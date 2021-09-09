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ريادة|السعودية

لتسريع جهود الزراعة المستدامة في الأرض والفضاء.. "مبادرة مستقبل الاستثمار" تستثمر في شركة ناشئة لتكنولوجيا الفضاء

تعد "مبادرة مستقبل الاستثمار" مؤسسة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثمارية وهدف واحد هو التأثير على الإنسانية (الجزيرة)
تعد "مبادرة مستقبل الاستثمار" مؤسسة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثمارية وهدف واحد هو التأثير على الإنسانية (الجزيرة)
9/9/2021

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار استثمارها في شركة "إنترسيلر لاب" (Interstellar Lab) المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتي تقوم بتصميم منظومات إحياء الاكتفاء الذاتي ذات الحلقة المغلقة لدعم استمرارية الحياة على كوكب الأرض والقمر والمريخ.

وتعد المؤسسة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثمارية وهدف واحد هو التأثير على الإنسانية، ويعد الاستثمار في الأسهم البالغة قيمتها 500 ألف دولار أميركي جزءاً من التمويل الأولي للشركة البالغة قيمته 3 ملايين دولار، ويستند إلى التزام المؤسسة بتحفيز الحلول الواقعية ذات الأهمية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي و"الروبوتات" والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.
وستقوم المؤسسة، من خلال هذا الاستثمار، بتمويل جهود تطوير التصاميم القائمة على محاكاة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها من أجل معالجة المسائل البيئية الأشد إلحاحاً على كوكب الأرض، مما يمهد الطريق لإيجاد حلول في مجال إدارة النفايات والعيش من دون أي أثر والزراعة الواعية بأهمية الموارد.

وقالت باربرا بيلفيزي المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة "إنترسيلر لاب" إن التغيّر المناخي يعد حالة طارئة حقيقية بالنسبة لكوكب الأرض "ولا نملك سوى فرصة صغيرة لإحداث تغيير إيجابي، ونحن نعمل على تطوير إطار جديد للعيش المستدام على كوكب الأرض ومنصة اختبار للرحلات الفضائية المستقبلية، ويسهم العمل مع مستثمرين مثل مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في تعزيز مهمتنا المتمثلة في دعم حياة البشر بصورة مستدامة على سطح الأرض والقمر والمريخ من خلال إنتاج وإعادة تدوير الأطعمة والمياه والهواء".

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" ريتشارد أتياس أن نمو قطاع الفضاء يسهم بإيجاد فرص جديدة للأبحاث والحلول المتقدمة في مجال الاستدامة، وتعمل شركة إنترسيلر لاب" على ابتكار نهج مبتكر لدعم استمرارية الحياة في غياب الوفرة التي تعدّ من المسلّمات هنا على سطح الأرض، بوحي من تحدي التصميم الخاص بالمستوطنات البشرية على سطح المريخ, مؤكداً دعم المؤسسة للتقنيات التي من شأنها المساعدة في تخفيف العبء عن كوكب الأرض والإعداد من أجل المستقبل.

ويمثل هذا الاستثمار الثالث لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام في أعقاب الإعلان عن دعم "ليليم"(Lilium) وهي شركة متخصصة بتصنيع طائرات تعمل بالطاقة الكهربائية، تتيح إمكانية خفض انبعاثات الكربون خلال السفر الإقليمي، ودعم شركة مزارع البحر الأحمر، صاحبة التكنولوجيا الزراعية الرائدة التي تمكّن زراعة المحاصيل الغذائية باستخدام المياه المالحة, ومن خلال خطة شاملة قائمة على 3 ركائز هي التفكير، والتبادل، والعمل. وتقوم المؤسسة بتمكين ألمع العقول من الاستفادة من الابتكارات العلمية من أجل التغيير الإيجابي، ويدعم تحويل الحلول الرائدة إلى حقيقة واقعة من خلال الاستثمار، ويدعو إلى التعاون العالمي في خدمة البشرية.

المصدر : وكالة الأنباء السعودية (واس)

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