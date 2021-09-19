انتقل الى المحتوى
البث الحي
ريادة
نيويورك تايمز

"وولمارت" و"فورد" و"آرغو" توصل البقالة بسيارات ذاتية القيادة

بريان ساليسكي، المدير التنفيذي لآرغو (نيويورك تايمز)
بريان ساليسكي، المدير التنفيذي لآرغو (نيويورك تايمز)
نيل إي بوديتنيويورك تايمز
19/9/2021

وحدت شركة "وولمارت" (Walmart) جهودها مع شركة "فورد موتور" (Ford Motor) والشركة التابعة لها للقيادة الذاتية "آرغو إيه آي" (Argo AI) لبدء اختبار توصيل مستلزمات البقالة وغيرها للمنازل باستخدام سيارات ذاتية القيادة في 3 مدن أميركية هذا العام.

وقالت آرغو في بيان -الأسبوع الماضي- إن الخدمة ستبدأ في مدن ميامي وواشنطن العاصمة وأوستن بولاية تكساس، وستقتصر على مناطق محددة، لكنها تهدف إلى التوسع مع مضي الوقت. وستبدأ الخدمة في العمل بحوالي 6 مركبات مجهزة بتكنولوجيا شركة آرغو، على الرغم من وجود سائقين مدربين في السيارة من أجل الأمان.

وقال بريان ساليسكي، مؤسس شركة آرغو ومديرها التنفيذي: "بهذا التعاون، سيتجلى في الواقع تركيزنا على اختبار وتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تعمل في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب مرتفعا". وأضاف أنه "عن طريق العمل مع وولمارت وفورد في 3 أسواق، سنظهر إمكانات خدمات توصيل المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع".

"عن طريق العمل مع وولمارت وفورد في 3 أسواق، سنظهر إمكانات خدمات توصيل المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع"،

بريان ساليسكي، مؤسس شركة آرغو ومديرها التنفيذي

كذلك شكلت آرغو وفورد -اللتان تعتبران "فولكس فاغن" (Volkswagen) أيضا مستثمرا وشريكا- تحالفًا مع شركة "ليفت" (Lyft) لبدء تقديم رحلات في السيارات ذاتية القيادة. وتهدف الشركات إلى بدء الخدمة في ميامي هذا العام، والتوسع في أوستن العام المقبل. وكانت آرغو تختبر نحو 150 مركبة ذاتية القيادة في 6 مدن أميركية.

ولعدة سنوات، تختبر شركة "وايمو" (Waymo) -وهي شركة القيادة الذاتية المملوكة لشركة "آلفابيت" (Alphabet)، الشركة الأم لشركة "غوغل" (Google)- خدمة محدودة بدون سائق لنقل الركاب في مدينة فينيكس الأميركية.

وقبل بضع سنوات فقط، توقعت شركات التكنولوجيا وصناع السيارات أن تنطلق السيارات ذاتية القيادة بسرعة، لكنها وجدت أن تطوير التكنولوجيا كان أكثر تعقيدًا وصعوبة مما كانت تعتقد.

وفي عام 2019، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)، إيلون ماسك، إن شركته سيكون لديها مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة على الطريق بحلول عام 2020. لكن الشركة لم تعرض حتى الآن مركبات يمكنها قيادة نفسها بدون بشر خلف عجلة القيادة.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة

المصدر : نيويورك تايمز
المزيد من ريادة

يطمح في تحويلها إلى مشروع تجاري.. مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

تتميز السيارة بأنها لا تحتاج إلى وقود أو زيت أو ماء، وهي صديقة للبيئة، لأنه لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون (الجزيرة)

شركة “إيه سي إيميون” تعطي بصيص أمل خافتا لعلاج ألزهايمر

الأبحاث لا تزال مجرد تجربة مبكرة ولا تشمل سوى عدد محدود من المرضى (غيتي)

دربتهن تركيا.. 40 سيدة أعمال من جنوب أفريقيا يتحدين البطالة بمشروعات رائدة

دربتهن تركيا.. سيدات أعمال جنوب أفريقيا يطمحن بالعالمية (وكالة الأناضول)

بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. شركة إيطالية ناشئة للسيارات الكهربائية تقدم سيارة صغيرة للمدن

السيارة الكهربائية &#34;يويو&#34; المخصصة للتنقل داخل المدن (وكالة الأنباء الألمانية)
الأكثر قراءة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

رغم هروبهم الأسطوري من جلبوع.. لماذا لم يتمكن الأسرى الستة من الاختفاء طويلا؟

الأسرى الستة الذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين (مواقع التواصل)

أزمة الغواصات.. مساع للتهدئة ومسؤولون أميركيون يعزون التصعيد الفرنسي لحسابات انتخابية ولقاء بواشنطن قد يزيد غضب باريس

غواصة نووية (موقع البحرية الملكية البريطانية)

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)