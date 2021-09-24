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ريادة|ألمانيا

شركة ناشئة للبقالة تدخل جولة تمويل بمليار دولار في ألمانيا

شركة "غوريلاس تكنولوجيز جي إم بي إتش" (Gorillas Technologies GmbH) الناشئة لتوصيل مواد البقالة (الفرنسية)
شركة "غوريلاس تكنولوجيز جي إم بي إتش" (Gorillas Technologies GmbH) الناشئة لتوصيل مواد البقالة (الفرنسية)
24/9/2021

فرانكفورت – تعتزم شركة "دليفري هيرو" (Delivery Hero) الألمانية لتوصيل المواد الغذائية الاستثمار في شركة "غوريلاس تكنولوجيز جي إم بي إتش" (Gorillas Technologies GmbH) الناشئة لتوصيل مواد البقالة، وذلك في إطار جولة تمويل بقيمة مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة على الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر -رفضت الكشف عن هويتها- أن التمويل الجديد سيرفع القيمة السوقية لشركة غوريلاس إلى نحو 3 مليارات دولار بعد إتمام الصفقة.

 

توصيل مواد البقالة اكتسب زخمًا على مدار العام الماضي، حيث قضى الناس وقتًا أطول في التسوق من المنزل في أثناء جائحة كورونا

وأوضحت المصادر أن شركة دليفري هيرو تعتزم استثمار نحو 200 مليون دولار في غوريلاس.

وتشير بلومبيرغ إلى أن التقييمات المحتملة للاستثمار في غوريلاس اختلفت على نطاق واسع هذا العام، حيث كانت الشركة الناشئة تسعى اعتبارا من مايو/أيار الماضي للحصول على تمويل بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار.

وكانت شركة "دور داش" (DoorDash) الأميركية لتوصيل الأغذية تتفاوض على استثمار خلال الصيف من شأنه أن يرفع قيمة غوريلاس السوقية إلى 2.5 مليار دولار.

وأفادت بلومبيرغ الشهر الماضي بأن المحادثات بين دور داش وغوريلاس انهارت، بسبب خلافات تتعلق بخطط التوسع.

وقال ممثل عن دليفري هيرو إن الشركة تتطلع دائما إلى البحث عن فرص جديدة لتعزيز صناعة الأغذية، من دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

المحادثات بين "دور داش" و"غوريلاس" انهارت بسبب خلافات تتعلق بخطط التوسع.

ورفض متحدث باسم شركة غوريلاس التعليق على "تكهنات صفقة التمويل".

وغوريلاس ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات توصيل مواد البقالة التي اكتسبت زخمًا على مدار العام الماضي، حيث قضى الناس وقتًا أطول في التسوق من المنزل في أثناء جائحة كورونا. وتبيع الشركة منتجات طازجة ومواد غذائية أخرى يتم تسليمها من مراكز تلبية الطلبات في المناطق الحضرية إلى منازل العملاء في غضون 10 دقائق.

المصدر : الألمانية

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