شركة ألمانية ناشئة تطلق 500 نسخة من دراجة كهربائية

كشفت شركة "نوفوس" (Novus) النقاب عن دراجتها الجديدة "وَن" (One)، المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي وجسم مصنوع من ألياف الكربون وبتصميم رائع على عجلتين.

وتأتي الدراجة الكهربائية الجديدة بطول 1.84 متر وعرض 67 سم وارتفاع 94 سم ووزن 80 كلغ، وذلك بفضل الاعتماد على ألياف الكربون في إنتاج العديد من المكونات مثل الإطار والعجلات من قياس 18 بوصة والشوكة التلسكوبية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الدراجة الكهربائية الجديدة ينبض داخلها محرك على السرة الخلفية بقوة 30 كيلووات/41 حصان، ويطور عزم دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر، وهو ما يصل بها إلى السرعة القصوى 130 كلم/ساعة، فضلا عن الوصول من الثبات إلى سرعة 50 كلم/ساعة في غضون ثانيتين.

ويستند نظام الدفع إلى بطارية سعة 4.8 كيلووات ساعة، تبلغ بها الدراجة مدى السير 130 كلم، وتشكل شاشة "إل إي دي" (LED) القمرة الرقمية للدراجة، والتي تتولى إظهار معظم بيانات القيادة المهمة ونظام الملاحة مع إمكانية دمج الهاتف الذكي.

ومن المقرر طرح الدراجة الكهربائية الجديدة -والتي يقتصر إنتاجها على 500 نسخة فقط- في الأسواق خلال شهر أكتوبر/تشرين أول 2022، بتكلفة تبدأ من 35 ألف يورو (41 ألف دولار) تقريبا.