إدارة المخاطر ..الجزء غير الممتع الذي يجب أن يتعلمه المستثمر في البورصة

نشر موقع "تايكر تيب" (Tickertape) تقريرا كتبه كيفين لوند، يشرح فيه كيفية إدارة المخاطر في الاستثمار والتداول، ويصف الكاتب المخاطر بأنها الجزء غير الممتع الذي يجب أن يتعلمه المستثمر.

ويشرح المقال 3 ركائز أساسية، هي قوام عملية إدارة المخاطر تتمثل في التعرف على متغيرات إدارة المخاطر التي يمكن التحكم فيها، وتحديد مقدار إجمالي رأس المال الذي يريد المستثمر المخاطرة به، ومقدار ما يراد المخاطرة به في كل صفقة على حدة، والركيزة الثالثة تقليل آثار خسارة الصفقات بدلا من تعظيم الربح.

كما يقدم المقال نصائح مهمة لإدارة مخاطر المحافظ، ويؤكد أن الفشل في إدارة المخاطر هو الجانب الوحيد الأكثر أهمية في التداول، وهو أمر -كما يقول الكاتب- غالبا ما يتجاهله المستثمرون في المدى القصير. ويختتم بالقول إن توظيف تقنيات إدارة المخاطر على النحو المفصل في المقال يمكن أن يؤدي إلى ظروف تداول مختلفة أكثر أمانا وأفضل من عدم وجود إستراتيجيات مخاطر على الإطلاق.

ويستعرض التقرير متغيرات إدارة المخاطر التي يمكن للمستثمر التحكم فيها، ويؤكد أن إدارة مخاطر المراكز المالية لا يجب أن تكون أمرا صعبا، بل يجب أن تكون أمرا منطقيا للمستثمر بهدف التأكد من أن تداولا واحدا أو سلسلة من التداولات في شهر أو عام لا تحدث خسارة كبيرة لدرجة أنه لا يمكنك الاستمرار في التداول.

مخاطر محددة

القاعدة العامة تقول إنه يجب على المتداولين تحديد مقدار ما يرغبون في المخاطرة به. على سبيل المثال، هب أنك قررت ألا تخاطر بأكثر من 20% من رأس مالك التجاري. وهذا يترك لك 80% من رأس مالك الأساسي لمواصلة التداول في محاولة لتعويض أي خسائر.

ولكن كم يجب أن تخاطر به عند كل تداول؟ تلك نقطة أخرى يجب أن تفكر بها. مثلا، قد تقرر عدم المخاطرة بأكثر من 5% من رأس مالك التجاري في أي صفقة، وهذا يعني أنه يمكنك القيام بأربع صفقات، كل منها تخاطر فيها بنسبة 5% من رأس مالك، ويكون لديك أقصى خطر إجمالي قدره 20%.

بطبيعة الحال، فإن تحديد الحد الأقصى للخسارة لحسابك، يفترض أنه يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة في تداولك.

يمكنك استخدام منصة "ثنكورسويم" (thinkorswim) للتعرف على العديد من الإستراتيجيات المختلفة للتداول، ومراجعة الخسارة القصوى المحتملة قبل وضع التداول. سيكون أحد المناهج التي يجب أخذها في الاعتبار هو أخذ 5% من رأس المال التجاري الخاص بك، وتقسيمه على الحد الأقصى لخسارة المركز. هذا سيعطيك عددا مستهدفا من عدد التداولات.

في بعض الأحيان قد يكون تقليل آثار خسارة الصفقات بدلا من تعظيم المكاسب عملا ذكيا.

إذا كنت تستخدم مجموعة من المعايير لتحديد الصفقات التي تريد وضعها، سواء كانت تستند إلى الاحتمالات أو التقلبات السعرية أو التحليل الفني أو التحليل الأساسي، فإن كل عملية تداول لديها القدرة نفسها على كسب أو خسارة المال.

نصائح رائعة لإدارة المحافظ

أثناء مراقبتك مراكزك خلال يوم التداول، وكان لديك القدرة على الخروج أو التحوط من الخسارة جراء انقلاب المراكز ضدك، فإنه قد يكون من المنطقي زيادة النسبة المئوية لرأس المال التجاري للمخاطرة.

ويعتمد المبلغ الذي تريد زيادته على ما إذا كان سيكون لديك القدرة على الخروج من التداول إذا سارت الأمور بشكل سيئ. فبدلا من النظر إلى الخسارة القصوى للمركز، قد تفكر في الخسارة القصوى التي ترغب في اتخاذها عند تحديد عدد العقود التي تتداولها.

إذا كان لديك ما يكفي من الخبرة في تداول هذه السيناريوهات، وكنت متأكدا من أنك سوف تخرج من الصفقات عندما تضطر إلى ذلك، فيمكنك القيام بتجارة أكبر مما تشير إليه طريقة الخسارة القصوى. لأنك تراقب ما يفعله السهم خطوة بخطوة، فإذا وصل هذا المركز إلى خسارة حددت أنها أكثر من اللازم، في ظل ظروف السوق العادية، فيمكنك محاولة الخروج من المركز بأكمله أو بأجزاء منه.

مجددا، فإن إدارة المخاطر مهمة، والفشل فيها هو ربما الجانب الوحيد الأكثر أهمية في التداول الذي غالبا ما يتجاهله المستثمرون.

من الطبيعي أن تجد إن إدارة المخاطر ليست ممتعة بالضرورة، وبالتأكيد ليست هي أول شيء يقفز إلى الذهن عند التفكير في التداول. ولكن عندما تدرك لماذا تتداول (لكسب المال) فأنت بحاجة إلى التأكد من عدم إقصائك من اللعبة قبل أن تتعلم حتى كيف تلعب. إن توظيف تقنيات إدارة المخاطر مثل تلك التي تم تفصيلها هنا يمكن أن يؤدي إلى ظروف سوق مختلفة. فهي أكثر أمانا من عدم وجود إستراتيجيات مخاطر على الإطلاق.