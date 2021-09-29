لدعم الابتكار وريادة الأعمال.. دراسة إنشاء بنك توظيف لتوفير فرص عمل بالشركات الناشئة

شهدت غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع "رواد 2030" ومؤسسة "جميني إنتربرايز أفريقيا" (Gemini Enterprise Africa) بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار وريادة الأعمال.

ويهدف مشروع "رواد 2030" إلى نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، كما يوفر لهم مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، هذا فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع.

وتعتبر مؤسسة "جميني إنتربرايز أفريقيا " شركة استثمارية تابعة لمجموعة "أوراسكوم"(Orascom)، تعمل على رعاية رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات، وذلك عن طريق تقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي لخلق استدامة اقتصادية.

وتقوم الشركة بوضع رؤية جديدة بين رواد الأعمال والجهات الداعمة لهم، بحيث يحل التعاون مكان المنافسة، وذلك اعتمادا على شبكة الشراكة الممتدة للشركة.

وتسعى الشركة لأن يمتد تأثيرها إلى كل القارة الأفريقية، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق إعداد وبناء قدرات الشباب الأفريقي، ودعمهم لإنشاء مشاريع مستدامة لتشكيل مستقبل القارة بأكملها.

وأشارت خليل إلى أنه يتم دراسة التعاون في إنشاء بنك توظيف لرواد الأعمال، وهو بنك مختص بتوفير فرص توظيفية لرواد الأعمال داخل الشركات الناشئة المختصة بمجال ريادة الأعمال، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وفد أطلق مشروع رواد 2030 حملة "المليون ريادي" على مستوى محافظات مصر، لمساعدة الشباب في التعرف على كيفية بدء مشروعاتهم.