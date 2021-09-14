بعد اندماجها بـ3.3 مليارات دولار.. شركة ألمانية ناشئة للتاكسي الطائر تدرج ببورصة "ناسداك"

من المقرر أن يتم إدراج سهم شركة "ليليوم" (lilium) الألمانية للتاكسي الطائر الكهربائي في بورصة ناسداك (Nasdaq) الأميركية لشركات التكنولوجيا، يوم الأربعاء المقبل.

كانت "ليليوم" -ومقرها ميونخ- قد أعلنت في مارس/آذار الماضي أنه للوصول إلى هذه النتيجة، سيتم دمج الشركة مع "كويل" (Coil)، وهي كيان لأغراض خاصة مدرجة بالفعل في البورصة.

وقالت "كويل" إن المساهمين صوتوا لصالح الاتفاق يوم الجمعة الماضي. وتقدر الصفقة قيمة الشركة المندمجة بـ3.3 مليارات دولار.

والطائرات الكهربائية لشركة "ليليوم" الناشئة للطيران، والتي تبلغ سعتها 7 مقاعد، سيتم إنتاجها في ألمانيا.

وستقلع الطائرات وتهبط عموديا، لكنها ستقطع المسافات بمساعدة أجنحة مثل الموجودة في الطائرات التقليدية.

وتعتزم "ليليوم" تجهيز مواقع للإقلاع والهبوط في ولاية فلوريدا بالتعاون مع شركة "فيروفيال" (Ferrovial) لتشغيل المطارات.

وتهدف شركة "أزول" (Azul) البرازيلية للطيران شراء 220 طائرة كهربائية من "ليليوم" بمليار دولار، وتخطط أيضا لإقامة تعاون إستراتيجي معها.