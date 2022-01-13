هل سيشهد 2022 انهيار البتكوين؟ محللون يتوقعون مستقبل العملات المشفرة

نشر موقع "سي إن بي سي" (CNBC) تقريرا يتحدث عن توقعات الخبراء الماليين بانخفاض قيمة عملة البتكوين وانهيارها في عام 2022، بما يقضي على جميع مكاسبها تقريبا التي تحققت في فترة 18 شهرا الماضية، وأورد التقرير تحذيرات الخبراء بتكرار انخفاض البتكوين كما حدث عام 2018، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار.

وارتفعت العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكنها حاليا في وضع أقل من 50 ألف دولار، بانخفاض نحو 30% من ذروتها.

وقالت كارول ألكسندر أستاذة المالية في جامعة ساسكس إنها تتوقع أن تنخفض قيمة البتكوين إلى 10 آلاف دولار في عام 2022، مما يقضي تقريبا على جميع مكاسبها في 18 شهرا الماضية.

يتوقع الخبراء الماليون انخفاض سعر البتكوين وانهيارها في عام 2022 بما يقضي على جميع مكاسبها تقريبا التي تحققت في 18 شهرا الماضية.

وأضافت كارول "لو كنت مستثمرة الآن لفكرت في الخروج من البتكوين قريبا؛ لأن سعرها من المحتمل أن ينهار العام المقبل". وتعتمد دعوتها الهبوطية على فكرة أن البتكوين "ليست لها قيمة أساسية"، بل مجرد "دمية" أكثر منها استثمارا.

وحذرت كارول ألكسندر من أن يعيد التاريخ نفسه؛ ففي عام 2018 انخفضت البتكوين إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها عند نحو 20 ألف دولار قبل بضعة أشهر. ويقول غالبا داعمو العملة المشفرة إن الأمور مختلفة هذه المرة، حيث يقفز المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق.

وقال تود لونشتاين، كبير إستراتيجيي الأسهم في الذراع المصرفية الخاصة لبنك "يونيون" إنه "مما لا شك فيه أن مخطط أسعار البتكوين يبدو كأنه يتتبع العديد من فقاعات الأصول التاريخية والإخفاقات، ويحمل رواية -هذه المرة مختلفة- تماما مثل الفقاعات الأخرى".

ومن الدعاوى الاستثمارية الشائعة للبتكوين أنها بمثابة تحوط ضد ارتفاع التضخم الناجم عن التحفيز الحكومي؛ وفي هذا الصدد قال لونشتاين إن هناك خطرا من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأكثر تشددا قد يأخذ الرياح بعيدا عن أشرعة البتكوين.

وقال إن "موجة السيولة آخذة في الانحسار مما سيضر بشكل غير متناسب فئات الأصول المبالغ فيها ومجالات المضاربة في السوق، بما في ذلك العملات المشفرة".

ومع ذلك، فالجميع غير مقتنعين بأن حفل التشفير سينتهي في عام 2022. وقال يويا هاسياوا، محلل سوق التشفير في بورصة الأصول الرقمية اليابانية (بيتبانك) "لقد تم تحديد أكبر عامل خطر، وهو (التخفيض الكمي) من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، ومن المرجح أن يتم تسعيره بالفعل".

أول مركز بتكوين "إي تي إف" (ETF)

إن أكبر تطور يتطلع إليه مستثمرو التشفير في عام 2022 هو الموافقة على أول مركز بتكوين لصناديق الاستثمار المتداولة في الصندوق بالولايات المتحدة.

ورغم أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أعطت الضوء الأخضر لإطلاق البتكوين للاستثمار في الأسهم هذا العام، فإن المنتج يتتبع العقود الآجلة للبتكوين بدل تعرض المستثمرين المباشر للعملة المشفرة نفسها.

العقود الآجلة مشتقات مالية تلزم المستثمر بشراء أو بيع أصل في وقت لاحق وبسعر متفق عليه. ومن خلال تتبع أسعار العقود الآجلة بدل البتكوين نفسها، يقول الخبراء إنه يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للمتداولين المبتدئين، وكثير منهم يستثمرون في التشفير.

وقال فيجاي أيار نائب رئيس تطوير الشركات والتوسع العالمي في بورصة التشفير (لونو) إنه "ينظر إلى صندوق العقود الآجلة للبتكوين الذي تم إطلاقه هذا العام على نطاق واسع على أنه ليس صديقا جدا للبيع بالتجزئة؛ نظرا للتكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها تداول العقود التي تبلغ ما بين 5 و10%".

التمويل اللامركزي "دي فاي" (DeFi)

مع تطور صناعة التشفير تضاءلت حصة البتكوين في السوق، حيث تلعب العملات الرقمية الأخرى -مثل الإيثريوم- دورا أكبر بكثير، وهذا شيء يتوقع المحللون أن يستمر العام المقبل، حيث يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى منتجات أخرى من التشفير على أمل تحقيق مكاسب كبيرة.

ووصفت كارول ألكسندر عملات مثل "الإيثريوم" و"سولانا" و"بولكادوت" و"الكاردانو" بأنها تستحق المتابعة في عام 2022.

وأضافت "أتوقع أن يكون سقف سوق البتكوين نصف الحد الأقصى للعملات التعاقدية الذكية"، مثل الإيثريوم وسولانا "أو حتى أقل من ذلك".

وقال بريان غروس، وكيل الشبكة في منصة التشفير "آي سي سي إتش آي" (ICCHI) إن التطورات الناشئة في التشفير مثل التمويل اللامركزي والمنظمات المستقلة اللامركزية "من المرجح أن تكون أعلى مجالات النمو في التشفير". ويهدف التمويل اللامركزي إلى إعادة إنشاء المنتجات المالية التقليدية من دون وسطاء، في حين يمكن اعتبار المنظمات المستقلة اللامركزية نوعا جديدا من مجتمع الإنترنت.

وتجاوز إجمالي الأموال المودعة في خدمات التمويل اللامركزي 200 مليار دولار للمرة الأولى هذا العام، ويتوقع الخبراء أن ينمو الطلب بشكل أكبر في عام 2022.

التمويل اللامركزي هو جزء من اتجاه أوسع في مجال التكنولوجيا المعروفة باسم "ويب 3".

سنة حافلة على الجبهة التنظيمية

واستعرض المنظمون عضلاتهم على العملات المشفرة العام الماضي، حيث حظرت الصين تماما جميع الأنشطة المتعلقة بالتشفير، وضيقت السلطات الأميركية عبر إجراءات صارمة على جوانب معينة من السوق. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يكون التنظيم قضية رئيسية في عام 2022.

وقال فيجاري أيار إنه "سيكون عام 2022 عاما كبيرا على صعيد الجبهة التنظيمية".

وأضاف أنه يرى بعض التوضيحات حول "المنطقة الرمادية" القانونية للعملات المشفرة بخلاف البتكوين والإيثريوم، التي قالت لجنة الأوراق المالية والبورصة إنها ليست أوراقا مالية.

ويقول الخبراء إنه من المرجح أن يركز المستثمرون العام الجاري على "إستيبل كوينز"، ويقصد بها العملات المستقرة التي لا تخضع للمضاربة.