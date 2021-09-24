شراكة إستراتيجية مع مؤسسة عالمية لتعزيز نمو الشركات الناشئة بمصر

القاهرة- شهد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة "بلاغ آند بلاي" (Plug and Play) الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها، لإقامة شراكة إستراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر.

وبموجب التعاون سيتم تأسيس مقر للشركة العالمية في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بالإضافة إلى العمل المشترك لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسعيد أميدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلاغ آند بلاي".

وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال ورعاية المشروعات الريادية القائمة على الإبداع التكنولوجي، وخلق المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن شركة "بلاغ آند بلاي" تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميا في إدارة مراكز الإبداع، ووجودها في مصر سيضيف ثقلا لمنظومة الشركات الناشئة، كما سينعكس إيجابياً على التقارير الإقليمية والدولية التي تقيم منظومات الشركات الناشئة فى مختلف الدول.

وأوضح أنه من المنتظر تقدم ترتيب مصر في تقرير عالمي مقرر إصداره خلال العام الحالي، لعدة أسباب، منها الطفرة التي تشهدها منظومة ريادة الأعمال وتضاعف استثمارات الشركات الناشئة في مصر مع نهاية هذا العام وتحقيقها أرقاما قياسية، إضافة إلى انتشار مراكز الإبداع في جميع أنحاء الجمهورية، والاستثمارات الضخمة في تعليم الشباب مهارات الإبداع التكنولوجي والعمل الحر وإدارة الشركات الناشئة.

وأعرب سعيد أميدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلاغ آند بلاي"، عن تطلعه لتأسيس مقر للشركة في مصر، مثمنا دعم وزارة الاتصالات لتسريع واحتضان الشركات الناشئة المصرية.

وقال سبحان خانى، نائب رئيس شركة "بلاغ آند بلاي" إنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، ومع وفرة المهارات وانتشار ثقافة ريادة الأعمال في مصر فإن هذا كله يتيح فرصا هائلة للشركة، خاصة مع فتح مركز لها في مصر بالتعاون مع هيئة "إيتيدا"، وبالتالي "نحن متحمسون للغاية بإطلاق هذه الشراكة".

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية 3 سنوات سيتم خلالها تدشين منصة ابتكار للشركات الناشئة في القاهرة مع التركيز على التحول الرقمي، حيث سيتم إطلاق دورتين سنويًا من برنامج مُسرع أعمال يستهدف 60 شركة ناشئة في مرحلة النمو، بالإضافة إلى دورتين سنويًا من برنامج لاحتضان الشركات الناشئة سيتم من خلاله تمكين 60 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة.

كما تستهدف الاتفاقية جذب الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج لاستثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار، إلى جانب خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل.

وتعد شركة "بلاغ آند بلاي" أكبر مستثمر على مستوى العالم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، ومقرها الرئيسي وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهو موطن الإبداع الأول في العالم، حيث استثمرت الشركة في أكثر من ألف شركة.

كما تعد أكبر منصة إبداع في العالم ولديها 40 مركزًا في 19 دولة حول العالم، وتتمتع بنموذج أعمال فريد يعمل على تمكين الإبداع على أساس قوى ومتين مرتكز على التعاون المستدام بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة.