهرية، إلى جانب قضاء وقت في وضع خطة مالية سليمة.