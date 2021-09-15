التكنولوجيات الناشئة والفضاء الشبكي محور لقاء بايدن وقادة آسيا الشهر الجاري

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن استضافة أول قمة بالحضور الشخصي لزعماء دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، والتي تسعى إلى تعزيز ليس فقط التعاون من أجل التصدي لنفوذ الصين المتنامي، ولكن أيضا لتعزيز الشراكة في التكنولوجيات الناشئة والفضاء الشبكي.

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (رويترز)

حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -في بيان- إن القمة ستعقد في البيت الأبيض بواشنطن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وستتزامن زيارات رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والهندي ناريندرا مودي والياباني يوشيهيدي سوغا للولايات المتحدة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي سيلقي فيها بايدن خطابا في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت ساكي إن "قادة المجموعة سوف يركزون على تعميق علاقاتنا ودفع التعاون العملي في مجالات مثل مكافحة كوفيد-19 والتعامل مع أزمة المناخ والشراكة في التكنولوجيات الناشئة والفضاء الشبكي، وتعزيز الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي".

وقال مسؤول أميركي كبير إن البنية التحتية ستكون من بين الموضوعات خلال القمة التي ستجرى بالحضور الشخصي.

يذكر أن قادة المجموعة قد عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس/آذار الماضي، وتعهدوا بالعمل عن كثب بشأن لقاحات كوفيد-19، والمناخ، وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في مواجهة التحديات الآتية من بكين.

وقالت ساكي إن "استضافة قادة المجموعة توضح أن الانخراط في منطقة المحيطين الهندي والهادي أولوية لدى إدارة بايدن ونائبته كامالا هاريس، وهو ما يشمل ترتيبات جديدة متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن الـ21".

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

وكان كورت كامبل -منسق السياسة الأميركية الخاصة بالمحيطين الهادي والهندي- قد قال في يوليو/تموز الماضي إن الاجتماع الذي سينعقد بالحضور الفعلي ويجري التخطيط له منذ فترة طويلة سيتمخض عن التزامات "حاسمة" بشأن دبلوماسية اللقاحات والبنية التحتية.