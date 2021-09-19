"وولمارت" و"فورد" و"آرغو" توصل البقالة بسيارات ذاتية القيادة

وحدت شركة "وولمارت" (Walmart) جهودها مع شركة "فورد موتور" (Ford Motor) والشركة التابعة لها للقيادة الذاتية "آرغو إيه آي" (Argo AI) لبدء اختبار توصيل مستلزمات البقالة وغيرها للمنازل باستخدام سيارات ذاتية القيادة في 3 مدن أميركية هذا العام.

وقالت آرغو في بيان -الأسبوع الماضي- إن الخدمة ستبدأ في مدن ميامي وواشنطن العاصمة وأوستن بولاية تكساس، وستقتصر على مناطق محددة، لكنها تهدف إلى التوسع مع مضي الوقت. وستبدأ الخدمة في العمل بحوالي 6 مركبات مجهزة بتكنولوجيا شركة آرغو، على الرغم من وجود سائقين مدربين في السيارة من أجل الأمان.

وقال بريان ساليسكي، مؤسس شركة آرغو ومديرها التنفيذي: "بهذا التعاون، سيتجلى في الواقع تركيزنا على اختبار وتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تعمل في المناطق الحضرية حيث يكون الطلب مرتفعا". وأضاف أنه "عن طريق العمل مع وولمارت وفورد في 3 أسواق، سنظهر إمكانات خدمات توصيل المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع".

"عن طريق العمل مع وولمارت وفورد في 3 أسواق، سنظهر إمكانات خدمات توصيل المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع"، بريان ساليسكي، مؤسس شركة آرغو ومديرها التنفيذي

كذلك شكلت آرغو وفورد -اللتان تعتبران "فولكس فاغن" (Volkswagen) أيضا مستثمرا وشريكا- تحالفًا مع شركة "ليفت" (Lyft) لبدء تقديم رحلات في السيارات ذاتية القيادة. وتهدف الشركات إلى بدء الخدمة في ميامي هذا العام، والتوسع في أوستن العام المقبل. وكانت آرغو تختبر نحو 150 مركبة ذاتية القيادة في 6 مدن أميركية.

ولعدة سنوات، تختبر شركة "وايمو" (Waymo) -وهي شركة القيادة الذاتية المملوكة لشركة "آلفابيت" (Alphabet)، الشركة الأم لشركة "غوغل" (Google)- خدمة محدودة بدون سائق لنقل الركاب في مدينة فينيكس الأميركية.

وقبل بضع سنوات فقط، توقعت شركات التكنولوجيا وصناع السيارات أن تنطلق السيارات ذاتية القيادة بسرعة، لكنها وجدت أن تطوير التكنولوجيا كان أكثر تعقيدًا وصعوبة مما كانت تعتقد.

وفي عام 2019، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)، إيلون ماسك، إن شركته سيكون لديها مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة على الطريق بحلول عام 2020. لكن الشركة لم تعرض حتى الآن مركبات يمكنها قيادة نفسها بدون بشر خلف عجلة القيادة.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة