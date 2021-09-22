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إقبال متزايد لتمويل الشركات الناشئة في قطاع المدفوعات

نك الاستثمار: "غولدمان ساكس غروب" وشركة "باي بال " عقدا صفقتي استحواذ على شركات تعمل في مجال المدفوعات بقيمة ملياري دولار (مواقع التواصل الاجتماعي)
نك الاستثمار: "غولدمان ساكس غروب" وشركة "باي بال " عقدا صفقتي استحواذ على شركات تعمل في مجال المدفوعات بقيمة ملياري دولار (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/9/2021

نيويورك – تشهد سوق التمويل الأميركية إقبالا كبيرا من البنوك ومؤسسات التمويل الأميركية الكبرى على دخول سوق تطبيقات خدمة تمويل المشتريات الاستهلاكية المعروفة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقا" (Buy now, pay later)، التي تتيح للمستهلك سداد قيمة مشترياته بعد شهر، وعلى عدة أقساط، دون أي فوائد أو رسوم تأخير.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم هذه الخدمة، مثل  "كلارنا السويدية"(Swedish Klarna)، وأفتر باي (After Buy )الأسترالية.

كما انضم بنك الاستثمار الأميركي العملاق "غولدمان ساكس غروب" (Goldman Sachs Group)، وشركة خدمات الدفع الإلكتروني "باي بال هولدنغز"(PayPal Holdings)، إلى هذه السوق حيث عقد البنك والشركة صفقتي استحواذ على شركات تعمل في هذا المجال بقيمة ملياري دولار تقريبا لكل صفقة.

وقالت بلومبيرغ إن من السابق لأوانه تقييم مخاطر الائتمان الحقيقية في هذا النوع من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، لكن هناك أسباب لتوقع إمكانية حدوث أزمات ديون متعثرة وأوقات صعبة للبنوك في وقت لاحق، بسبب هذه الممارسات الجديدة.

وكان "غولدمان ساكس غروب" أعلن الأسبوع الماضي موافقته على شراء شركة "غرين سكاي" (Green sky) الأميركية للخدمات المالية عبر الإنترنت، مقابل حوالي 2.24 مليار دولار، لتضاف إلى منصة الخدمات المصرفية الاستهلاكية التابعة للبنك.

و"غولدمان ساكس" كان أحد البنوك الرئيسية التي شاركت في إدارة عملية الطرح العام الأولي لأسهم "غرين سكاي" في عام 2018، حيث كان سعر الطرح 23 دولارا للسهم.  والآن يشتري "غولدمان ساكس" السهم بنحو نصف سعر طرحه الأولي.

يذكر أن المستهلكين، وبخاصة الشباب، يندفعون خلال السنوات الأخيرة إلى الاستفادة من برامج "اشتر الآن وادفع لاحقا" التي تقدمها شركات مثل "أفتر باي  ليمتد" و"أفيرم هولدنغز"(Affirm Holdings). ويتعاون بنك "غولدمان ساكس" حاليا مع شركة الإلكترونيات العملاقة "آبل" في برنامج "اشتر الآن وادفع لاحقا".

وبشراء "غرين سكاي"، يضيف بنك الاستثمار الأميركي شركة تكنولوجيا خدمات مالية  تعمل مع أكثر من 10 آلاف تاجر لتقديم خيارات دفع متنوعة للعملاء.

المصدر : الألمانية

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