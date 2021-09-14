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ريادة|العالم

بأيدٍ نسائية.. شركة ناشئة تصنع 15% من عدد الدراجات الكهربائية في العالم

يهدف المصنع الجديد الخاص بشركة "أولا إليكتريك موبيليتي" إلى تصنيع 10 ملايين وحدة سنويا (مواقع التواصل)
يهدف المصنع الجديد الخاص بشركة "أولا إليكتريك موبيليتي" إلى تصنيع 10 ملايين وحدة سنويا (مواقع التواصل)
13/9/2021

يهدف المصنع الجديد الخاص بشركة "أولا إليكتريك موبيليتي" (Ola Electric Mobility) المخصص لصناعة الدراجات الكهربائية (السكوتر)، إلى تصنيع 10 ملايين وحدة سنويا، أي ما يوازي نسبة 15% من عدد الدراجات الكهربائية في العالم بحلول عام 2022، وذلك خلال عملية ستديرها النساء بالكامل.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء، أن التصنيع الذي يتم بقيادة بهافيش أجاروال يأتي كآلية متابعة لشركة "أولا" الناشئة التي تعمل في مجال نقل الركاب، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في الأسواق العامة العام المقبل.

وقال مؤسس المصنع إن الرؤية الخاصة بمشروعه الجديد هي توفير "تنقل نظيف للعالم، وبصمة خالية من الكربون، وقوة عاملة شاملة".

وبدأت المجموعة الأولى من عمال المصنع الجديد -الذي سيتم بتكلفة تبلغ 330 مليون دولار- عملهم هذا الأسبوع.

المصدر : الألمانية
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رسم: رأفت الخطيب
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