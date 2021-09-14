12 خطوة تجعل شركتك الناشئة مكانا ملائما للعمل

يساعد تحسين ظروف العمل في جذب المواهب الجديدة وتعزيز الشعور بالولاء بين الموظفين. لكن كيف يمكن خلق أجواء العمل المثالية وجعل الموظفين يقدمون أفضل ما لديهم لتطوير الإنتاجية وزيادة المداخيل؟

لمعرفة أفضل الطرق والإستراتيجيات لتحقيق هذه الغاية، سأل موقع "أكتيفيس" (Aktifis) التركي عددا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الحاصلين على جائزة "أفضل صاحب عمل"، وكانت هذه أبرز نصائحهم.

1. تحديد الأهداف بكل شفافية

وجود رؤية واضحة للهدف الأساسي من بعث المشروع، وما الذي يمكن أن يحققه كل عنصر من فريق العمل، وكيفية تحقيق الأهداف، من أهم الوسائل التي تساعد على جذب الموظفين. قم بتوظيف أشخاص يعرفون قيمة العمل ضمن فريق، وقدم لهم فرص التطور والتعلم والتدريب، مع توفير الحوافز والمكافآت. من المهم أن تجعل الموظف يشعر بأنه عنصر مهم في الشركة، وأن تطلعه على أدق التفاصيل المتعلقة بالعمل.

حاول أيضا أن تخصص بعض الوقت للسؤال عن حياة الموظف الخاصة وتقديم الدعم اللازم، فذلك لا يقل أهمية عن الحصول على الترقيات.

2. استمع للموظفين ثم اتخذ القرارات

تطوير الشركة يمرّ عبر الاستماع للموظفين قبل اتخاذ القرارات. سيكون من المناسب منح أحد موظفيك إجازة بأسبوع إذا أصيبت والدته بنوبة قلبية، أو إرسال رسالة شكر مكتوبة بخط اليد لفريق الموظفين عند إنجاز مشروع محدد في الأجل المطلوب. استمع إلى احتياجات العاملين في الشركة واحرص على اتخاذ إجراءات فعلية لتلبيتها.

3. استمع للنقد

يجب على المديرين والمسؤولين الاستماع جيدا إلى ملاحظات الموظفين وتقبل النقد برحابة صدر، حيث ترتكز أفضل الشركات على حرية الفكر والممارسة اللتين تؤديان في نهاية المطاف إلى الابتكار والنمو.

4. استبيانات الكشف عن مدى رضا الموظفين

من المهم أن تحرص باستمرار على إجراء استبيانات تظهر مدى رضا الموظفين عن ظروف العمل. يمكّنك ذلك من معرفة نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجتها في المؤسسة.

5. التحلي بالشفافية وبناء الثقة

التحلي بالشفافية بشأن خطط العمل عامل مهم من عوامل النجاح، مع الاستعداد التام لمساعدة الفريق في إنجاز المهام وبناء الثقة بين أعضاء الفريق. أثبت أيضا أنك تثق بموظفيك من خلال السماح لهم بالعمل عن بعد وعلى مدار الساعة، طالما أن العمل يتم إنجازه في الوقت المحدد وبجودة عالية.

6. الاستثمار في الموظفين

لتكون شركتك مكانا ملائما للعمل وتحقيق النجاح، عليك أولا توظيف أفضل الكفاءات، ثم تدريبهم بأفضل الطرق. يبدأ الاستثمار في الموظفين بالتدريب عند استلام الوظيفة، ثم يستمر طوال الحياة المهنية من خلال دورات التطوير المتواصلة على مدار السنة.

7. التركيز على القيم

لتأمين بيئة عمل تجذب الموظفين، ستحتاج إلى الارتقاء بالمؤسسة عبر تكريس مجموعة من القيم التي تشير إلى أنك تحرص على صورة الشركة أكثر من الحرص على تحقيق الأرباح. هذا الأمر كفيل بجعل الموظفين يشعرون بقيمة العمل، ويدفعهم إلى المساهمة في تحقيق الأهداف بحماس أكبر.

8. المرونة في أوقات العمل

دع الموظفين يعملون عن بعد وفي الأوقات التي تناسبهم بما لا يتعارض مع الإنتاجية. بالتأكيد هناك مهام وأعمال روتينية يجب إكمالها ضمن أطر زمنية محددة، ولكن ليست هناك حاجة لتتبع ومراقبة أوقات دخول الموظفين وخروجهم بدقة. يتيح ذلك لأعضاء الفريق العمل أن يعملوا بحيوية أكبر، ويمنحهم الوقت الكافي لقضاء شؤونهم الخاصة.

9. اكتشاف الموظفين الأكثر كفاءة

تقوم هذه العملية على الاستماع إلى الموظفين وطلب آرائهم حول المهام التي يجب إنجازها، وبمرور الوقت يمكن معرفة العناصر التي يمكنها أن تقدم أفضل الأفكار التي تطور الإنتاجية.

10. اعتماد نظام الإدارة الشاملة

أصبحت الشركات الناجحة تعتمد نظام الإدارة الشاملة بدلا من نموذج التسلسل الهرمي، حيث يكون صنع القرار مهمة جميع أفراد فريق العمل. بهذه الطريقة يشعر جميع الموظفين بالأهمية والمسؤولية عن نمو الشركة وتقدمها. عليك أيضا تقبل فكرة أن يمر الموظفون بأيام سيئة وتقل إنتاجيتهم، وعليك في هذه الحالة عقد اجتماعات فردية بهدف تقديم الملاحظات وتحفيز الموظف على تقديم الأفضل.

11. إنشاء مسار واضح للترقي الوظيفي

يرغب الموظفون في أن يكونوا جزءا من شركات تتبع مسارا عادلا وواضحا في الترقي الوظيفي. يجب على أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية تصميم مسار واضح للتطوير الوظيفي من خلال عقد دورات تدريبية يحصل في آخرها الموظفون الأكثر كفاءة على الترقيات التي يتطلعون إليها.

12. احترام الاختلاف

نقوم بخلق جو مثالي للعمل عندما نقدّر ونحترم الاختلافات بين الموظفين ونعتبرها نقاط قوة للمؤسسة. تنظر أفضل الشركات إلى الأخطاء على أنها فرص للتعلم، وتركز على المسؤولية الاجتماعية وضمان اكتساب الموظفين المهارات اللازمة للحصول على الأمان الوظيفي.