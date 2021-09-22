تغير في أنماط القيادة.. تنفيذيون يقرون بضرورة التأمل الذاتي والتطوير الشخصي

أعلنت "إيغون زيندر"، العاملة في مجال الخدمات الاستشارية الإدارية، عن نتائج دراسة استطلعت آراء 972 من الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم، لتجس النبض حول كيفية تطور أدوار الرؤساء التنفيذيين وتوقعاتهم في ظل التحديات العالمية الخطيرة والاتجاهات الناشئة.

وكشفت الدراسة أن التأمل الذاتي والتطوير الشخصي قد قفزا ليكونا من بين أولويات الرؤساء التنفيذيين الذين أصبحوا واعيين لذواتهم بشكل متزايد، مدركين أن مفتاح الرخاء هو تحسين الجانب الإنساني من قيادتهم.

وفي الوقت الذي تستمر فيه المطالب المتزايدة بالمساواة في مكان العمل والضغوط الجديدة، يعيد الرؤساء التنفيذيون في جميع أنحاء العالم تقييم دورهم، وكيفية تفاعلهم مع فريقهم، وكذلك كيفية تحميل مؤسساتهم وأنفسهم المسؤولية عن جعل أعمالهم ملائمة لمتطلبات المستقبل.

وقالت الشركة -في بيان صحفي تلقت "ريادة الجزيرة" نسخة منه- إن الرؤساء التنفيذيين يرون أن إعطاء الأولوية لتطورهم والاستفادة من المصادر الجوهرية للطاقة للأفراد في مؤسساتهم أمر بالغ الأهمية للتنقل عبر بيئات العمل المعقدة.

وبحسب النتائج، فقد سلط 90% من الرؤساء التنفيذيين الضوء على سرعة اتخاذ القرار والتغيير وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك عند سؤالهم عن تأثير الظروف الأخيرة على مؤسساتهم، وأفادوا أنه سوف يتم قياس هذه التحولات بطرق جديدة وناشئة.

علاوة على ذلك، أشار 83% من القادة إلى ضرورة التفكير في أسلوب القيادة، وذلك مقابل 66% في دراسة سابقة عام 2018.

ويعمل الرؤساء التنفيذيون على توسيع قدراتهم على التكيف والوعي الذاتي. كما أشاروا إلى أنهم أصبحوا ملتزمين بالاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، ويسعون بشكل متزايد إلى الحصول على التعليقات من مصادر جديدة، ومن بينها أعضاء الفريق والمستشارون وغيرهم.

ومن المرجح أن تجمع الرئيسات التنفيذيات استشارات واسعة من نظرائهن الذكور، وسيطلبن التوجيه من زملائهن الرؤساء التنفيذيين.

في المقابل، أقر 78% من الرؤساء التنفيذيين بشدة بحاجتهم إلى مواصلة التطوير الذاتي، بنحو 3 أضعاف نظرائهم في استطلاع رأي أجري عام 2018.

كما يتفق الرؤساء التنفيذيون بشدة على أهمية "الرحلة المزدوجة"، وهو المسار الذي يؤمن فيه القادة بأن مشاهدة تطورهم الشخصي ونمو مؤسستهم بمثابة رحلة مترابطة ستؤدي إلى التغيير الأمثل.

وقال البيان إن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة، هي الاتفاق شبه الجماعي بين ألف قائد على أنه "بصفتي رئيسا تنفيذيا، فأنا بحاجة إلى القدرة على تحويل نفسي وكذلك مؤسستي".

من جانبها، قالت جيل أدير، رئيسة مجلس إدارة "إيغون زيندر" العالمية في هذا السياق -وفق البيان- "يدرك الرؤساء التنفيذيون أن تعقيدات الأعمال غير المسبوقة في الوقت الحاضر تتطلب تحولا كبيرا في القيادة، ويجب أن يبدأ التغيير عن طريق النظر إلى الداخل بمستويات جديدة من التأمل الذاتي والتطوير الشخصي".

وتابعت "هذه ليست نظرة متعمقة ومنغمسة في الذات. بل هذا ما تتوقعه فرقنا ومؤسساتنا وأصحاب المصلحة من الرؤساء التنفيذيين لدينا".

وأضافت "الآن -أكثر من أي وقت مضى- يجب أن تكون الفطنة في العمل متوازنة بالتساوي مع التعاطف والرحمة، من أجل اكتساب الالتزام العاطفي للفرق والمؤسسات، وتجاوز تعقيدات الأعمال وبناء أماكن عمل منتجة وملهمة".

كما شدد كل من كاتي ناجيبور شويت وديك باتون، اللذان شاركا في قيادة المجموعة الاستشارية للرئيس التنفيذي لشركة "إيغون زيندر" وشاركا في إجراء هذه الدراسة، على أن التنقل عبر هذه البيئات المعقدة يتطلب من الرؤساء التنفيذيين زيادة قدراتهم الشخصية على التكيف والارتباط والوعي الذاتي.