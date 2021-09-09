بجوائز مالية تصل 41 ألف دولار.. إطلاق مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية"

أطلقت "دبي للمشاريع الناشئة" -إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال- مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية".

ستركز فئات هذه الدورة من المسابقة على الاستدامة والفرص والتجارة حيث يتطلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال إرسال طلبات التقديم للمسابقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيول الحالي.

وفي كلمته قال مدير عام غرفة دبي حمد مبارك بوعميم: تهدف مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية" السنوية إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءا من إستراتيجية التحول الذكي والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وقد بلغ عدد المشاريع المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الخمس الماضية أكثر من 2000 مشارك، مع زيادة ملحوظة السنوات الأخيرة لعدد المشاركات الدولية مما يعكس عالمية المسابقة وريادتها.

وتوفر الدورة الحالية تدريبا متخصصا على برنامج "بوت كام" "bootcamp" لمدة 4 أيام للمتأهلين الـ 30 بالمسابقة، وإتاحة الفرصة للمتأهلين العشرة للمشاركة واستعراض حلولهم ومشاريعهم التجارية بمعرض "إكسبو 2020 دبي" والاجتماع مع مستثمرين محتملين، في حين سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم (41 ألف دولار).

واشتملت الفعالية على جلستين نقاشيتين، الأولى بمشاركة الفائزين والمتأهلين بالدورة السابقة من المسابقة، في حين شارك بالجلسة الثانية خبراء من بيئة ريادة الأعمال.

يٌذكر أن هذه المسابقة مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال من الإمارات وخارجها حيث يتطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم الاتجاهات التكنولوجيا والرؤية المستقبلية لدبي، وتشمل الاستدامة والفرص والتجارة عبر الرابط التالي:

ومن ثم سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة متخصصة من المحكمين من مجتمع ريادة الأعمال في دبي لاختيار الفائزين الثلاثة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي".