4.2 مليارات ريال لتحفيز ريادة الأعمال في قطاع المحتوى الرقمي بالسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء على تنظيم "مجلس المحتوى الرقمي"؛ بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتوفير وظائف نوعية.

وسيتم تخصيص 36 مبادرة -بدعم يصل إلى 4.2 مليارات ريال- تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وتوفير الوظائف في 4 أسواق رئيسية: الفيديو، والصوت، والألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.

وتشمل أهداف المجلس تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية، إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذا السوق.

ويسعى المجلس إلى تنظيم وتفعيل سوق المحتوى الرقمي في السعودية عبر 3 مسارات؛ أولها تسهيل مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال اللوائح والتنظيمات وحقوق الملكية الفكرية، وثانيها إيجاد حوكمة متكاملة تحفز على التوسع والنمو وتشجع على الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات، وثالثها تطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مجلس المحتوى الرقمي تم تكوينه بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية؛ في مقدمتها وزارات الإعلام، والثقافة، والتجارة، والاستثمار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.