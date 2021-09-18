شركة مصرية ناشئة للمدفوعات تحصد تمويلا بقيمة 120 مليون دولار

قامت 3 صناديق أسهم خاصة ومجموعة من أصحاب رؤوس الأموال باستثمار نحو 120 مليون دولار في شركة الإقراض والمدفوعات المصرية "حالا" (Halan).

وقال سفيان لامار الشريك في شركة "شركاء التنمية الدولية" (Development Partners International) -ومقرها لندن- إن الاستثمار قد اكتمل الشهر الماضي، ومن بين المستثمرين "صندوق شركاء التنمية الأفارقة" (African Development Partners).

ومن بين المستثمرين الآخرين "صندوق أبيس للتنمية" (Apis Growth Fund)، وشركة "لوراكس كابيتال بارتنرز" (Lorax Capital Partners) ومقرها القاهرة، بالإضافة الى أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في الشرق الأوسط "الجبرا فينتشرز" (Algebra Ventures)، و"ديسرب تك" (DisrupTech)، و"إنديفور كاتاليست" (Endeavour Catalyst)، و"إيجيبت فينتشرز" (Egypt Ventures)، و"ومضة" (Wamda).

"حالا" هي أول شركة خاصة غير مصرفية في مصر يتم ترخيصها من قبل البنك المركزي لتشغيل محفظة رقمية، وهو تطبيق جوال يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال ودفع الفواتير وشراء السلع بالتقسيط وتأمين القروض.

ولدى الشركة الناشئة أكثر من 4 ملايين عميل في مصر، وقد قدمت أكثر من 1.7 مليار دولار في شكل قروض.

وقال ستيفانيل الشريك الإداري في "صندوق أبيس للتنمية" إن عدد سكان مصر الكبير والشباب الذين يزدادون ذكاء رقميا، فضلا عن التركيز التنظيمي على الشمول المالي والرقمي جعلها جذابة بشكل خاص كاستثمار.