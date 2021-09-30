شاهد- باحثتان عراقيتان تكتشفان بكتيريا تنتج ذهبا

الموصل – تمكنت الباحثة شفق طارق بجامعة الموصل في محافظة نينوى (شمال العراق) من التوصل إلى 3 أنواع من البكتيريا التي لديها القدرة على إنتاج دقائق الذهب، وذلك من خلال أطروحة الدكتوراه التي تناولت فيها "إنتاج دقائق الذهب من البكتيريا". ولأول مرة عالميا يتم اكتشاف 3 بيئات تنتج معدن الذهب.

وأشارت مشرفة البحث الدكتورة أميرة محمود الراوي إلى أن هذا الاكتشاف يعد الأول عالميا، ونالت عنه 3 شهادات براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وسُجل هذا الاكتشاف في بنك الجينات بأميركا حاملا اسميهما (مختصرا) "شفق طارق وأميرة الراوي" (Sham).

وتؤكد الدكتورة الراوي أن هذا الاكتشاف يمكن الاستفادة منه من خلال التربة التي تضم هذه النوعية من البكتيريا، ومن خلال تطبيقات عديدة في مجالات مختلفة في الطب والصناعة والمجالات العلمية والتطبيقية.

ويرى المستشار الاقتصادي عصام أنور زنكنة أن هذا البحث سيؤثر على اقتصاد نينوى بشكل خاص، والعراق بشكل عام، لا سيما أنه سيدخل في مجالات عديدة لها مردود اقتصادي وسيوفر فرص عمل، مؤكدا للجزيرة نت على أهمية هذا الاختراع الذي وصفه بالعالمي.