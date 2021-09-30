ماليزيا: شركات صغيرة أو متناهية الصغر أفلست بسبب إغلاقات كورونا

قال نوح عمر وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات في ماليزيا إن ثالث إجراءات إغلاق يتم فرضها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا دفعت أكثر من 37 ألفا من الأعمال التجارية للإغلاق خلال 6 أسابيع من بدء تطبيقها.

وأوضح عمر خلال الإجابة عن سؤال بالبرلمان أن معظم الشركات المتضررة كانت الصغيرة أو متناهية الصغر.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" (New Straits Times) عن الوزير القول إن الحكومة شكلت هيئة لدراسة كيفية مساعدة الأعمال التي أفلست خلال إجراءات الإغلاق الأخيرة.

وكانت القيود التي جرى فرضها منتصف مايو/ أيار الماضي، عندما كانت تسجل ماليزيا حالات إصابة يومية تقدر بنحو 4 آلاف حالة، ضمن جزء مما وصفته الحكومة بأنه "إغلاق شامل".

واشتكت شركات التصدير الكبيرة في قطاعات الإلكترونيات والقفازات الطبية من أن الإجراءات تؤدي لخفض الإنتاج.

وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% خلال الربع الثاني مقارنة بأول 3 أشهر من العام.

وطالبت الشركات العاملة في مجال السياحة بالحصول على مساعدات حكومية لكي تتمكن من الاستمرار في العمل، بسبب إغلاق الحدود منذ مارس/ آذار 2020

ولم توقف القيود، التي تم تخفيفها خلال الشهر الماضي، حالات الإصابة من الارتفاع، حيث وصلت إلى أكثر من 20 ألف حالة إصابة يوميا، كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى المئات.

ويشار إلى أن نحو 85% من سكان ماليزيا حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.