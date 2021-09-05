"ريفيين" للمركبات الكهربائية تعلن نيتها طرح أسهمها في البورصة

جنت ريفيين موارد مالية تتخطّى 10 مليارات دولار منذ تأسيسها سنة 2009، بما في ذلك تمويل من أمازون التي تعهّدت بشراء 100 ألف شاحنة صغيرة لتوزيع البضائع من الشركة الناشئة.

كشفت مجموعة "ريفيين أوتوموتيف" (Rivian Automotive) المدعومة من "أمازون" (Amazon) والمصنّعة للشاحنات والمركبات الرياضية المتعددة الأغراض التي تعمل بالطاقة الكهربائية عن تقدّمها بطلب لإدراج أسهمها في البورصة، في وقت تستعدّ فيه لزيادة وتيرة الإنتاج والتسليم.

وأوضحت المجموعة -التي تتّخذ من كاليفورنيا مقرّا لها- أنها تقدّمت بطلب اكتتاب لأسهمها في البورصة محفوظ بسريّة بموجب بند يتيح للشركات عدم الإفصاح عن بياناتها المالية.

ولم يُكشف عن حجم عملية الاكتتاب هذه، ولا عن هامش أسعار الأسهم.

وقد جنت ريفيين موارد مالية تتخطّى 10 مليارات دولار منذ تأسيسها سنة 2009، بما في ذلك تمويل من أمازون التي تعهّدت بشراء 100 ألف شاحنة صغيرة لتوزيع البضائع من الشركة الناشئة. وقُدّرت قيمة ريفيين في فترة سابقة من السنة بنحو 26,7 مليار دولار.

وبالإضافة إلى العقد المبرم مع أمازون، تصنّع ريفيين شاحنات ومركبات رياضية متعددة الأغراض تعمل بالطاقة الكهربائية وتباع للأفراد بسعر يبدأ من نحو 70 ألف دولار.

ويأتي إعلان ريفيين في وقت تضع فيه حكومات العالم أجمع تطوير المركبات الكهربائية في قلب أولوياتها.

وبدأت الشركة الأميركية تتسلّم الطلبيات على موقعها الإلكتروني مع مواعيد تسليم مرتقبة في يناير/كانون الثاني 2022. وهي تضمّ من بين جملة المستثمرين في تطويرها مجموعة "فورد موتور" (Ford Motor)، و"فيديليتي" (Fidelity)، وصندوق أمازون المناخي.

وكثير من الشركات خاضت غمار صناعة المركبات الكهربائية، في مسعى إلى منافسة "تيسلا" (Tesla) الرائدة في هذا القطاع.