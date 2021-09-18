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بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. شركة إيطالية ناشئة للسيارات الكهربائية تقدم سيارة صغيرة للمدن

السيارة الكهربائية "يويو" المخصصة للتنقل داخل المدن (وكالة الأنباء الألمانية)
السيارة الكهربائية "يويو" المخصصة للتنقل داخل المدن (وكالة الأنباء الألمانية)
18/9/2021-|آخر تحديث: 18/9/202106:44 PM (مكة المكرمة)

تورينو – كشفت شركة "إكس إي في" (XEV) النقاب عن سيارتها الكهربائية "يويو" (Yoyo) الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن المزدحمة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الصغيرة تأتي بطول 2530 ملم، وعرض 1500 ملم، وارتفاع 1560 ملم.

وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 1680 ملم، ويبلغ وزنها الفارغ (بدون البطاريات) 450 كيلوغراما.

وتتمتع السيارة الجديدة برحابة جيدة في المقصورة الداخلية، إذ تتسع لشخصين بالغين و180 لترا من الأمتعة، كما تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في صنع الكثير من المكونات.

ويستند نظام الدفع على وحدة بطاريات قابلة للاستبدال سعة 10.3 كيلوواتات/ساعة تصل بها إلى السير لمسافة 150 كيلومترا.

وتتولى هذه البطاريات تغذية محرك كهربائي بالتيار اللازم ليولد قوة 7.5 كيلوواتات/10 أحصنة تصل لفترة قصيرة إلى 15 كيلوواتا/20 حصانا، فيما تقف السرعة القصوى على أعتاب 80 كيلومترا/ساعة.

ومن المقرر طرح السيارة الكهربائية "يويو" الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 13 ألف يورو (15.2 ألف دولار).

المصدر : الألمانية

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