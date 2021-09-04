شركة تأمين إماراتية ناشئة تحصد تمويل بقيمة 5 ملايين دولار

كان الهدف الأولي لشركة "هلا" عند تأسيسها -تحت اسم أديندا- في عام 2018 تسهيل عمليات الدفع التي تتم بين شركات التأمين

تمكنت شركة هلا الناشئة، ومقرها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من جمع مبلغ 4.7 ملايين دولار، بقيادة شركة "كابيتال إنتريه" (Capital Entrée)، وبالشراكة مع"مبادلة" Mubadala و"فنتشرز اي كيو تو" (Ventures EQ2) و"فاوندرزجلوبال كابيتال" (Founders GlobalCapital) و"ستارت أب 500″ (500 Startups).

سيتم استخدام هذا التمويل في المساعدة على توسيع نطاق عمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وستكون البداية من السعودية، بالإضافة إلى الترويج لمنتجاتها الجديدة مثل "التأمين المنزلي".

بيان صحفي:

كان الهدف الأولي لشركة هلا عند تأسيسها -تحت اسم أديندا- في عام 2018، تسهيل عمليات الدفع التي تتم بين شركات التأمين، وذلك من خلال إنشاء نظام بلوك تشين. وفي الربع الأخير من عام 2020 تحول تركيز عمل الشركة إلى القيام بنقلة نوعية في قطاع التأمين باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من خلال تقريبه من المستخدمين وتقديم أسعار معقولة وإعطائه طابعًا شخصيًا.

عندما بدأ الأخوان كريم ووليد بالعمل في قطاع التأمين، كان تركيزهما على فهم تجربة المستخدم، ودراسة منظوره الشخصي عند شراء بوليصة تأمين. فكان من الملاحظ افتقار شركات التأمين إلى استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع، والافتقار للمسة الشخصية عند تقديم منتجاتها بالإضافة إلى التعاطي مع هذه الخدمة من طرف واحد فقط.

لذلك قاما بإطلاق شركة هلا، التي أصبحت اليوم تتعامل مع آلاف العملاء وحصلت على مئات التقييمات المرتفعة، إذ تفخر شركة "هلا" بكونها تركز على احتياجات العملاء وتقديم رعاية خاصة لكل منهم بأعلى معايير الجودة والشفافية، والتسويق لفكرة حماية ممتلكاتهم المفضلة دون الاضطرار لإنفاق الكثير من المال وبأسهل الطرق.

يقول المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "هلا" وليد دانيال ديب "إن أكبر خطأ يمكن أن تقع به شركة التأمين هو التعامل مع الخدمة التي تقدمها على أنها خدمة من طرف واحد وتجاهل منظور العميل واحتياجاته والتركيز على بيعه فقط. لذلك، نهدف في "هلا" إلى سد هذه الفجوة بين المستخدم ومقدم الخدمة، فيشرفنا أن نكون أول الرائدين في مجال السلامة المالية".

بينما صرّح آفي أيال، الشريك المؤسس والإداري لشركة "كابيتال إنتريه"(Capital Entrée) "التقينا بكريم ووليد العام الماضي، وقد ذهلنا فورًا بأسلوب عملهما ورؤيتهما، وإصرارهما على النجاح من خلل القدرة العالية على التحليل وبناء شركة "هلا" برأس مال بسيط. فمن خلل اجتماع عمل كانت نتائجه غير متوقعة، تطورت علاقتنا ووصلنا إلى نقطة مشتركة هدفها بناء شركة تأمين تركز على استخدام التكنولوجيا المتطورة، الأمر الذي شجعنا على دعمها بشكل كامل وكلُنا ثقة بأنها ستحقق الكثير من النجاحات الواعدة".

تتمحور رؤية هلا حول التسويق للسلامة المالية، والحفاظ على الممتلكات الشخصية بكافة أشكالها من خلل تقديم خدمة تأمين عالية الشفافية، وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة بشكل أساسي، مع الحفاظ على الطابع الإنساني من خلل توفير إمكانية الدردشة على الموقع.

قام كل من الأخوين وليد وكريم ديب بتأسيس الشركة التي تقع في"هب71″ (HUB71)، وهي مساحة الأعمال العالمية لشركات التكنولوجيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.